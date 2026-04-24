24 de abril de 2026
{}
Sitio Andino
Franco Colapinto

Franco Colapinto emocionado antes del road show de autos en Palermo: "Estoy muy contento de volver al país"

Este viernes, Franco Colapinto habló sobre su regreso a Argentina y su esperado road show en Palermo, Buenos Aires. Mirá sus declaraciones.

Franco Colapinto emocionado antes del road show de autos en Palermo: Estoy muy contento de volver al país

Franco Colapinto emocionado antes del road show de autos en Palermo: "Estoy muy contento de volver al país"

Por Sitio Andino Deportes

Este viernes por la mañana, Franco Colapinto ofreció una conferencia de prensa antes de su esperado road show en Palermo, Buenos Aires. En esta nota, repasamos sus declaraciones más destacadas, expectativas y comentarios sobre el evento y su regreso al país.

Franco Colapinto
Las declaraciones de Franco Colapinto antes del road show en Buenos Aires

Las declaraciones de Franco Colapinto antes del road show en Buenos Aires

Lee además
La Fórmula 1 ajusta el cronograma para el GP de Miami.

Cambio inesperado en la F1: así será el GP de Miami para Franco Colapinto
Franco Colapinto hará historia al manejar un Fórmula 1 por las calles de Buenos Aires.

Colapinto acelera en Buenos Aires: el cronograma completo del show en Palermo

Franco Colapinto celebra su regreso y la F1 en Argentina

Franco Colapinto expresó su alegría al regresar al país: "Estoy muy contento y feliz de volver al país, después de diciembre o enero y reencontrarme con la gente y la familia. Traer un auto de Fórmula 1 es muy especial. Un sueño que tenía y que era muy complicado. Que se haya dado es algo muy lindo y va a generar algo muy lindo en el país para gente que no tiene la posibilidad de ir a las carreras", comentó al inicio de su charla con Iván de Pineda.

El joven oriundo de Pilar también destacó la importancia de compartir esta experiencia con los argentinos: "Estoy feliz de estar acá, de ver a la gente. Lo hago por mí, pero mucho más por los argentinos. Disfruto darles algo de vuelta, algo chiquito, traerles el auto acá para que no tengan que hacer el esfuerzo tan, tan grande de viajar al exterior para apoyarme", señaló Franco, resaltando la ilusión que genera acercar la Fórmula 1 a todos.

Con su característico sentido del humor, también bromeó sobre los inconvenientes del evento en la ciudad: "Están a las puteadas con el tránsito, perdón a los vecinos y a toda la gente de Libertador...".

Franco Colapinto y su road show en Palermo

Este domingo, el piloto de 22 años realizará un evento multitudinario con cuatro salidas a un circuito urbano de 3,5 kilómetros que abarca Libertador, Sinclair, Casares, Ugarteche y un tramo de la Avenida Sarmiento, pasando por el Monumento a los Españoles. Cada pasada en los autos de Fórmula 1 durará unos 20 minutos, incluyendo giros y maniobras destacadas en los tres vértices del trazado.

La jornada comenzará a las 12:45 con el Lotus E20 de 2012, seguido a las 14:30 por la réplica del Mercedes-Benz W196 con el que Juan Manuel Fangio ganó los campeonatos de 1954 y 1955. A las 15:15 volverá a girar con el Lotus, y cerrará a las 15:55 con una recorrida por el circuito en un bus descapotable, ofreciendo a los espectadores una experiencia única.

Si querés seguir de cerca cada paso de Franco Colapinto en la Fórmula 1, no te pierdas ninguna novedad: hacé clic aquí y accedé a la información más completa.

Temas
Seguí leyendo

Colapinto vuelve al país con un sueño: manejar un F1 en Buenos Aires

Franco Colapinto aceleró en Silverstone y apunta a Buenos Aires

De revelación a protagonista: el equipo mendocino que sueña con ganar el Apertura 2026

Boca se lució con una goleada ante Defensa y Justicia y ya está clasificado

Mundial 2026: el mapa completo de los grupos y lo que se viene

Los 11 de la Lepra y el Lobo para el clásico mendocino

La Copa Argentina empieza a definirse: así quedó el cuadro

Rodrigo De Paul la clavó en el ángulo y salvó al Inter Miami

LO QUE SE LEE AHORA
El equipo mendocino que se metió entre los grandes y sueña con ganar el Torneo Apertura 2026

De revelación a protagonista: el equipo mendocino que sueña con ganar el Apertura 2026

Las Más Leídas

Uno de los allanamientos realizados este jueves en Guaymallén. 

El hijo de una jueza fue detenido en los allanamientos de Guaymallén

Mendoza de luto: Murió Oscar Puebla, figura del jazz y la música cuyana

Otra pérdida que sacude a la música: falleció un referente del jazz y la guitarra mendocina

Ruta Nacional 143.

Cambia todo en la Ruta Nacional 143: tramos cortados y tránsito asistido

Invasión de aves en Ciudad: tordos generan problemas sanitarios en pleno microcentro video

El fenómeno que preocupa en Mendoza: bandadas de tordos generan caos en el microcentro

Grave agresión en el oeste de la Ciudad de Mendoza. 

Noche de terror: le tirotearon la casa cuando estaba con su nieta