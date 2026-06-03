Rumbo al Mundial 2026: la Selección Argentina emocionó al país con un video

La Selección Argentina volvió a emocionar a millones de hinchas en la previa del Mundial 2026 con un impactante video publicado en sus redes sociales oficiales. La pieza audiovisual homenajea a la histórica Scaloneta , revive símbolos inolvidables del fútbol argentino y alimenta la ilusión de todo un país que sueña con volver a tocar la gloria.

La AFA presentó una producción audiovisual cargada de emoción, nostalgia y referencias históricas antes del debut de la Selección Argentina en el Mundial. A pocos días del comienzo de la máxima cita del fútbol, las redes oficiales de la Selección Argentina compartieron un video que rápidamente se volvió viral y generó una enorme repercusión entre los hinchas de la Albiceleste .

La producción gira alrededor de la famosa Scaloneta , el apodo que los fanáticos adoptaron para identificar al equipo conducido por Lionel Scaloni . En esta ocasión, el concepto toma vida literalmente a través de un colectivo que avanza cargado de sueños, recuerdos, ilusiones y símbolos históricos rumbo a un nuevo desafío mundialista.

El video mezcla imágenes cargadas de sentimiento con referencias directas a momentos que marcaron para siempre la identidad futbolística argentina. Todo aparece acompañado por una narrativa emotiva que apunta directamente al corazón de los hinchas.

La publicación de la AFA volvió a demostrar la fuerte conexión emocional que existe entre este plantel y el pueblo argentino desde la consagración obtenida en el Mundial de Qatar 2022.

Qué referencias históricas aparecen en el video de la Scaloneta

El homenaje incluye referencias a Diego Maradona, Lionel Messi, Carlos Bilardo y César Luis Menotti. Uno de los aspectos más destacados del video es la enorme cantidad de guiños históricos relacionados con la identidad de la Selección Argentina y los distintos ciclos que marcaron generaciones enteras.

Dentro de la producción aparecen referencias directas a Carlos Bilardo y César Luis Menotti, dos entrenadores históricos que representan estilos distintos pero fundamentales dentro de la construcción futbolística argentina. También tienen un papel muy importante las figuras de Diego Armando Maradona y Lionel Messi, dos emblemas absolutos de la historia de la Albiceleste y símbolos eternos de la pasión futbolera nacional.

La presencia de ambos ídolos dentro del relato audiovisual busca reflejar la continuidad histórica de una camiseta que atraviesa generaciones y que mantiene intacta la ilusión mundialista. Además, el video deja un mensaje muy claro: la Scaloneta no representa solamente un equipo de fútbol, sino también una conexión emocional entre distintas épocas de la historia argentina. La narrativa apunta directamente al sentimiento popular y al recuerdo todavía fresco de la conquista lograda en Qatar, uno de los momentos más importantes en la historia deportiva del país.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Argentina/status/2061941085354520588&partner=&hide_thread=false #SelecciónMayor Andarás bien, por la del 26



¡Unidos por un mismo sueño, ponemos primera y arrancamos! pic.twitter.com/2psJ5tAd5E — Selección Argentina (@Argentina) June 2, 2026

Por qué el video de la Selección Argentina se volvió viral en redes sociales

La publicación emocionó a miles de hinchas y generó una ola de reacciones positivas en redes sociales. Minutos después de su publicación, el video de la Selección Argentina comenzó a multiplicarse rápidamente en distintas plataformas sociales y se llenó de comentarios cargados de emoción, orgullo y expectativa. Muchos usuarios destacaron la creatividad del homenaje, la carga simbólica de las imágenes y la capacidad que tiene este ciclo encabezado por Lionel Scaloni para volver a conectar emocionalmente con los hinchas.

El concepto de la Scaloneta volvió a aparecer como uno de los grandes símbolos del ciclo campeón del mundo y como una representación directa del sentimiento popular que rodea al plantel argentino.Además, el contexto potencia todavía más el impacto del video. La cercanía del debut en el Mundial 2026 provoca que cada publicación vinculada a la Selección Argentina despierte una enorme repercusión entre los fanáticos.

Con Lionel Messi como bandera, Scaloni al mando y una generación que ya quedó grabada para siempre en la historia grande del fútbol argentino, la ilusión de volver a ser campeones del mundo volvió a ponerse en marcha. La Selección Argentina debutará el próximo 16 de junio frente a Argelia y llegará al torneo nuevamente como uno de los grandes candidatos a pelear por el título.

La agenda de la Selección argentina en el Mundial 2026

El camino de la Selección hacia la cuarta estrella ya tiene fechas y rivales definidos. Estos son los partidos de la fase de grupos, con horario de la Argentina: