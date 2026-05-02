Franco Colapinto, crítico tras la Sprint en Miami: "Comprometí la carrera"

El argentino Franco Colapinto , representante de Alpine F1 Team , expresó su malestar tras la Sprint del Gran Premio de Miami , donde una largada accidentada condicionó su rendimiento. “Perdí un par de posiciones y comprometí la carrera” , señaló.

Colapinto, que finalizó décimo y no logró sumar puntos, también hizo referencia a problemas de rendimiento en su monoplaza: “Vamos patinando por todos lados, con muy poca tracción y sobrecalentamiento en la rueda trasera. Hay que trabajar pensando en la clasificación” .

Franco Colapinto no para: una nueva gran actuación en la clasificación del Gran Premio de Miami

El piloto había partido desde una posición expectante tras una buena clasificación, pero en la primera curva protagonizó un roce en la lucha con Max Verstappen y Lewis Hamilton , lo que le hizo perder terreno.

Esa situación fue aprovechada por su compañero de equipo, Pierre Gasly , quien lo superó y lo relegó en el clasificador.

Problemas de ritmo y desgaste para Franco Colapinto

A lo largo de la carrera, Colapinto mantuvo un ritmo constante, aunque sin poder acercarse a Gasly. “El ritmo de carrera me costó mucho, no estuvimos bien y puede venir un poco del alerón”, analizó.

En la parte final, además, fue superado por Isack Hadjar, lo que lo dejó definitivamente fuera de la zona de puntos.

Enfoque en la clasificación de la Fórmula 1

Pese al resultado, el piloto rescató aspectos positivos del fin de semana y ya puso la mira en lo que viene: “Fue un buen día ayer, hoy costó un poco. Hay que mejorar el ritmo de carrera para mañana”.

La actividad continuará con la clasificación para la carrera principal, donde Colapinto buscará recuperar terreno y volver a meterse en la pelea.