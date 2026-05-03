El Inter Miami CF sufrió una remontada histórica ante Orlando City y Messi quedó en shock en la MLS

El Inter Miami CF protagonizó una de las derrotas más impactantes de la temporada al caer por 4 a 3 frente a Orlando City este sábado en Florida. El equipo liderado por Lionel Messi llegó a estar 3-0 arriba , pero sufrió una remontada inesperada que golpeó fuerte en la pelea por la cima de la Conferencia Este de la MLS y dejó muchísimas dudas defensivas.

Inter Miami ganaba 3-0 y terminó perdiendo 4-3 en uno de los clásicos más increíbles de los últimos años en la MLS .El arranque del conjunto de Florida había sido arrollador. Las “Garzas” mostraban intensidad, precisión y una enorme contundencia ofensiva frente a un rival que no encontraba respuestas. El primer golpe llegó gracias a Ian Fray , quien abrió el marcador y le dio tranquilidad al equipo local. Poco después apareció Telasco Segovia , ampliando la ventaja y aumentando la ilusión de los hinchas en el estadio.

Rodrigo De Paul la clavó en el ángulo y salvó al Inter Miami

Con el partido totalmente controlado, apareció el momento esperado por todos: el gol de Lionel Messi . El capitán argentino recibió cerca del área y sacó un remate preciso que terminó en el fondo de la red para marcar el 3-0 parcial . En ese momento, el clásico parecía completamente sentenciado. Inter Miami dominaba el juego, manejaba los tiempos y no sufría defensivamente . Orlando City parecía golpeado y sin reacción. Sin embargo, antes del cierre del primer tiempo apareció el argentino Martín Ojeda , quien descontó para la visita y cambió el clima del encuentro. Ese gol terminó siendo decisivo desde lo anímico.

Martín Ojeda fue la gran figura del partido gracias a un hat-trick espectacular que impulsó la remontada histórica de Orlando City. El mediocampista argentino se transformó en el líder futbolístico del visitante y aprovechó cada espacio que dejaba Inter Miami en defensa.

Durante el complemento, Orlando City elevó muchísimo su intensidad y empezó a dominar emocionalmente el clásico. Cada ataque generaba peligro y el equipo de Javier Mascherano comenzó a mostrar señales claras de desconcierto. Mientras tanto, Messi intentaba hacerse cargo del equipo, bajando varios metros para entrar en contacto con la pelota y tratando de ordenar el ataque. Pero Inter Miami perdió totalmente el control. Los errores defensivos empezaron a repetirse, el mediocampo dejó de recuperar y Orlando City encontró espacios para atacar constantemente.

Ojeda volvió a golpear y dejó en shock al estadio, que pasó rápidamente de la euforia total al nerviosismo absoluto. El empate terminó llegando en medio de un desconcierto generalizado del conjunto local, que nunca logró recuperar la solidez mostrada en el primer tiempo. En tiempo adicional apareció Tyrese Spicer, quien aprovechó otro desajuste defensivo y marcó el 4-3 definitivo. La imagen final de Messi frustrado y sorprendido reflejó perfectamente el impacto de una derrota inesperada.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2050727895895543905&partner=&hide_thread=false LLEGÓ EL GOL 906 DEL CAPITÁNNNNN



LIONEL MESSI convirtió el 3-0 parcial de INTER MIAMI en el clásico ante Orlando City por la MLS y sigue estirando sus tremendos números.



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Cómo quedó Inter Miami en la Conferencia Este de la MLS

Inter Miami quedó segundo en la Conferencia Este con 19 puntos luego de desperdiciar una oportunidad clave para convertirse en líder de la MLS. La derrota dejó muchísimas preocupaciones en el equipo de Florida, especialmente por la fragilidad defensiva mostrada durante el segundo tiempo.

El conjunto de Ángel Guillermo Hoyos pasó de dominar completamente el clásico a quedar desbordado física y emocionalmente por su rival. Además del impacto deportivo, la caída también golpea desde lo anímico, ya que Inter Miami llegaba en una buena racha y buscaba consolidarse como uno de los grandes candidatos de la temporada. Por el contrario, Orlando City celebró una remontada histórica que rápidamente se volvió viral en redes sociales y medios deportivos internacionales. La combinación entre el gol de Messi, el hat-trick de Martín Ojeda y el increíble desenlace transformaron al clásico en uno de los partidos más impactantes del año en la MLS.

Embed - MAGIA DE MESSI en NOCHE AMARGA: derrota del INTER MIAMI ante ORLANDO CITY SC en un PARTIDAZO | MLS

Preguntas frecuentes sobre Inter Miami vs Orlando City

¿Cuánto salió Inter Miami vs Orlando City?

Orlando City derrotó 4-3 a Inter Miami en un clásico histórico por la MLS.

¿Lionel Messi hizo un gol?

Sí. Lionel Messi convirtió el tercer gol de Inter Miami con un remate desde afuera del área.

¿Quién fue la figura del partido?

Martín Ojeda fue la figura del encuentro gracias a un hat-trick decisivo.

¿Cómo iba el partido antes de la remontada?

Inter Miami ganaba 3-0 y dominaba claramente el encuentro.

¿Cómo quedó Inter Miami en la tabla?

Inter Miami quedó segundo en la Conferencia Este con 19 puntos.