Qatar 2022, el último Mundial feliz: cómo festejó Argentina la Copa que ahora sale a defender

Lionel Messi levanta la Copa del Mundo en Qatar 2022, la imagen que desató una celebración histórica en Argentina y que hoy vuelve a cobrar fuerza antes del Mundial 2026.

El próximo Mundial está a la vuelta de la esquina y la Selección Argentina volverá a salir a la cancha con una responsabilidad que no vivía desde Italia 1990: defender el título mundial . Por eso, mientras el equipo de Lionel Scaloni ultima detalles para su estreno en Estados Unidos, México y Canadá 2026, resulta imposible no mirar hacia atrás y recordar aquellos días de diciembre de 2022 cuando millones de argentinos salieron a las calles para celebrar una conquista que tardó 36 años en volver.

Qatar 2022 quedará para siempre como el Mundial que completó la leyenda de Lionel Messi. Pero el camino estuvo lejos de ser sencillo. La Selección comenzó la Copa con una inesperada derrota por 2 a 1 frente a Arabia Saudita, un golpe que parecía poner en jaque toda la ilusión argentina. Sin embargo, el equipo reaccionó rápidamente con triunfos ante México (2-0) y Polonia (2-0) para avanzar a los octavos de final.

Luego llegaron las etapas decisivas. Argentina derrotó 2 a 1 a Australia, eliminó a Países Bajos tras empatar 2 a 2 y ganar por penales, goleó 3 a 0 a Croacia en semifinales y protagonizó una de las finales más emocionantes de todos los tiempos ante Francia.

Aquella tarde del 18 de diciembre de 2022 quedó grabada para siempre. El equipo de Scaloni ganaba 2 a 0, pasó a sufrir el empate francés, volvió a ponerse en ventaja en el alargue, recibió otro golpe con el 3 a 3 y finalmente se impuso por 4 a 2 en la definición por penales con una actuación inolvidable de Emiliano "Dibu" Martínez.

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Los festejos más multitudinarios que recuerde la Argentina

La obtención de la tercera estrella provocó una movilización popular pocas veces vista en la historia del país. Durante la final, miles de personas siguieron el partido en plazas, parques, clubes y espacios públicos. Cuando Gonzalo Montiel convirtió el penal decisivo, las calles explotaron de alegría en Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Mendoza y prácticamente cada rincón del territorio nacional.

Las imágenes del Obelisco completamente colmado recorrieron el mundo. Lo mismo ocurrió con la gigantesca caravana de los campeones, que terminó desbordada por la cantidad de gente que intentó acompañar al plantel campeón. Las estimaciones más conservadoras hablaron de millones de personas movilizadas durante aquellas jornadas históricas. Para muchos argentinos fue la celebración popular más grande de sus vidas.

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Mendoza también se sumó a una fiesta inolvidable

La provincia no estuvo ajena a semejante acontecimiento. Plaza Independencia, el Kilómetro Cero, el Parque General San Martín y numerosas calles de Godoy Cruz, Guaymallén, Maipú y Las Heras se transformaron en escenarios de festejos espontáneos.

Miles de mendocinos salieron con camisetas, banderas, bombos y caravanas para acompañar una conquista que varias generaciones esperaron durante décadas. El fenómeno no distinguió edades. Niños, jóvenes y adultos compartieron una celebración que unió al país entero detrás de un mismo sentimiento.

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Las curiosidades que hicieron único a Qatar 2022

Qatar 2022 también dejó una enorme cantidad de datos que terminaron transformándolo en uno de los Mundiales más recordados de todos los tiempos.

Fue la primera Copa del Mundo organizada en Medio Oriente y la primera disputada entre noviembre y diciembre para evitar las altas temperaturas del verano catarí. Además, Argentina se convirtió en el primer campeón mundial que perdió su partido debut y aun así logró levantar el trofeo.

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El torneo también terminó de consagrar a Messi. El capitán argentino marcó siete goles, brindó tres asistencias y se convirtió en el primer futbolista en anotar en octavos de final, cuartos, semifinales y final dentro de un mismo Mundial.

Junto al rosarino brillaron figuras fundamentales como Dibu Martínez, Julián Álvarez, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Nahuel Molina, protagonistas de una generación que ya ocupa un lugar privilegiado en la historia del fútbol argentino.

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De Qatar 2022 a Estados Unidos, México y Canadá 2026

Tres años y medio después de aquella consagración, la Selección Argentina vuelve a presentarse en una Copa del Mundo con la ilusión intacta y un desafío enorme por delante: defender la corona.

Con Messi nuevamente como bandera, Scaloni en el banco y buena parte de la base campeona todavía vigente, el recuerdo de Qatar vuelve a emocionar a todo un país. Porque aquella conquista no fue solamente un título. Fue una historia de resiliencia, liderazgo, pertenencia y felicidad colectiva que todavía permanece viva en la memoria de millones de argentinos.

Selección Argentina - victoria - Amistoso 2026

La agenda de la Selección argentina en el Mundial 2026

El camino de la Selección hacia la cuarta estrella ya tiene fechas y rivales definidos. Estos son los partidos de la fase de grupos, con horario de la Argentina: