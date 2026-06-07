Qatar 2022, el último Mundial feliz: cómo festejó Argentina la Copa que ahora sale a defender

El próximo Mundial está a la vuelta de la esquina y la Selección Argentina volverá a salir a la cancha con una responsabilidad que no vivía desde Italia 1990: defender el título mundial. Por eso, mientras el equipo de Lionel Scaloni ultima detalles para su estreno en Estados Unidos, México y Canadá 2026, resulta imposible no mirar hacia atrás y recordar aquellos días de diciembre de 2022 cuando millones de argentinos salieron a las calles para celebrar una conquista que tardó 36 años en volver.
La final que paralizó al mundo y terminó consagrando a Messi
Luego llegaron las etapas decisivas. Argentina derrotó 2 a 1 a Australia, eliminó a Países Bajos tras empatar 2 a 2 y ganar por penales, goleó 3 a 0 a Croacia en semifinales y protagonizó una de las finales más emocionantes de todos los tiempos ante Francia.
Aquella tarde del 18 de diciembre de 2022 quedó grabada para siempre. El equipo de Scaloni ganaba 2 a 0, pasó a sufrir el empate francés, volvió a ponerse en ventaja en el alargue, recibió otro golpe con el 3 a 3 y finalmente se impuso por 4 a 2 en la definición por penales con una actuación inolvidable de Emiliano "Dibu" Martínez.
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Los festejos más multitudinarios que recuerde la Argentina
Las imágenes del Obelisco completamente colmado recorrieron el mundo. Lo mismo ocurrió con la gigantesca caravana de los campeones, que terminó desbordada por la cantidad de gente que intentó acompañar al plantel campeón. Las estimaciones más conservadoras hablaron de millones de personas movilizadas durante aquellas jornadas históricas. Para muchos argentinos fue la celebración popular más grande de sus vidas.
Embed - Festejos en el Obelisco Argentina mundial 2022 drone. Argentina campeon del mundo!
Miles de mendocinos salieron con camisetas, banderas, bombos y caravanas para acompañar una conquista que varias generaciones esperaron durante décadas. El fenómeno no distinguió edades. Niños, jóvenes y adultos compartieron una celebración que unió al país entero detrás de un mismo sentimiento.
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Foto: Cristian Lozano
Las curiosidades que hicieron único a Qatar 2022
Qatar 2022 también dejó una enorme cantidad de datos que terminaron transformándolo en uno de los Mundiales más recordados de todos los tiempos.
Fue la primera Copa del Mundo organizada en Medio Oriente y la primera disputada entre noviembre y diciembre para evitar las altas temperaturas del verano catarí. Además, Argentina se convirtió en el primer campeón mundial que perdió su partido debut y aun así logró levantar el trofeo.
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El torneo también terminó de consagrar a Messi. El capitán argentino marcó siete goles, brindó tres asistencias y se convirtió en el primer futbolista en anotar en octavos de final, cuartos, semifinales y final dentro de un mismo Mundial.
Junto al rosarino brillaron figuras fundamentales como Dibu Martínez, Julián Álvarez, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Nahuel Molina, protagonistas de una generación que ya ocupa un lugar privilegiado en la historia del fútbol argentino.
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De Qatar 2022 a Estados Unidos, México y Canadá 2026
Tres años y medio después de aquella consagración, la Selección Argentina vuelve a presentarse en una Copa del Mundo con la ilusión intacta y un desafío enorme por delante: defender la corona.
Con Messi nuevamente como bandera, Scaloni en el banco y buena parte de la base campeona todavía vigente, el recuerdo de Qatar vuelve a emocionar a todo un país. Porque aquella conquista no fue solamente un título. Fue una historia de resiliencia, liderazgo, pertenencia y felicidad colectiva que todavía permanece viva en la memoria de millones de argentinos.
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La agenda de la Selección argentina en el Mundial 2026
El camino de la Selección hacia la cuarta estrella ya tiene fechas y rivales definidos. Estos son los partidos de la fase de grupos, con horario de la Argentina:
Martes 16 de junio, 22:00 - Argentina vs Argelia (Estadio Kansas City)
Lunes 22 de junio, 14:00 - Argentina vs Austria (Estadio Dallas)
Sábado 27 de junio, 23:00 - Jordania vs Argentina (Estadio Dallas).