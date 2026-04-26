26 de abril de 2026
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Franco Colapinto

Franco Colapinto deslumbró en Buenos Aires con el Lotus E20: histórica exhibición en el país

El argentino Franco Colapinto manejó el Lotus E20 en el Road Show y protagonizó un show inolvidable ante el público nacional en Buenos Aires. Mirá lo sucedido.

Franco Colapinto estuvo en el país dando una exhibición.

Franco Colapinto estuvo en el país dando una exhibición.

Por Sitio Andino Deportes

Franco Colapinto hizo historia en su casa. El piloto argentino deslumbró al público en Buenos Aires con su primera salida a bordo del Lotus E20, en el marco del Road Show que marcó el regreso de un Fórmula 1 al país después de 14 años.

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En los casi 20 minutos que estuvo en pista, el piloto argentino aceleró el monoplaza y realizó varios “donuts”, generando una ovación constante del público.

Fue un verdadero espectáculo que combinó velocidad, precisión y conexión con la gente.

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El Lotus E20, un auto con historia

El vehículo utilizado no pasó desapercibido. Se trata del Lotus E20 de 2012, un auto que dejó su huella en la Fórmula 1, recordado por las actuaciones del finlandés Kimi Räikkönen en aquella temporada.

Colapinto lo manejó con soltura y lo convirtió en protagonista de una exhibición que quedará en la memoria de los fanáticos.

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Un momento especial para el automovilismo argentino

La jornada tuvo un valor simbólico fuerte. Fue la primera vez en 14 años que un Fórmula 1 volvió a rodar en Argentina, lo que le dio un marco histórico al evento.

Además, el piloto nacido en Pilar pudo sentir el apoyo directo de su gente, familiares y seguidores, en un momento clave de su carrera.

Colapinto continúa consolidándose en la máxima categoría y este tipo de eventos refuerzan su vínculo con el público argentino, que respondió con una convocatoria masiva.

Preguntas sobre Franco Colapinto

¿Qué hizo Franco Colapinto en Buenos Aires?

Participó de un Road Show y manejó un Fórmula 1.

¿Qué auto utilizó?

El Lotus E20 del año 2012.

¿Dónde fue la exhibición?

En Avenida del Libertador y Avenida Sarmiento.

¿Cuánto duró su salida?

Aproximadamente 20 minutos.

¿Por qué fue histórico el evento?

Porque un Fórmula 1 volvió a rodar en Argentina después de 14 años.

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