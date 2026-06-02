2 de junio de 2026
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Copa Mundial de Fútbol de 2026

Mundial 2026: Scaloni fue sincero sobre el presente de Argentina y hubo sorpresa

Lionel Scaloni analizó cómo llega la Selección argentina al esperado Mundial 2026 y dejó una reflexión muy clara. Mirá lo que dijo.

Lionel Scaloni habló sobre el presente de la Selección argentina antes del debut en el Mundial 2026.

Lionel Scaloni habló sobre el presente de la Selección argentina antes del debut en el Mundial 2026.

Por Sitio Andino Deportes

A días del inicio del Mundial 2026, el entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, se refirió al momento que atraviesa el plantel y explicó cómo llega el equipo al debut frente a Argelia. El DT campeón del mundo destacó la importancia de mantener una base consolidada, habló de los futbolistas que llegan con desgaste físico y también remarcó que habrá muchos seleccionados peleando por el título.

Qué dijo Scaloni sobre el nivel de la Selección antes del Mundial 2026

Lionel Scaloni aseguró que la Selección argentina llega bien al Mundial 2026, aunque admitió que ningún equipo logra alcanzar su mejor versión física en esta etapa de la temporada.

Estamos bien. Por suerte tenemos una base, muchos jugadores, diría un 60 o 70%, que son siempre los mismos”, explicó Scaloni sobre el presente del seleccionado nacional.

Además, el DT remarcó que esa continuidad permite reducir errores y acelerar la adaptación cada vez que el plantel vuelve a reunirse. Al conocerse y saber cómo jugamos, esas dudas se disipan y las cosas que no andan bien se minimizan”, agregó el entrenador campeón del mundo.

Scaloni también dejó en claro que la situación física no afecta solamente a Argentina y sostuvo que la mayoría de las selecciones atraviesan una realidad similar antes del comienzo de la Copa del Mundo. Imagino que todas las selecciones estarán preocupadas por el inicio del Mundial y por que los jugadores lleguen bien físicamente”, afirmó.

Luego, llegó una de las frases más fuertes de la entrevista: “Es muy difícil llegar al 100%, al máximo de las posibilidades, pero estamos bien”.

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Scaloni habló de la presión de defender el título mundial

El entrenador campeón del mundo aseguró que la Selección argentina siempre llega a un Mundial con la obligación de ser protagonista. Consultado sobre el peso de defender la corona obtenida en Qatar 2022, Scaloni fue contundente y remarcó que Argentina siempre aparece entre los máximos candidatos en cada Copa del Mundo.

Cada vez que Argentina juega un Mundial siempre es protagonista”, sostuvo el DT albiceleste.Lejos de ponerle presión extra al grupo, el entrenador explicó que esa exigencia forma parte de la historia y de la identidad de la Selección argentina.

Además, Scaloni evitó señalar un único favorito y sorprendió al asegurar que habrá al menos diez o doce equipos con posibilidades reales de pelear por el título.

Cuáles son las selecciones candidatas para Scaloni

Lionel Scaloni incluyó a Argentina entre las grandes candidatas al Mundial 2026, aunque también destacó el potencial de varias selecciones europeas y sudamericanas.

Entre los equipos que mencionó aparecieron España, Francia, Portugal, Inglaterra, Brasil, Colombia, Uruguay, Marruecos y Croacia, además del propio seleccionado argentino.

No sé si me quedé corto con diez candidatos”, aseguró el entrenador, dejando en claro que espera un torneo muy parejo y competitivo.

Mientras tanto, la Selección argentina continúa entrenándose en Kansas y este martes realizará una nueva práctica pensando en el amistoso frente a Honduras y en el debut ante Argelia por el Grupo J del Mundial 2026.

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