Franco Colapinto corre el GP de Miami y busca sumar en la Fórmula 1

Franco Colapinto espera dar un salto en la Fórmula 1 con las mejoras que prepara Alpine para el GP de Miami.

Con el envión de un fin de semana inolvidable en Argentina, Franco Colapinto vuelve a subirse a un Fórmula 1 para disputar el Gran Premio de Miami , correspondiente a la cuarta fecha del campeonato. El argentino buscará seguir sumando puntos y consolidarse en la máxima categoría.

El piloto de Alpine llega con una mezcla de emoción y motivación. Viene de protagonizar un histórico Road Show en Buenos Aires , donde más de 500 mil personas lo acompañaron en un evento que marcó el regreso simbólico de la Fórmula 1 al país.

Franco Colapinto vuelve a correr en Miami: todos los detalles

¡Sueño cumplido! Franco Colapinto posó en una foto junto a Lionel Messi

En lo deportivo, Colapinto ya mostró que puede competir: en el GP de China finalizó décimo y sumó puntos , una señal positiva en su adaptación a la categoría.

El Gran Premio se disputará en el Autódromo Internacional de Miami , un trazado de 5,410 kilómetros y 19 curvas, que exige precisión y ritmo.

El último ganador en este circuito fue Oscar Piastri, acompañado en el podio por Lando Norris y George Russell, en una pista que suele ofrecer carreras dinámicas.

Así está el campeonato de Fórmula 1

La temporada tiene como líder al joven italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), que suma 72 puntos tras sus victorias en China y Japón.

Detrás aparece su compañero George Russell, con 63 unidades, en un arranque dominado por la escudería alemana.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlpineArg_/status/2049468802006446349&partner=&hide_thread=false cuando no va ni una semana pero pasaron 3 días y eso es suficiente para extrañar el road show … pic.twitter.com/2BYgJY201l — Alpine ARG (@AlpineArg_) April 29, 2026

Cronograma del GP de Miami

La actividad se desarrollará durante todo el fin de semana:

Viernes

Práctica libre: 13:00

Clasificación sprint: 17:30

Sábado

Carrera sprint: 13:00

Clasificación: 17:00

Domingo

Carrera: 17:00

Una nueva oportunidad para el argentino

El GP de Miami marca el regreso de la Fórmula 1 tras más de un mes de parate y aparece como una gran oportunidad para Colapinto.

Con confianza, ritmo y el respaldo de un país que volvió a ilusionarse, el argentino buscará dar otro paso firme en la elite del automovilismo mundial.

Preguntas IA

¿Cuándo corre Colapinto?

El domingo a las 17:00 en el GP de Miami.

¿Cómo llega?

Tras una gran exhibición en Argentina y con puntos en el campeonato.

¿Dónde se corre?

En el Autódromo Internacional de Miami.

¿Quién lidera el campeonato?

Kimi Antonelli.

¿Qué busca Colapinto?

Sumar puntos y seguir creciendo en la Fórmula 1.