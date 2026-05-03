3 de mayo de 2026
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Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba

El Tomba no puede perder puntos ante el líder Morón en el Gambarte: hora y dónde verlo

El Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba se mide contra el Gallo por una nueva fecha de la Primera Nacional. Mirá los detalles del duelo.

El Tomba necesita ganar.

El Tomba necesita ganar.

Foto: Prensa Godoy Cruz (Vía X)
Por Sitio Andino Deportes

Con un clima tenso y la necesidad de reaccionar, el Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba vuelve a jugar este domingo desde las 16:30 por la Primera Nacional, cuando reciba a Deportivo Morón por la Zona A. El Tomba busca volver al triunfo tras el empate sin goles ante Colón y calmar las aguas.

¿Cómo llega el Tomba al partido?

El Expreso atraviesa un momento incómodo, con resultados que no terminan de convencer y un funcionamiento irregular que encendió el malestar de los hinchas.

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A pesar de esto, Godoy Cruz se mantiene en zona de Reducido, aunque algo relegado de la cima, con la obligación de sumar para no perder terreno en la pelea por el ascenso.

Un rival que viene en alza

Enfrente estará Deportivo Morón, uno de los equipos más competitivos del campeonato.

El Gallito viene de conseguir una victoria importante ante Racing de Córdoba como local y se posiciona como uno de los animadores de la Zona A, con aspiraciones claras de protagonismo.

Hora y cómo verlo

El partido se disputará este domingo desde las 16:30.

Transmisión: LPF Play

Un duelo con mucho en juego

El cruce no es uno más. Ambos equipos necesitan ganar para sostener sus aspiraciones, en un campeonato donde la regularidad marca la diferencia.

Para Godoy Cruz, será una prueba clave: debe responder dentro de la cancha en medio de la presión externa y demostrar que puede estar a la altura de la pelea grande.

Lo que viene para el Tomba

Luego de este compromiso, Godoy Cruz volverá a jugar el próximo domingo a las 16:30 ante el equipo de Nueva Italia, en otro partido que puede ser determinante para su futuro en el torneo.

Preguntas clave sobre el Tomba

¿Cuándo juega Godoy Cruz?

Este domingo a las 16:30.

¿Contra quién juega?

Ante Deportivo Morón.

¿Cómo llega el Tomba?

Tras empatar con Colón y con presión sobre el DT.

¿Cómo llega Morón?

Como uno de los animadores del torneo.

¿Dónde verlo?

Por LPF Play.

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