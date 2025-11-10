10 de noviembre de 2025
Godoy Cruz al borde del descenso: qué resultados necesita el Tomba para seguir en Primera

Godoy Cruz cayó en descenso directo y se juega la permanencia en la última fecha del Torneo Clausura. Mirá qué tiene que pasar para que no pierda la categoría.

El Tomba no depende de sí mismo (Foto: La Página Bodeguera).

 Por Martín Sebastián Colucci

El Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba quedó en descenso directo tras la agónica victoria de Aldosivi ante Banfield y llegará a la última fecha del Torneo Clausura con la obligación de ganar. El equipo mendocino depende de otros resultados para mantener la categoría y evitar un nuevo golpe en su historia reciente.

El Tomba, contra las cuerdas en la pelea por la permanencia

El panorama es crítico para Godoy Cruz, que con 28 puntos en la Tabla Anual ocupa el último puesto y está perdiendo la categoría.

La derrota frente a Atlético Tucumán lo dejó en una situación límite, especialmente después del triunfo de Aldosivi, que llegó a 30 unidades, y de Sarmiento de Junín, que superó a Instituto.

Mientras tanto, Aldosivi respira con 0,968 en esa tabla y se mantiene dos puntos por encima en la Anual. El equipo mendocino quedó con un pie fuera de la Liga Profesional 2025, aunque todavía conserva una mínima esperanza.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ClubGodoyCruz/status/1987709970024919319&partner=&hide_thread=false

Qué necesita Godoy Cruz para salvarse del descenso

La última fecha será una verdadera final para los dirigidos por Omar Asad. Godoy Cruz será local de Deportivo Riestra en el estadio Feliciano Gambarte, mientras que Aldosivi recibirá a San Martín de San Juan en Mar del Plata, en un duelo directo por la permanencia.

El Bodeguero necesita ganar sí o sí, pero su suerte dependerá también de lo que ocurra entre marplatenses y sanjuaninos.

Estas son las posibles combinaciones:

  • Si Godoy Cruz gana y Aldosivi empata, ambos llegarán a 31 puntos y habrá desempate por la permanencia.

  • Si San Martín le gana a Aldosivi y el Tomba también gana, habrá desempate entre Godoy Cruz y San Martín (SJ).

  • Si Aldosivi le gana a San Martín (SJ), el Tiburón llegará a 33 puntos y Godoy Cruz descenderá, incluso si gana.

  • Si empata o pierde con Riestra, el Tomba desciende automáticamente.

La presión es total en Mendoza. Los hinchas del Expreso saben que solo una victoria y una combinación favorable pueden evitar un final amargo en la Liga Profesional.

Cómo están las tablas del descenso antes de la última fecha

Tabla Anual (desciende el último):

  • Godoy Cruz – 28 pts

  • Aldosivi – 30 pts

  • Gimnasia LP – 32 pts

  • Instituto – 33 pts

  • Newell’s – 33 pts

  • Talleres – 33 pts

Promedios (desciende el último):

  • San Martín (SJ) – 0,903

  • Aldosivi – 0,968

  • Sarmiento – 1,018

  • Gimnasia LP – 1,116

Con este panorama, el Tomba necesita una hazaña para evitar el descenso y mantener su lugar en la máxima categoría del fútbol argentino.

El duelo ante Riestra será una final anticipada, y Mendoza entera espera un milagro en el Feliciano Gambarte, donde el pueblo bodeguero sueña con gritar “seguimos siendo de Primera”.

