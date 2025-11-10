Godoy Cruz al borde del descenso: qué resultados necesita el Tomba para seguir en Primera

El Tomba no depende de sí mismo (Foto: La Página Bodeguera).

El Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba quedó en descenso directo tras la agónica victoria de Aldosivi ante Banfield y llegará a la última fecha del Torneo Clausura con la obligación de ganar. El equipo mendocino depende de otros resultados para mantener la categoría y evitar un nuevo golpe en su historia reciente.

El panorama es crítico para Godoy Cruz , que con 28 puntos en la Tabla Anual ocupa el último puesto y está perdiendo la categoría.

La derrota frente a Atlético Tucumán lo dejó en una situación límite, especialmente después del triunfo de Aldosivi , que llegó a 30 unidades, y de Sarmiento de Junín , que superó a Instituto.

Con este escenario, el Tomba es el equipo que hoy descendería junto a San Martín de San Juan , último en la tabla de los Promedios (0,903).

Mientras tanto, Aldosivi respira con 0,968 en esa tabla y se mantiene dos puntos por encima en la Anual. El equipo mendocino quedó con un pie fuera de la Liga Profesional 2025, aunque todavía conserva una mínima esperanza.

Qué necesita Godoy Cruz para salvarse del descenso

La última fecha será una verdadera final para los dirigidos por Omar Asad. Godoy Cruz será local de Deportivo Riestra en el estadio Feliciano Gambarte, mientras que Aldosivi recibirá a San Martín de San Juan en Mar del Plata, en un duelo directo por la permanencia.

El Bodeguero necesita ganar sí o sí, pero su suerte dependerá también de lo que ocurra entre marplatenses y sanjuaninos.

Estas son las posibles combinaciones:

Si Godoy Cruz gana y Aldosivi empata , ambos llegarán a 31 puntos y habrá desempate por la permanencia.

Si San Martín le gana a Aldosivi y el Tomba también gana , habrá desempate entre Godoy Cruz y San Martín (SJ) .

Si Aldosivi le gana a San Martín (SJ) , el Tiburón llegará a 33 puntos y Godoy Cruz descenderá , incluso si gana.

Si empata o pierde con Riestra, el Tomba desciende automáticamente.

La presión es total en Mendoza. Los hinchas del Expreso saben que solo una victoria y una combinación favorable pueden evitar un final amargo en la Liga Profesional.

Cómo están las tablas del descenso antes de la última fecha

Tabla Anual (desciende el último):

Godoy Cruz – 28 pts

Aldosivi – 30 pts

Gimnasia LP – 32 pts

Instituto – 33 pts

Newell’s – 33 pts

Talleres – 33 pts

Promedios (desciende el último):

San Martín (SJ) – 0,903

Aldosivi – 0,968

Sarmiento – 1,018

Gimnasia LP – 1,116

Con este panorama, el Tomba necesita una hazaña para evitar el descenso y mantener su lugar en la máxima categoría del fútbol argentino.

El duelo ante Riestra será una final anticipada, y Mendoza entera espera un milagro en el Feliciano Gambarte, donde el pueblo bodeguero sueña con gritar “seguimos siendo de Primera”.