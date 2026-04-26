Franco Colapinto deslumbró en Buenos Aires con el Lotus E20: histórica exhibición en el país

Franco Colapinto hizo historia en su casa. El piloto argentino deslumbró al público en Buenos Aires con su primera salida a bordo del Lotus E20, en el marco del Road Show que marcó el regreso de un Fórmula 1 al país después de 14 años.
El argentino Franco Colapinto manejó el Lotus E20 en el Road Show y protagonizó un show inolvidable ante el público nacional en Buenos Aires. Mirá lo sucedido.
Franco Colapinto hizo historia en su casa. El piloto argentino deslumbró al público en Buenos Aires con su primera salida a bordo del Lotus E20, en el marco del Road Show que marcó el regreso de un Fórmula 1 al país después de 14 años.
Durante su presentación, Colapinto recorrió distintos tramos de Avenida del Libertador y Avenida Sarmiento, donde miles de fanáticos se acercaron para vivir de cerca una jornada histórica.
En los casi 20 minutos que estuvo en pista, el piloto argentino aceleró el monoplaza y realizó varios “donuts”, generando una ovación constante del público.
Fue un verdadero espectáculo que combinó velocidad, precisión y conexión con la gente.
El vehículo utilizado no pasó desapercibido. Se trata del Lotus E20 de 2012, un auto que dejó su huella en la Fórmula 1, recordado por las actuaciones del finlandés Kimi Räikkönen en aquella temporada.
Colapinto lo manejó con soltura y lo convirtió en protagonista de una exhibición que quedará en la memoria de los fanáticos.
La jornada tuvo un valor simbólico fuerte. Fue la primera vez en 14 años que un Fórmula 1 volvió a rodar en Argentina, lo que le dio un marco histórico al evento.
Además, el piloto nacido en Pilar pudo sentir el apoyo directo de su gente, familiares y seguidores, en un momento clave de su carrera.
Colapinto continúa consolidándose en la máxima categoría y este tipo de eventos refuerzan su vínculo con el público argentino, que respondió con una convocatoria masiva.
Participó de un Road Show y manejó un Fórmula 1.
El Lotus E20 del año 2012.
En Avenida del Libertador y Avenida Sarmiento.
Aproximadamente 20 minutos.
Porque un Fórmula 1 volvió a rodar en Argentina después de 14 años.