22 de abril de 2026
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Franco Colapinto

Franco Colapinto en Argentina: cronograma completo y horarios de la exhibición

El piloto argentino Franco Colapinto tendrá cuatro salidas a pista en una exhibición histórica en Buenos Aires. Mirá lo que se viene.

Franco Colapinto hará historia al manejar un Fórmula 1 por las calles de Buenos Aires.

Franco Colapinto hará historia al manejar un Fórmula 1 por las calles de Buenos Aires.

Por Sitio Andino Deportes

La espera terminó. Franco Colapinto será protagonista este domingo 26 de abril de una exhibición histórica en la Ciudad de Buenos Aires, donde manejará un Fórmula 1 ante miles de fanáticos en el barrio de Palermo. En las últimas horas se confirmó el cronograma completo de actividades para una jornada que promete ser inolvidable.

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La expectativa es enorme y se espera una multitud, con sectores gratuitos habilitados y entradas preferenciales ya agotadas.

Cronograma completo de Franco Colapinto

El piloto tendrá cuatro apariciones a lo largo del día:

  • 12:45: primera salida con el Lotus E20 (Fórmula 1)
  • 14:30: vuelta con la Flecha de Plata de Fangio
  • 15:15: segunda y última salida con el Fórmula 1
  • 15:55: recorrido en bus descapotable saludando al público

Dónde será el circuito

El trazado será callejero y recorrerá la zona de Palermo:

  • Avenida Libertador (entre Bullrich y Casares)
  • Tramo de Avenida Sarmiento
  • Paso por el Monumento a los Españoles

Habrá pantallas gigantes en distintos puntos para seguir la actividad.

Acceso y actividades para el público

Desde las 8:30 se podrá ingresar a los sectores habilitados, con dos puntos principales:

  • Plaza Intendente Seeber
  • Plaza Sicilia (cerca del Jardín Japonés)

Durante la jornada habrá:

  • Pantallas gigantes
  • DJs
  • Entrevistas al público
  • Orquesta Sinfónica de la Ciudad (desde las 11)

No estará permitido acampar ni la venta ambulante en la zona.

Un show que moviliza a miles

Con entradas agotadas en sectores preferenciales y miles de fanáticos esperando en espacios gratuitos, la exhibición de Colapinto será uno de los eventos deportivos del año en el país, combinando automovilismo, historia y espectáculo.

Preguntas clave sobre Franco Colapinto en Argentina

¿Cuándo es la exhibición de Franco Colapinto?

El domingo 26 de abril en Buenos Aires.

¿A qué hora corre Colapinto?

A las 12:45 y 15:15 con el Fórmula 1, además de otras participaciones durante el día.

¿Dónde se realiza el evento?

En Palermo, sobre un circuito callejero en Avenida Libertador y alrededores.

¿Es gratis ver la exhibición?

Sí, hay sectores gratuitos en Plaza Seeber y Plaza Sicilia.

¿Qué auto va a manejar Colapinto?

Un Lotus E20 de Fórmula 1 (2012) y la Flecha de Plata de Fangio.

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