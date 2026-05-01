Franco Colapinto salió a pista y así le fue en la práctica libre del Gran Premio de Miami

Este viernes, Franco Colapinto participó en la única práctica libre del Gran Premio de Miami , correspondiente a la cuarta fecha del campeonato de Fórmula 1 . En esta nota, te contamos todo lo que debés saber sobre su rendimiento en pista y lo que viene.

Franco Colapinto vuelve a la acción en Miami por la F1: qué se viene

En el Autódromo Internacional de Miami, en Estados Unidos, el piloto argentino Franco Colapinto comenzó de gran manera su única práctica libre . Antes de ingresar a boxes, se ubicaba en el séptimo puesto tras completar 11 vueltas, mostrando un ritmo competitivo desde el inicio.

Luego de permanecer cerca de una hora en el garaje, volvió a pista con el objetivo de seguir reconociendo el trazado de cara a la carrera del domingo. En ese tramo, aprovechó para realizar un stint más largo y probar distintos registros, buscando consistencia y adaptación al circuito.

Sobre el final de la sesión, ingresó a boxes cuando marchaba noveno, con un total de 24 vueltas completadas. En el cierre con ritmo de clasificación, perdió algunas posiciones y terminó en el 11° lugar con un tiempo de 1:31.015. El más rápido fue el piloto de Ferrari Charles Leclerc, mientras que el neerlandés Max Verstappen de Red Bull y el australiano Oscar Piastri de McLaren completaron el podio.

Cronograma del GP de Miami

La actividad se desarrollará durante todo el fin de semana:

Viernes

Clasificación sprint: 17:30

Sábado

Carrera sprint: 13:00

Clasificación: 17:00

Domingo

Carrera: 17:00

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