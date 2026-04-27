27 de abril de 2026
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Franco Colapinto

Franco Colapinto y el Alpine rosa: qué es BWT y por qué patrocina al equipo en la Fórmula 1

El piloto argentino Franco Colapinto luce un llamativo color rosa en su indumentaria de Fórmula 1. Te contamos qué significa la sigla BWT y cuál es su misión.

Franco Colapinto y el Alpine rosa: qué es BWT y por qué patrocina al equipo en la Fórmula 1

Franco Colapinto y el Alpine rosa: qué es BWT y por qué patrocina al equipo en la Fórmula 1

La empresa, que tiene su sede central en la ciudad de Mondsee, Austria, es actualmente el "Title Partner" de la escudería francesa. Su presencia en la máxima categoría del automovilismo no es sólo comercial, sino que busca transmitir un mensaje de sostenibilidad global relacionado con el recurso natural más valioso del planeta.

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Franco Colapinto
Franco Colapinto junto a Flavio Briatore

Franco Colapinto junto a Flavio Briatore

BWT es una firma líder en Europa dedicada íntegramente al tratamiento y la filtración de agua, desarrollando soluciones para optimizar el consumo de agua potable y sistemas industriales. El uso del color rosa es su marca registrada y funciona como un símbolo para concientizar sobre la importancia del acceso al agua limpia y segura en todo el mundo.

Bajo el lema "Change the world - sip by sip" (Cambiá el mundo sorbo a sorbo), la empresa impulsa la reducción del uso de botellas de plástico desechables. Esta campaña tiene una visibilidad total en el pecho de los buzos antiflama que utilizan tanto el piloto argentino como su compañero de equipo, Pierre Gasly, especialmente en Grandes Premios destacados.

Franco Colapinto
Franco Colapinto junto a Flavio Briatore

Franco Colapinto junto a Flavio Briatore

La tecnología sustentable en la Fórmula 1

Para Franco Colapinto, integrar un equipo con este nivel de compromiso ambiental representa un desafío que va más allá de la velocidad y el rendimiento en los simuladores. La tecnología de BWT se aplica incluso en el paddock, buscando que el ecosistema de la categoría más tecnológica del mundo sea cada vez más respetuoso con el medio ambiente y los recursos hídricos.

El vínculo entre la marca y el equipo Alpine se consolidó tras el paso de Franco por Williams Racing, posicionándolo ahora como una pieza clave en el desarrollo de pruebas y reserva. Si sos fanático de los fierros, preparate para ver mucho más de este color en los monoplazas, ya que la alianza promete seguir innovando en cada circuito del calendario internacional.

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