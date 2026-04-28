Franco Colapinto vuelve a la Fórmula 1 en Miami con un desafío clave y horarios que no te podés perder

Franco Colapinto se prepara para competir en el Gran Premio de Miami tras un histórico show en Buenos Aires.

El piloto argentino Franco Colapinto volverá a competir en la Fórmula 1 el próximo fin de semana en el Gran Premio de Miami , por la cuarta fecha del campeonato. Tras un multitudinario Road Show en Buenos Aires, el joven de Alpine buscará sumar puntos y mejorar su rendimiento en clasificación .

La actividad de Colapinto comenzará el viernes y se extenderá hasta el domingo con la carrera principal.

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El cronograma del GP de Miami será intenso y con formato sprint:

Todos los horarios corresponden a Argentina. Será un fin de semana clave para que el argentino pueda ganar ritmo y meterse en zona de puntos .

Dónde es el GP de Miami y por qué es una fecha especial

La carrera se disputa en el circuito urbano de Miami, uno de los más llamativos del calendario.

El Gran Premio se corre en Estados Unidos, en un trazado callejero que rodea el Hard Rock Stadium. Se trata de un circuito que combina rectas largas con sectores técnicos, lo que exige precisión y buena puesta a punto.

Para Colapinto, será una nueva oportunidad de medirse ante los mejores del mundo en un escenario de alta exposición, donde cada detalle cuenta y los errores se pagan caro.

Cómo llega Colapinto a esta carrera de Fórmula 1

El argentino viene de un gran impacto fuera de pista y busca trasladarlo al rendimiento deportivo.

En lo deportivo, Colapinto suma un punto en el campeonato, conseguido en el Gran Premio de China, donde finalizó décimo en una de sus mejores actuaciones.

Sin embargo, su principal desafío sigue siendo la clasificación. El propio equipo reconoce que su debilidad está en el ritmo a una vuelta, algo que será clave mejorar en Miami, especialmente por el formato sprint.

A nivel mediático, el argentino llega en alza tras protagonizar un Road Show histórico en Buenos Aires, que reunió a más de medio millón de personas y lo posicionó como una de las grandes figuras del automovilismo nacional.

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Después de romper récords históricos y con las energías recargadas por mas de 600.000 almas en su país, Franco Colapinto vuelve a competir en un Gran Premio.



¡Y estos son los horarios de este fin de semana tan esperado! pic.twitter.com/77Yc7gRzwX — Colapinto.info (@Colapinto_info) April 28, 2026

Quién lidera la Fórmula 1 y qué está en juego

El campeonato tiene un líder joven y competitivo, mientras Colapinto busca meterse en la pelea. La temporada tiene como puntero al italiano Andrea Kimi Antonelli, quien viene de ganar en China y Japón y se perfila como uno de los grandes candidatos al título.

En ese contexto, cada punto vale oro. Para Colapinto, el objetivo inmediato será meterse entre los diez primeros y seguir sumando experiencia en una categoría extremadamente exigente. El GP de Miami aparece como una prueba determinante. No solo por el formato sprint, que multiplica las oportunidades, sino también porque puede marcar un punto de inflexión en la temporada del argentino.

Colapinto ya demostró que tiene condiciones para competir en la Fórmula 1. Ahora necesita dar un paso más: ser consistente, mejorar en clasificación y aprovechar cada oportunidad en carrera.

Preguntas frecuentes sobre Colapinto en Miami

¿Cuándo corre Franco Colapinto en la Fórmula 1?

Corre este fin de semana en el Gran Premio de Miami, desde el viernes hasta el domingo.

¿A qué hora es la carrera principal?

El domingo a las 17:00 (hora argentina).

¿Dónde se corre el GP de Miami?

En un circuito urbano en Estados Unidos, alrededor del Hard Rock Stadium.

¿Cómo viene Colapinto en el campeonato?

Suma un punto, conseguido en el GP de China.

¿Qué necesita mejorar Colapinto?

Principalmente su rendimiento en clasificación, donde tiene su mayor debilidad.