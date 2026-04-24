Franco Colapinto emocionado antes del road show de autos en Palermo: "Estoy muy contento de volver al país"

Este viernes por la mañana, Franco Colapinto ofreció una conferencia de prensa antes de su esperado road show en Palermo, Buenos Aires. En esta nota, repasamos sus declaraciones más destacadas, expectativas y comentarios sobre el evento y su regreso al país.

Franco Colapinto expresó su alegría al regresar al país: " Estoy muy contento y feliz de volver al país , después de diciembre o enero y reencontrarme con la gente y la familia. Traer un auto de Fórmula 1 es muy especial. Un sueño que tenía y que era muy complicado. Que se haya dado es algo muy lindo y va a generar algo muy lindo en el país para gente que no tiene la posibilidad de ir a las carreras ", comentó al inicio de su charla con Iván de Pineda.

El joven oriundo de Pilar también destacó la importancia de compartir esta experiencia con los argentinos: "Estoy feliz de estar acá, de ver a la gente. Lo hago por mí, pero mucho más por los argentinos. Disfruto darles algo de vuelta, algo chiquito, traerles el auto acá para que no tengan que hacer el esfuerzo tan, tan grande de viajar al exterior para apoyarme", señaló Franco, resaltando la ilusión que genera acercar la Fórmula 1 a todos.

Con su característico sentido del humor, también bromeó sobre los inconvenientes del evento en la ciudad: "Están a las puteadas con el tránsito, perdón a los vecinos y a toda la gente de Libertador...".

Franco Colapinto y su road show en Palermo

Este domingo, el piloto de 22 años realizará un evento multitudinario con cuatro salidas a un circuito urbano de 3,5 kilómetros que abarca Libertador, Sinclair, Casares, Ugarteche y un tramo de la Avenida Sarmiento, pasando por el Monumento a los Españoles. Cada pasada en los autos de Fórmula 1 durará unos 20 minutos, incluyendo giros y maniobras destacadas en los tres vértices del trazado.

La jornada comenzará a las 12:45 con el Lotus E20 de 2012, seguido a las 14:30 por la réplica del Mercedes-Benz W196 con el que Juan Manuel Fangio ganó los campeonatos de 1954 y 1955. A las 15:15 volverá a girar con el Lotus, y cerrará a las 15:55 con una recorrida por el circuito en un bus descapotable, ofreciendo a los espectadores una experiencia única.

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