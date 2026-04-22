Franco Colapinto en Argentina: cronograma completo y horarios de la exhibición

La espera terminó. Franco Colapinto será protagonista este domingo 26 de abril de una exhibición histórica en la Ciudad de Buenos Aires, donde manejará un Fórmula 1 ante miles de fanáticos en el barrio de Palermo. En las últimas horas se confirmó el cronograma completo de actividades para una jornada que promete ser inolvidable.
La expectativa es enorme y se espera una multitud, con sectores gratuitos habilitados y entradas preferenciales ya agotadas.
Cronograma completo de Franco Colapinto
El piloto tendrá cuatro apariciones a lo largo del día:
12:45: primera salida con el Lotus E20 (Fórmula 1)
14:30: vuelta con la Flecha de Plata de Fangio
15:15: segunda y última salida con el Fórmula 1
15:55: recorrido en bus descapotable saludando al público
Dónde será el circuito
El trazado será callejero y recorrerá la zona de Palermo:
Avenida Libertador (entre Bullrich y Casares)
Tramo de Avenida Sarmiento
Paso por el Monumento a los Españoles
Habrá pantallas gigantes en distintos puntos para seguir la actividad.
Acceso y actividades para el público
Desde las 8:30 se podrá ingresar a los sectores habilitados, con dos puntos principales:
Plaza Intendente Seeber
Plaza Sicilia (cerca del Jardín Japonés)
Durante la jornada habrá:
Pantallas gigantes
DJs
Entrevistas al público
Orquesta Sinfónica de la Ciudad (desde las 11)
No estará permitido acampar ni la venta ambulante en la zona.
Un show que moviliza a miles
Con entradas agotadas en sectores preferenciales y miles de fanáticos esperando en espacios gratuitos, la exhibición de Colapinto será uno de los eventos deportivos del año en el país, combinando automovilismo, historia y espectáculo.
Preguntas clave sobre Franco Colapinto en Argentina
¿Cuándo es la exhibición de Franco Colapinto?
El domingo 26 de abril en Buenos Aires.
¿A qué hora corre Colapinto?
A las 12:45 y 15:15 con el Fórmula 1, además de otras participaciones durante el día.
¿Dónde se realiza el evento?
En Palermo, sobre un circuito callejero en Avenida Libertador y alrededores.
¿Es gratis ver la exhibición?
Sí, hay sectores gratuitos en Plaza Seeber y Plaza Sicilia.
¿Qué auto va a manejar Colapinto?
Un Lotus E20 de Fórmula 1 (2012) y la Flecha de Plata de Fangio.