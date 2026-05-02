3 de mayo de 2026
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Fórmula 1

Fórmula 1: adelantan tres horas la carrera en Miami

La decisión fue coordinada con la Fórmula 1 y los organizadores de la competencia automovilística.

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Por Sitio Andino Deportes

La Federación Internacional de Automovilismo confirmó una modificación de último momento en el cronograma del Gran Premio de Miami, correspondiente a una nueva fecha de la temporada de la Fórmula 1, debido a condiciones climáticas adversas.

La competencia fue adelantada tres horas respecto de su horario original ante el pronóstico de fuertes tormentas para la tarde del domingo, según informaron fuentes del evento.

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Inicialmente prevista para las 17.00 (hora de Argentina), la carrera se disputará finalmente a las 14.00 horas en la ciudad de Miami.

La decisión fue tomada de manera conjunta entre la FIA, la organización de la Fórmula 1 y los promotores del evento, tras analizar los informes meteorológicos disponibles.

Franco Colapinto larga en le octavo lugar de la parrilla

El argentino Franco Colapinto volvió a destacarse en la clasificación del Gran Premio de Fórmula 1 de Miami y se quedó con el octavo puesto en la grilla de partida.

La pole position fue para el italiano Kimi Antonelli, representante de Mercedes y actual líder del campeonato, seguidos por Max Verstappen y Charles Leclerc.

El joven piloto de Mercedes, Kimi Antonelli, será quien partirá desde la pole position, después de realizar destacada actuación en la clasificación. En cuanto al argentino Franco Colapinto, largará desde el octavo puesto.

A su vez, la Fórmula 2, en la que compite el argentino Nicolás Varrone, también notificó el cambio de horario para la carrera en Miami, que será a las 10.25 horas.

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