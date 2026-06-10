La Selección Argentina tiene sus 26 convocados para defender la corona en el Mundial 2026

La Selección Argentina se prepara para defender su corona en el Mundial 2026 con una estructura sólida. Lionel Scaloni mantiene la base que logró la gloria en Qatar y la Copa América , ya que confía en su potencial para alcanzar la victoria.

El plantel está conformado por un equipo con mayor madurez y roce en las ligas de élite. Aunque la ausencia de figuras históricas como Ángel Di María marca el fin de una era, el recambio generacional responde con creces y personalidad en el plano internacional.

El cuerpo técnico argentino oficializó la nómina definitiva de 26 convocados que estarán en el Mundial 2026. Gracias a la continuidad de Scaloni, se garantiza la estabilidad de una fórmula que prioriza el compromiso colectivo y el rendimiento actual.

En esta planificación destaca una mezcla de profesionales que combina la experiencia de 17 futbolistas que repiten tras alcanzar la gloria en Qatar 2022, junto con deportistas más jóvenes de enorme proyección.

Con un plantel tan equilibrado en todas sus líneas, evaluar las chances de Argentina exige un análisis mucho más minucioso y apoyado en la estadística. Se debe prestar atención a factores como goles esperados o pases permitidos por acción defensiva, entre otros. Así que, conoce las mejores apps de apuestas en Argentina para aplicar un análisis estadístico más certero evaluando las cuotas entre los equipos y otros datos de interés.

Los 26 futbolistas elegidos para la cita mundialista

El seleccionador nacional consolida un núcleo de deportistas que sostienen la idea futbolística que llevó al país a lo más alto en el pasado. Y los convocados oficiales son los siguientes:

Arqueros : Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli y Juan Musso.

: Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli y Juan Musso. Defensores : Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nahuel Molina, Nicolás Tagliafico, Lisandro Martínez, Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi y Facundo Medina.

: Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nahuel Molina, Nicolás Tagliafico, Lisandro Martínez, Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi y Facundo Medina. Mediocampistas : Enzo Fernández, Rodrigo de Paul, Alexis Mac Allister, Leandro Paredes, Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso y Valentín Barco.

: Enzo Fernández, Rodrigo de Paul, Alexis Mac Allister, Leandro Paredes, Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso y Valentín Barco. Delanteros: Lionel Messi, Thiago Almada, Nicolás Paz, Giuliano Simeone, Julián Álvarez, Lautaro Martínez, Nicolás González y José Manuel López.

Al conservar a 17 de los campeones de Qatar 2022, Scaloni asegura el blindaje psicológico, mientras que la inclusión de piezas polivalentes en el mediocampo y la zaga le da posibilidades de planificación táctica en el campo y sobre la marcha.

Las novedades tácticas y las sorpresas de la delegación

A pesar de las alarmas que encendió en su momento el juvenil Nicolás Paz por un fuerte golpe sufrido en su rodilla izquierda, la evolución del volante del Como fue favorable y aseguró su lugar en el certamen gracias a su variante única en la generación de juego.

Por otro lado, la lista final dejó novedades importantes respecto a los planes iniciales. En la zona defensiva, Facundo Medina se ganó un puesto en lugar de Marcos Acuña, quien terminó siendo la ausencia más imprevista. Leonardo Balerdi logró quedarse con el último boleto en la zaga central sobre otras alternativas de la retaguardia.

En la mitad de la cancha, hombres como Giovani Lo Celso y Valentín Barco ganaron la pulseada frente a Franco Mastantuono para aportar polivalencia. En el ataque, la gran incógnita sobre el tercer delantero centro se resolvió a favor de José Manuel 'El Flaco' López, quien se posicionó en la consideración directa tras la baja por lesión de Joaquín Panichelli.

Cronograma y hoja de ruta de la Selección Argentina

Para consolidar esta táctica y amoldar a las nuevas incorporaciones, el cuerpo técnico diseñó una planificación estratégica en territorio norteamericano. El búnker elegido para el inicio de la concentración es el Compass Minerals National Performance Center, ubicado en Kansas City. En esas instalaciones, los futbolistas iniciarán los entrenamientos enfocados en la puesta a punto física.

Tras los ensayos, el verdadero reto comenzará en el Grupo J. El estreno del actual monarca está pactado frente a Argelia en Kansas City Stadium, un choque que marcará el pulso del torneo.

Posteriormente, la delegación se trasladará a Dallas Stadium para afrontar las siguientes dos fechas clave de la zona: primero ante el ordenado seleccionado de Austria y, finalmente, cerrando la primera etapa contra Jordania.

El desafío de este certamen es mantener la motivación hasta el final del proceso. Con una mezcla idónea de veteranía y juventud, la Albiceleste inicia su camino con la intención de revalidar el título obtenido en Medio Oriente.