Godoy Cruz se juega una final por la permanencia ante Atlético Tucumán: hora y dónde verlo

El Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba afronta este domingo una verdadera final en su lucha por mantenerse en la Primera División del fútbol argentino . Desde las 21.30 , el equipo dirigido por Omar Asad enfrentará al Club Atlético Tucumán en el estadio Monumental José Fierro , por la fecha 15 del Torneo Clausura 2025 . Dirige Sebastián Zunino .

El encuentro será transmitido en vivo por ESPN Premium y puede marcar un antes y un después en la temporada del Expreso mendocino, que necesita sumar de a tres para asegurar la permanencia y evitar depender de otros resultados.

El empate 0 a 0 frente a San Martín de San Juan en el clásico cuyano dejó a Godoy Cruz al borde del abismo , pero todavía con vida. Con 28 puntos , el Tomba está antepenúltimo en la tabla anual , apenas una unidad por encima de los puestos de descenso que hoy ocupan San Martín y Aldosivi .

Si el equipo mendocino logra una victoria en Tucumán y sus rivales directos pierden, sellará su continuidad en Primera con una fecha de anticipación. En cambio, un empate o una derrota lo obligarán a definir todo en la última jornada.

Atlético Tucumán también se juega mucho

El Decano tampoco atraviesa un buen presente. El conjunto norteño viene de caer 3-0 frente a Independiente y acumula tres derrotas consecutivas. Con 15 puntos en la Zona B, Atlético también busca sumar para escapar de la parte baja de la tabla y mejorar su promedio.

A pesar de su flojo rendimiento, Tucumán suele hacerse fuerte en casa, donde el aliento de su gente será clave para intentar complicar al Expreso. El Monumental José Fierro estará repleto para recibir un partido cargado de tensión, donde ninguno puede fallar.

Lo que se juega Godoy Cruz

Para Godoy Cruz, cada pelota será una batalla. El Expreso llega con la obligación de ganar para respirar aliviado y no depender de terceros. El equipo mendocino mostró actitud y solidez defensiva en las últimas fechas, pero deberá mejorar su poder ofensivo si quiere quedarse en la élite del fútbol argentino.

La permanencia está en juego y el pueblo tombino lo sabe. La ilusión sigue viva: un triunfo esta noche puede significar la salvación anticipada y el desahogo de toda Mendoza.

