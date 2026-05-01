Franco Colapinto salió a pista y así le fue en la práctica libre del Gran Premio de Miami

Este viernes,Franco Colapinto participó en la única práctica libre del Gran Premio de Miami, correspondiente a la cuarta fecha del campeonato de Fórmula 1. En esta nota, te contamos todo lo que debés saber sobre su rendimiento en pista y lo que viene.
Franco Colapinto (2)
Colapinto completó la práctica libre en el GP de Miami
Franco Colapinto y su actuación en el FP1 del GP de Miami
En el Autódromo Internacional de Miami, en Estados Unidos, el piloto argentino Franco Colapinto comenzó de gran manera su única práctica libre. Antes de ingresar a boxes, se ubicaba en el séptimo puesto tras completar 11 vueltas, mostrando un ritmo competitivo desde el inicio.
Luego de permanecer cerca de una hora en el garaje, volvió a pista con el objetivo de seguir reconociendo el trazado de cara a la carrera del domingo. En ese tramo, aprovechó para realizar un stint más largo y probar distintos registros, buscando consistencia y adaptación al circuito.
Sobre el final de la sesión, ingresó a boxes cuando marchaba noveno, con un total de 24 vueltas completadas. En el cierre con ritmo de clasificación, perdió algunas posiciones y terminó en el 11° lugar con un tiempo de 1:31.015. El más rápido fue el piloto de Ferrari Charles Leclerc, mientras que el neerlandés Max Verstappen de Red Bull y el australiano Oscar Piastri de McLaren completaron el podio.
Cronograma del GP de Miami
La actividad se desarrollará durante todo el fin de semana: