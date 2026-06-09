Mundial 2026: Scaloni confirmó que Messi jugará ante Islandia y despejó la gran incógnita

La gran incógnita de la Selección argentina de cara al amistoso frente a Islandia finalmente quedó despejada. Lionel Scaloni confirmó que Lionel Messi jugará algunos minutos en Alabama , en lo que será la última presentación de la Albiceleste antes del inicio del Mundial 2026 .

Además, el entrenador aprovechó la conferencia de prensa para responderle a un medio español que publicó una información que generó su enojo.

Después de perderse el triunfo por 2 a 0 frente a Honduras debido a una sobrecarga muscular, Lionel Messi volverá a sumar minutos con la camiseta argentina. El capitán no había sido arriesgado en el primer amistoso de la gira y su presencia frente a Islandia se había transformado en la principal incógnita de las últimas horas.

"No sé cuántos minutos va a jugar. Tengo que hablar con él para evitar riesgos. Quiero que Lionel esté bien porque su rol en el Mundial es importantísimo ", explicó Scaloni durante la conferencia de prensa. La intención del cuerpo técnico es que el rosarino llegue con ritmo futbolístico al estreno mundialista, aunque sin asumir riesgos físicos innecesarios a pocos días del debut.

Scaloni también habló de los lesionados y del reemplazante de Balerdi

El entrenador argentino llevó tranquilidad respecto a varios futbolistas que arrastraban molestias físicas en la previa de la Copa del Mundo. Según explicó, Nahuel Molina, Gonzalo Montiel y Nicolás Paz ya recibieron el alta médica y están disponibles, mientras que la molestia de Julián Álvarez continúa evolucionando favorablemente.

Además, Scaloni confirmó que la idea es tener definido este miércoles al reemplazante de Leonardo Balerdi, quien quedó desafectado del plantel por lesión. Otro de los temas que sigue de cerca el cuerpo técnico es la situación de Emiliano Martínez. En ese sentido, el entrenador aseguró que el viernes será una jornada clave para evaluar la evolución del arquero y la lesión que sufrió en uno de sus dedos.

"Estamos tranquilos porque los jugadores no me van a poder mentir con su estado físico al momento de exigirles el cien por ciento para tomar decisiones", sostuvo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Argentina/status/2064121378970775937&partner=&hide_thread=false #SelecciónMayor Lionel Scaloni en conferencia: "Nosotros tenemos la cabeza en nuestro partido, por más ansiedad que haya y más allá de que otras selecciones juegan antes". pic.twitter.com/wJdB6WkiaC — Selección Argentina (@Argentina) June 8, 2026

El fuerte enojo de Scaloni con un medio español

Durante la conferencia también hubo espacio para una aclaración que generó un evidente malestar en el entrenador campeón del mundo. Scaloni cuestionó una publicación del diario español MARCA que interpretó que el técnico consultaba con Messi cuestiones tácticas relacionadas con el funcionamiento del equipo.

"Aprovecho a aclarar algo. El otro día me preguntaron en un medio de Argentina si yo hablaba con él y yo dije sí a las decisiones en cuanto a él. Tergiversaron la respuesta en un medio de afuera y salió en todos lados que yo consultaba cosas con él", explicó.

El seleccionador no ocultó su enojo por la repercusión que tuvo esa publicación. "Me pareció de mal gusto lo que escribieron. No me gustó sinceramente. Me jodió que hayan tergiversado una información", afirmó.

"Messi nunca me dijo cómo tiene que jugar el equipo"

Scaloni también salió en defensa de Lionel Messi y desmintió categóricamente que el capitán tenga influencia sobre las decisiones tácticas del seleccionado. "En los años que llevo acá no me ha dicho ni una palabra del equipo. Con él lo que sea, siempre. Ahora, a partir de ahí decido yo cómo juega el equipo", aseguró.

Incluso hizo referencia a una situación similar que involucró al entrenador de Portugal, Roberto Martínez, y a Cristiano Ronaldo. "Le preguntaron al entrenador de Portugal si él hacía lo mismo con Ronaldo. Él trabaja de la misma manera que yo, seguro con Ronaldo, y después el equipo lo arma como es lógico", concluyó.

La agenda de la Selección argentina en el Mundial 2026

El camino de la Selección hacia la cuarta estrella ya tiene fechas y rivales definidos. Estos son los partidos de la fase de grupos, con horario de la Argentina: