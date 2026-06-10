10 de junio de 2026
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Karting

El Karting Provincial llega a Junín con una cuarta fecha clave para la pelea por el campeonato

El Campeonato Provincial de Karting en Tierra disputará este domingo la cuarta fecha de la temporada en Junín. Mirá lo que se viene.

El karting mendocino volverá a la acción este domingo en Junín con una nueva fecha del certamen provincial.

El karting mendocino volverá a la acción este domingo en Junín con una nueva fecha del certamen provincial.

 Por Martín Sebastián Colucci

El Campeonato Provincial de Karting en Tierra 2026 pondrá cuarta este fin de semana con una jornada que promete emociones fuertes en Junín. Luego de la apasionante fecha disputada en San Carlos, los principales protagonistas de cada categoría volverán a verse las caras en una competencia que puede comenzar a marcar el rumbo de la temporada, cuando cada punto empieza a tener un valor determinante.

La actividad oficial comenzará desde las 10.30, con entrenamientos, clasificaciones y finales en las distintas categorías que forman parte del certamen. Además, se espera una importante presencia de público, acompañando una disciplina que continúa creciendo temporada tras temporada.

La expectativa es alta porque varias categorías llegan con diferencias mínimas entre sus protagonistas, lo que anticipa competencias muy ajustadas y definiciones abiertas hasta la bandera a cuadros.

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Cómo llega el campeonato tras la fecha disputada en San Carlos

La última presentación del Provincial dejó carreras muy entretenidas y varios nombres que lograron consolidarse como candidatos. Manuel Fernández fue el ganador en Cadeneros Juniors, mientras que Pablo Malizia se impuso en Cadeneros Seniors tras una definición electrizante.

En Varilleros Juniors, Lautaro Castellino demostró un gran nivel para quedarse con la victoria, mientras que en Varilleros Seniors el festejo fue para Emanuel Luengo, uno de los pilotos más regulares de la temporada.

Por su parte, Gustavo Devante celebró en la categoría Libres, mientras que Javier Fonseca volvió a demostrar toda su experiencia para imponerse en Master. Entre los más jóvenes, Melanie García se quedó con una destacada victoria en 110 Menores, confirmando su crecimiento dentro del campeonato.

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Una fecha que puede empezar a definir candidatos

Con tres fechas disputadas y varias competencias por delante, la cuarta cita del calendario aparece como una prueba fundamental para quienes aspiran a pelear por el título provincial.

Las diferencias registradas durante las últimas carreras muestran que el campeonato atraviesa uno de los momentos más competitivos de los últimos años, con pilotos que llegan separados por escasos puntos y con rendimientos muy parejos.

Además, cada final comienza a tener una importancia especial pensando en la segunda mitad de la temporada, donde los márgenes de recuperación serán cada vez más reducidos.

Por eso, Junín aparece como una parada estratégica para todos los equipos, que buscarán dar un paso adelante antes de ingresar en una etapa decisiva del calendario.

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Cuándo será la próxima fecha del Karting Provincial

Tras la actividad de este fin de semana, el Campeonato Provincial de Karting en Tierra continuará el próximo 12 de julio con la disputa de la quinta fecha de la temporada, manteniendo el intenso ritmo de competencia que viene caracterizando al certamen.

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