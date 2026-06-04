Mundial 2026: la Scaloneta recupera soldados y sueña en grande

Lionel Messi, Cristian Romero, Julián Álvarez y el resto de los campeones intensifican su recuperación en Kansas City pensando en el debut de Argentina ante Argelia en el Mundial 2026.

La Selección de fútbol de Argentina atraviesa días decisivos en Kansas City. A menos de dos semanas del debut frente a Argelia en el Mundial 2026 , Lionel Scaloni comienza a recuperar futbolistas clave y el panorama físico de los campeones del mundo genera cada vez más tranquilidad. Emiliano “Dibu” Martínez, Cristian Romero, Leandro Paredes, Julián Álvarez, Gonzalo Montiel y Nahuel Molina evolucionan favorablemente y todo indica que llegarán en condiciones al estreno mundialista.

La mayoría de los futbolistas tocados físicamente evolucionan bien y podrían estar disponibles para el debut del 16 de junio ante Argelia. Argentina no llega rota al Mundial. Llega en modo Mundial. Administrando cargas, cuidando piernas y protegiendo a los jugadores que sostienen la estructura emocional y futbolística del ciclo más exitoso de los últimos años .

El primer gran ensayo de Lionel Scaloni dejó señales importantes. Gerónimo Rulli ocupó el arco mientras Emiliano Martínez continúa recuperándose de la pequeña fractura en el dedo anular de la mano derecha. Sin embargo, puertas adentro nadie duda: el Dibu sigue siendo el dueño del arco argentino . La presencia del arquero del Aston Villa excede lo futbolístico. Martínez representa liderazgo, personalidad y una confianza que ordena al equipo incluso cuando todavía no está al ciento por ciento físicamente .

En defensa, Cristian “Cuti” Romero dejó atrás las molestias y ya trabaja pensando directamente en el debut. El central del Tottenham es una pieza fundamental para Scaloni y su recuperación trae alivio absoluto. Mientras tanto, Leandro Paredes también administra cargas para llegar de la mejor manera posible. El cuerpo técnico prioriza recuperar soldados antes que exigirlos en amistosos sin peso competitivo .

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Qué pasa con Montiel, Molina y los nuevos que buscan un lugar

Gonzalo Montiel y Nahuel Molina siguen evolucionando y, si llegan bien físicamente, serán titulares por encima de las alternativas jóvenes. El lateral derecho aparece como uno de los sectores más sensibles dentro de la estructura argentina. Tanto Montiel como Molina arrastran molestias musculares y trabajan diferenciados, aunque con buenas respuestas físicas.

Mientras ellos intentan dejar atrás los desgarros, Juan José Cáceres Giay y Nicolás Capaldo observan el escenario desde atrás, mezclando expectativa con realidad. Ambos saben que están cerca de cumplir el sueño mundialista, pero también entienden que la experiencia de los campeones pesa muchísimo dentro de la consideración del cuerpo técnico. Y no es casualidad. Montiel quedó marcado para siempre en la historia argentina tras convertir el penal decisivo en Qatar 2022. Molina, por su parte, fue uno de los laterales más sólidos del ciclo campeón.

En una Copa del Mundo, la memoria futbolística también juega, especialmente en un plantel que aprendió a convivir con la presión y las noches límite. Scaloni no está construyendo una Selección nueva. Está intentando recuperar la versión más competitiva de una estructura que ya sabe cómo sufrir y cómo ganar.

La obsesión de esta generación que quiere entrar definitivamente en la eternidad

La gran motivación de los campeones del mundo es conquistar una segunda Copa del Mundo y transformarse en una generación irrepetible. Para muchos integrantes de esta Selección, el Mundial 2026 representa mucho más que otra participación. Es la posibilidad de conseguir una segunda estrella personal y entrar definitivamente en la historia grande del fútbol argentino.

Hasta ahora, solamente Daniel Passarella logró formar parte de dos planteles campeones del mundo con Argentina, en 1978 y 1986, aunque en México no pudo jugar por problemas físicos. Ese antecedente histórico funciona hoy como combustible emocional para una generación que ya ganó Copa América, Finalissima y Mundial, pero que todavía siente hambre competitivo.

Lionel Messi lo transmite desde el ejemplo. Ya no necesita demostrar nada. Sin embargo, sigue entrenando, sigue exigiéndose y sigue cuidando cada detalle para llegar en condiciones al debut. Lo mismo ocurre con Rodrigo De Paul, Nicolás Otamendi, Lautaro Martínez, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Julián Álvarez y compañía. Argentina no viajó a Norteamérica para homenajearse a sí misma. Viajó para volver a competir al máximo nivel.

En ese contexto, las molestias físicas aparecen como parte lógica del camino. Porque el Mundial exige intensidad emocional, física y mental durante semanas. Por eso, dentro del predio argentino en Kansas City, el clima no es de alarma. Es de vigilancia permanente. Hay futbolistas entre algodones, sí. Hay recuperación y precaución. Pero también hay una certeza que atraviesa a todo el grupo: la Scaloneta sigue teniendo la mirada de un campeón hambriento.

La agenda de la Selección argentina en el Mundial 2026

El camino de la Selección hacia la cuarta estrella ya tiene fechas y rivales definidos. Estos son los partidos de la fase de grupos, con horario de la Argentina: