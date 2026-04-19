19 de abril de 2026
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Sitio Andino
Lionel Messi

Si no los viste, estos son los golazos de un Lionel Messi con los pies calentitos en la MLS

El argentino Lionel Messi tuvo una destacada labor en su presentación con el Inter Miami CF, en una nueva fecha de la MLS. Repasá lo sucedido.

Lionel Messi fue figura con un doblete en la victoria de Inter Miami en la MLS.

Lionel Messi fue figura con un doblete en la victoria de Inter Miami en la MLS.

Por Sitio Andino Deportes

En una noche cargada de tensión, Lionel Messi volvió a ser decisivo y lideró el triunfo del Inter Miami CF por 3-2 ante Colorado Rapids por la MLS. Con dos goles del rosarino, el equipo logró sostener una victoria clave en medio de un contexto agitado tras la salida del entrenador.

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Sin embargo, el partido cambió en el complemento. Colorado Rapids reaccionó y, en apenas minutos, logró empatar el encuentro con goles de Rafael Navarro y Darren Yapi, generando incertidumbre en el conjunto visitante.

Ahí apareció otra vez el capitán argentino. Messi volvió a marcar en el tramo final del partido y selló el 3-2 definitivo con una definición que devolvió la tranquilidad.

Un triunfo en un contexto especial para Inter Miami

El partido tuvo un condimento extra: fue el primero tras la sorpresiva salida de Javier Mascherano como entrenador.

En ese marco, el equipo necesitaba una respuesta rápida, y la encontró con personalidad. El triunfo significó más que tres puntos: fue una muestra de carácter en un momento delicado.

Messi se hizo cargo y volvió a marcar la diferencia.

Embed - PURA MAGIA de MESSI. GOLAZO y DOBLETE en la victoria del INTER MIAMI ante COLORADO RAPIDS | MLS

Un cierre con tensión hasta el final

El tramo final del encuentro fue intenso. Inter Miami terminó con un jugador menos tras la expulsión de Yannick Bright, lo que obligó a resistir en los últimos minutos.

Colorado Rapids buscó el empate hasta el cierre, pero el equipo visitante logró sostener la ventaja y quedarse con una victoria importante fuera de casa.

Preguntas clave

Cuántos goles hizo Messi en el partido de Inter Miami

Marcó dos goles en la victoria ante Colorado Rapids

Cómo terminó el partido entre Inter Miami y Colorado Rapids

Inter Miami ganó 3-2 como visitante

Quiénes hicieron los goles de Inter Miami

Lionel Messi marcó dos y Germán Berterame el restante

Por qué fue importante este triunfo para Inter Miami

Porque llegó tras la salida del entrenador y permitió sumar confianza

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