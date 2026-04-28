Franco Colapinto vuelve a la Fórmula 1 en Miami con un desafío clave y horarios que no te podés perder

El piloto argentino Franco Colapinto volverá a competir en la Fórmula 1 el próximo fin de semana en el Gran Premio de Miami, por la cuarta fecha del campeonato. Tras un multitudinario Road Show en Buenos Aires, el joven de Alpine buscará sumar puntos y mejorar su rendimiento en clasificación.
Cuándo corre Franco Colapinto en el Gran Premio de Miami
La actividad de Colapinto comenzará el viernes y se extenderá hasta el domingo con la carrera principal.
Para Colapinto, será una nueva oportunidad de medirse ante los mejores del mundo en un escenario de alta exposición, donde cada detalle cuenta y los errores se pagan caro.
Cómo llega Colapinto a esta carrera de Fórmula 1
El argentino viene de un gran impacto fuera de pista y busca trasladarlo al rendimiento deportivo.
En lo deportivo, Colapinto suma un punto en el campeonato, conseguido en el Gran Premio de China, donde finalizó décimo en una de sus mejores actuaciones.
Sin embargo, su principal desafío sigue siendo la clasificación. El propio equipo reconoce que su debilidad está en el ritmo a una vuelta, algo que será clave mejorar en Miami, especialmente por el formato sprint.
A nivel mediático, el argentino llega en alza tras protagonizar un Road Show histórico en Buenos Aires, que reunió a más de medio millón de personas y lo posicionó como una de las grandes figuras del automovilismo nacional.
El campeonato tiene un líder joven y competitivo, mientras Colapinto busca meterse en la pelea. La temporada tiene como puntero al italiano Andrea Kimi Antonelli, quien viene de ganar en China y Japón y se perfila como uno de los grandes candidatos al título.