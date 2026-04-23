23 de abril de 2026
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Rodrigo De Paul

Golazo de Rodrigo De Paul: le dio el triunfo al Inter Miami con un derechazo al ángulo

El argentino Rodrigo De Paul marcó un golazo en Utah y fue clave en la victoria del Inter Miami CF 2-0 ante Real Salt Lake. Mirá el resumen.

Rodrigo De Paul apareció en el momento justo y definió un partido complicado.

Rodrigo De Paul apareció en el momento justo y definió un partido complicado.

Por Sitio Andino Deportes

Cuando el partido se cerraba y el empate parecía inevitable, apareció la jerarquía. Rodrigo De Paul sacó un derechazo espectacular al ángulo y le dio la victoria al Inter Miami CF, que venció 2-0 a Real Salt Lake como visitante por la novena fecha de la MLS.

Un golazo que rompió el partido de la MLS

El encuentro se jugaba con dientes apretados en Utah. Inter Miami dominaba pero no lograba romper el cero, hasta que a los 36 minutos del segundo tiempo llegó la jugada que cambió todo.

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Tras un córner ejecutado por Telasco Segovia, De Paul controló, levantó la cabeza y sacó un remate feroz de derecha que se metió directo en el ángulo, sin chances para el arquero Rafael Cabral.

Un verdadero golazo, de esos que destraban partidos imposibles.

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El desahogo con Messi y un triunfo clave

Apenas convirtió, el volante argentino salió a festejar con Lionel Messi, en una escena que reflejó el alivio de todo el equipo.

Inter Miami había intentado por todos los caminos, pero recién pudo abrir el marcador con esa genialidad del “Motorcito”, que terminó siendo decisiva para encaminar el triunfo.

Tres puntos que lo acomodan arriba

Con esta victoria, el conjunto de Miami sumó tres puntos de oro y se posicionó como escolta en la Conferencia Este, solo por detrás de Nashville.

En un torneo largo y exigente, el aporte de De Paul aparece como un factor clave para sostener la pelea en los primeros puestos.

El resumen de la victoria del Inter Miami

Embed - INTER MIAMI de MESSI GANÓ 2-0 vs REAL SALT LAKE con golazos de RODRIGO DE PAUL y LUIS SUÁREZ | MLS

Preguntas clave sobre Rodrigo De Paul y la victoria del Inter Miami

¿Quién hizo el gol del Inter Miami ante Real Salt Lake?

Rodrigo De Paul marcó el gol clave.

¿Cómo fue el gol de De Paul?

Un derechazo desde afuera del área que se metió en el ángulo.

¿Cuándo hizo el gol?

A los 36 minutos del segundo tiempo.

¿Cómo terminó el partido?

Inter Miami ganó 2-0 como visitante.

¿Cómo quedó Inter Miami en la tabla?

Segundo en la Conferencia Este.

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