Mundial 2026: Scaloni sorprendió sin Messi y probó un once inesperado que sacudió a la Selección

Lionel Scaloni comenzó a definir variantes en la Selección Argentina durante los entrenamientos en Kansas , Estados Unidos, en plena preparación para el Mundial 2026 .

La Selección Argentina continúa con su preparación en Kansas , Estados Unidos, pensando en el debut del Mundial 2026 frente a Argelia. En medio de distintas molestias físicas que afectan al plantel, Lionel Scaloni sorprendió al probar un once alternativo sin Lionel Messi ni Emiliano Dibu Martínez , una decisión que rápidamente generó repercusión dentro del mundo de la Albiceleste .

Lionel Scaloni armó una formación inédita en la Selección Argentina pensando en el amistoso frente a Honduras y en el estreno del Mundial 2026 .

Los entrenamientos de la Selección Argentina comenzaron a subir de intensidad en Kansas luego de una primera jornada enfocada principalmente en tareas regenerativas y movimientos livianos. Ahora, con el correr de los días, el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni empezó a realizar pruebas tácticas mucho más exigentes para sacar conclusiones importantes antes del debut mundialista.

La gran novedad del entrenamiento pasó por la ausencia de Lionel Messi dentro del equipo principal. El capitán de la Selección Argentina continúa realizando trabajos diferenciados y el cuerpo técnico decidió preservarlo físicamente para evitar riesgos innecesarios a pocos días del inicio del torneo.

Tampoco participó del ensayo táctico Emiliano Dibu Martínez, quien todavía se recupera de una fractura en uno de sus dedos y sigue entrenándose de manera especial junto al área médica de la AFA.

En ese contexto, Scaloni sorprendió al parar un equipo compuesto por Gerónimo Rulli; Nicolás Capaldo, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Giuliano Simeone, Lautaro Martínez y Thiago Almada.

La formación llamó rápidamente la atención dentro del entorno de la Scaloneta por la presencia de varios futbolistas que buscan consolidarse como variantes importantes dentro de la rotación del equipo campeón del mundo.

Especialmente importantes aparecen los casos de Thiago Almada, Giuliano Simeone y Nicolás Capaldo, tres jugadores que podrían ganar protagonismo dentro del esquema de Lionel Scaloni durante el Mundial 2026.

Por qué Messi y Dibu Martínez trabajaron aparte en Kansas

Lionel Messi y Dibu Martínez continúan recuperándose físicamente y el cuerpo técnico de la Selección Argentina busca evitar cualquier complicación antes del debut.

La ausencia de Lionel Messi en el ensayo táctico encendió inmediatamente las alarmas entre los hinchas de la Selección Argentina. Sin embargo, desde el entorno de la AFA llevaron tranquilidad y dejaron en claro que la decisión responde exclusivamente a una cuestión preventiva.

El capitán argentino viene realizando trabajos diferenciados para administrar cargas musculares y llegar en óptimas condiciones al estreno frente a Argelia. Dentro del cuerpo técnico consideran fundamental cuidar al máximo al mejor futbolista del plantel durante esta etapa de preparación.

En paralelo, la situación de Emiliano Dibu Martínez también sigue siendo monitoreada muy de cerca. El arquero campeón del mundo todavía se recupera de una fractura en uno de sus dedos y continúa trabajando junto a los especialistas para intentar llegar de la mejor manera posible al inicio del torneo.

Más allá de la preocupación lógica que generan las molestias físicas, dentro de la Selección Argentina mantienen el optimismo respecto a la evolución de ambos futbolistas.

Mientras tanto, otros jugadores que arrastran distintas dolencias físicas continúan evolucionando favorablemente junto al equipo de fisioterapeutas de la Albiceleste en Kansas.

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Por qué el amistoso ante Honduras será una prueba clave para la Scaloneta

El amistoso frente a Honduras será determinante para evaluar el estado físico de los futbolistas tocados y empezar a definir el equipo titular de la Selección Argentina.

Dentro de la planificación de Lionel Scaloni, el partido preparatorio frente a Honduras aparece como una verdadera prueba de fuego antes del debut en el Mundial 2026.

La intención del cuerpo técnico de la Selección Argentina es exigir progresivamente a aquellos jugadores que todavía no están al ciento por ciento desde lo físico para determinar si podrán llegar en condiciones al partido frente a Argelia.

Además de lo físico, el amistoso también servirá para ajustar movimientos tácticos, consolidar sociedades futbolísticas y terminar de definir el funcionamiento colectivo de la Scaloneta.

En ese escenario, futbolistas como Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez aparecen como piezas fundamentales dentro de la estructura del equipo argentino.

Con el correr de los entrenamientos en Kansas, Lionel Scaloni terminará de definir tanto el once titular como la lista definitiva de jugadores que afrontarán el gran desafío del Mundial 2026.

La agenda de la Selección argentina en el Mundial 2026

El camino de la Selección hacia la cuarta estrella ya tiene fechas y rivales definidos. Estos son los partidos de la fase de grupos, con horario de la Argentina: