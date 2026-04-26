Franco Colapinto deslumbró en Buenos Aires con el Lotus E20: histórica exhibición en el país

Franco Colapinto estuvo en el país dando una exhibición.

Franco Colapinto hizo historia en su casa. El piloto argentino deslumbró al público en Buenos Aires con su primera salida a bordo del Lotus E20 , en el marco del Road Show que marcó el regreso de un Fórmula 1 al país después de 14 años.

ARRANCÓ EL SHOW DE FRANCO COLAPINTO EN BUENOS AIRES: PRIMEROS METROS A PURO RUGIDO Y LA GENTE ENLOQUECE “ESCUCHEN EL SONIDO DE ESE MOTOR” @FranColapinto pic.twitter.com/eL0AKfkJZd

Colapinto hace historia en Buenos Aires: el cronograma completo del show en Palermo

Durante su presentación, Colapinto recorrió distintos tramos de Avenida del Libertador y Avenida Sarmiento , donde miles de fanáticos se acercaron para vivir de cerca una jornada histórica.

En los casi 20 minutos que estuvo en pista, el piloto argentino aceleró el monoplaza y realizó varios “donuts” , generando una ovación constante del público.

Fue un verdadero espectáculo que combinó velocidad, precisión y conexión con la gente.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Motorsport/status/2048433183599763900&partner=&hide_thread=false It doesn't feel real.



Franco Colapinto doing burnouts on the streets of Buenos Aires in an F1 car. pic.twitter.com/5lB7kAs8Hl — Motorsport (@Motorsport) April 26, 2026

El Lotus E20, un auto con historia

El vehículo utilizado no pasó desapercibido. Se trata del Lotus E20 de 2012, un auto que dejó su huella en la Fórmula 1, recordado por las actuaciones del finlandés Kimi Räikkönen en aquella temporada.

Colapinto lo manejó con soltura y lo convirtió en protagonista de una exhibición que quedará en la memoria de los fanáticos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2048432858163744928&partner=&hide_thread=false FRANCO COLAPINTO EN BUENOS AIRES: ES UNA REALIDAD



Colapinto en Buenos Aires, por #DisneyPlus Plan Premium (exclusivo) pic.twitter.com/VBol6o8cdb — SportsCenter (@SC_ESPN) April 26, 2026

Un momento especial para el automovilismo argentino

La jornada tuvo un valor simbólico fuerte. Fue la primera vez en 14 años que un Fórmula 1 volvió a rodar en Argentina, lo que le dio un marco histórico al evento.

Además, el piloto nacido en Pilar pudo sentir el apoyo directo de su gente, familiares y seguidores, en un momento clave de su carrera.

Colapinto continúa consolidándose en la máxima categoría y este tipo de eventos refuerzan su vínculo con el público argentino, que respondió con una convocatoria masiva.

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Preguntas sobre Franco Colapinto

¿Qué hizo Franco Colapinto en Buenos Aires?

Participó de un Road Show y manejó un Fórmula 1.

¿Qué auto utilizó?

El Lotus E20 del año 2012.

¿Dónde fue la exhibición?

En Avenida del Libertador y Avenida Sarmiento.

¿Cuánto duró su salida?

Aproximadamente 20 minutos.

¿Por qué fue histórico el evento?

Porque un Fórmula 1 volvió a rodar en Argentina después de 14 años.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/porquetendencia/status/2048430031748141259&partner=&hide_thread=false "Pato Sardelli":

Porque tocó el Himno Nacional Argentino antes de la exhibición de Franco Colapinto en Buenos Aires pic.twitter.com/G9Ll2I48jk — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) April 26, 2026

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