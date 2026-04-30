Franco Colapinto corre el GP de Miami y busca sumar en la Fórmula 1

Por Sitio Andino Deportes 30 de abril de 2026 - 11:57
Con el envión de un fin de semana inolvidable en Argentina,
, correspondiente a la cuarta fecha del campeonato. El argentino buscará seguir sumando puntos y consolidarse en la máxima categoría. Franco Colapinto vuelve a subirse a un Fórmula 1 para disputar el Gran Premio de Miami
¿Cómo llega Colapinto al GP de Miami?
El piloto de Alpine llega con una mezcla de emoción y motivación.
Viene de protagonizar un histórico Road Show en Buenos Aires, donde más de 500 mil personas lo acompañaron en un evento que marcó el regreso simbólico de la Fórmula 1 al país.
En lo deportivo, Colapinto ya mostró que puede competir:
en el GP de China finalizó décimo y sumó puntos, una señal positiva en su adaptación a la categoría.
¿Cómo es el circuito y qué se espera?
, un trazado de 5,410 kilómetros y 19 curvas, que exige precisión y ritmo. El Gran Premio se disputará en el Autódromo Internacional de Miami
El último ganador en este circuito fue
Oscar Piastri, acompañado en el podio por Lando Norris y George Russell, en una pista que suele ofrecer carreras dinámicas. Así está el campeonato de Fórmula 1
La temporada tiene como líder al joven italiano
Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), que suma 72 puntos tras sus victorias en China y Japón.
Detrás aparece su compañero
George Russell, con 63 unidades, en un arranque dominado por la escudería alemana.
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Cronograma del GP de Miami
La actividad se desarrollará durante todo el fin de semana:
Viernes
Práctica libre: 13:00
Clasificación sprint: 17:30
Sábado
Carrera sprint: 13:00
Clasificación: 17:00
Domingo
Carrera: 17:00
Una nueva oportunidad para el argentino
El GP de Miami marca el regreso de la Fórmula 1 tras más de un mes de parate y aparece como una gran oportunidad para Colapinto.
Con confianza, ritmo y el respaldo de un país que volvió a ilusionarse,
el argentino buscará dar otro paso firme en la elite del automovilismo mundial.
Preguntas IA
¿Cuándo corre Colapinto?
El domingo a las 17:00 en el GP de Miami.
¿Cómo llega?
Tras una gran exhibición en Argentina y con puntos en el campeonato.
¿Dónde se corre?
En el Autódromo Internacional de Miami.
¿Quién lidera el campeonato?
Kimi Antonelli.
¿Qué busca Colapinto?
Sumar puntos y seguir creciendo en la Fórmula 1.