Andino Mundialista capítulo 6: los mejores goles de la Selección Argentina en los Mundiales.

Andino Mundialista vuelve con un nuevo episodio cargado de emoción y memoria futbolera. En su capítulo 6, el ciclo de Andino Streaming propone un recorrido por los goles más icónicos de la Selección Argentina en la historia de los Mundiales .

La consigna es clara: revivir esos segundos eternos en los que la pelota cruza la línea y se transforma en historia , en un viaje que conecta generaciones a través del grito sagrado del gol.

El episodio pone el foco en algunas de las jugadas más recordadas del fútbol argentino. Desde el inolvidable Gol del Siglo de Diego Maradona en 1986 , hasta la definición de Ángel Di María en la final de Qatar 2022, cada momento es abordado no solo desde lo técnico, sino también desde su impacto emocional.

El relato rescata cómo esos goles trascienden lo deportivo para convertirse en símbolos colectivos, capaces de representar épocas, contextos y sentimientos de millones de argentinos.

Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: "#AndinoMundialista | Hay goles que no se olvidan jamás. En este nuevo episodio de Andino Mundialista, repasamos los goles más icónicos de la Selección Argentina en la historia de los Mundiales. Del “Barrilete Cósmico” de Maradona. El misil eterno de Maxi Rodríguez. La corrida inolvidable de Caniggia. El golazo de Enzo Fernández para revivir a la Scaloneta. Y la obra colectiva que terminó con Di María haciendo historia en Qatar 2022. Porque algunos goles no fueron solo definiciones: fueron desahogos, obras de arte y momentos que quedaron tatuados para siempre en la memoria de generaciones enteras. Además, agradecemos a @borha.casacas por acompañar este recorrido mundialista con toda la nostalgia de las camisetas históricas que marcaron generaciones. Mirá el episodio en Andino Streaming por YouTube. @_tongav #SeleccionArgentina #Mundiales #Scaloneta #Mundial2026" View this post on Instagram

También rememoramos otros hitos imborrables como:

El zurdazo de Maxi Rodríguez contra México en 2006 , una definición inesperada que quedó en la memoria mundialista.

, una definición inesperada que quedó en la memoria mundialista. El gol de Claudio Caniggia a Brasil en 1990 , construido a partir de una jugada brillante de Maradona.

, construido a partir de una jugada brillante de Maradona. El tanto de Enzo Fernández frente a México en Qatar, en un momento clave para sostener la ilusión.

Claudio Caniggia, gol Mundial 90 versus Brasil Caniggia ya eludió a Taffarel, tras paso excepcional de Maradona, y se prepara para marcar uno de los goles más gritados por los argentinos en la historia de los Mundiales. Foto: AFP

El gol como identidad argentina

Uno de los ejes del capítulo es entender el gol como algo más que un resultado. Cada definición se transforma en un desahogo social, una obra de arte o un recuerdo imborrable, dependiendo del contexto en el que ocurre.

En esa línea, el ciclo propone mirar estas jugadas desde otro lugar: no solo como momentos deportivos, sino como parte de la identidad cultural argentina.

La narrativa también pone en valor la continuidad histórica de grandes goleadores, desde Mario Kempes y Gabriel Batistuta, hasta Lionel Messi y Julián Álvarez, mostrando cómo cada generación deja su huella en los Mundiales.

Andino Mundialista capítulo 6, Gastón Valderrama (01) En Andino Mundialista repasamos los goles más icónicos de la Selección Argentina en Copas del Mundo. Foto: Mike Bartoluce

El desafío hacia el Mundial 2026

Con la mirada puesta en el próximo Mundial, el episodio deja abierta una pregunta: quién será el autor del próximo gol que marque una época.

La propuesta de Andino Mundialista no solo mira hacia atrás, sino que también invita a proyectar el futuro, con una nueva generación que buscará escribir su propia página en la historia.

Y vos, ¿cuál es el gol que más gritaste? ¿El más lindo o el más importante?

Andino Mundialista capítulo 6, Gastón Valderrama (03) Foto: Mike Bartoluce

No te pierdas los próximos capítulos de Andino Mundialista

La pasión por el Mundial también empieza a jugarse fuera de la cancha, y en ese camino BORHA Casacas se suma a “Andino Mundialista”, la propuesta especial de Sitio Andino y Andino Streaming rumbo a la Copa del Mundo 2026. Con una identidad vinculada a las camisetas históricas, los colores del fútbol y la nostalgia de los grandes momentos mundialistas, la marca será parte de este ciclo que recorrerá historias, ídolos y recuerdos que marcaron a generaciones de argentinos.

Y si este capítulo despertó recuerdos, emoción y orgullo, lo que viene promete llevar ese viaje todavía más lejos. Andino Streaming te invita a seguir recorriendo las páginas más apasionantes de la historia mundialista, con relatos, personajes, goles y momentos que quedaron grabados para siempre en la memoria de millones. La cuenta regresiva hacia la FIFA World Cup 2026 ya está en marcha… y este es apenas el comienzo. No te pierdas los próximos episodios de Andino Mundialista.