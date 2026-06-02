2 de junio de 2026
{}
Sitio Andino
Copa Mundial de Fútbol de 2026

Mundial 2026: con Messi diferenciado, Argentina tuvo su primera práctica

La Scaloneta se prepara para el inicio del duro Mundial 2026 y el rosarino Lionel Messi fue la novedad en los trabajos. Mirá lo que pasó.

Lionel Messi realizó trabajos livianos en Kansas durante el primer entrenamiento de la Selección argentina rumbo al Mundial 2026.

Lionel Messi realizó trabajos livianos en Kansas durante el primer entrenamiento de la Selección argentina rumbo al Mundial 2026.

Por Sitio Andino Deportes

La Selección argentina tuvo este lunes su primera práctica oficial en Kansas City de cara al inicio del Mundial 2026, aunque la gran noticia pasó por el estado físico de Lionel Messi, quien trabajó de manera diferenciada por una contractura muscular. El capitán realizó ejercicios livianos y fue preservado por el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni.

¿Por qué Lionel Messi entrenó diferenciado en la Selección argentina?

Lionel Messi entrenó aparte por precaución física debido a una contractura muscular y el cuerpo técnico decidió bajar las cargas para evitar riesgos antes del debut mundialista.

Desde el entorno de la Selección transmitieron tranquilidad y remarcaron que la decisión fue exclusivamente preventiva. La idea de Lionel Scaloni es administrar los esfuerzos del rosarino para que llegue en plenitud física al estreno de Argentina en la Copa del Mundo.

El calendario exigente y las altas temperaturas que afectan a Kansas también influyeron en la planificación del entrenamiento. El cuerpo técnico prefirió no exigir al futbolista en el primer día de trabajo y priorizar la recuperación muscular.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Argentina/status/2061542802085847452&partner=&hide_thread=false

Cómo fue la primera práctica de Argentina en Kansas

La Selección argentina realizó ejercicios de baja intensidad debido al calor extremo y comenzó a adaptarse al clima estadounidense antes del debut.

La práctica se desarrolló durante las últimas horas de la tarde para evitar las temperaturas más altas del día. El plantel llevó adelante movimientos tácticos livianos, ejercicios físicos moderados y tareas regenerativas.

El objetivo principal del primer ensayo fue comenzar la adaptación física al clima, al terreno de juego y al ritmo de competencia que tendrá el equipo durante el Mundial. Por esa razón, Scaloni evitó realizar trabajos exigentes en esta etapa inicial de la preparación.

El entrenador campeón del mundo sabe que uno de los grandes desafíos será mantener en plenitud física a las principales figuras del plantel, especialmente a Messi, que llega como el líder futbolístico y emocional del grupo.

Además de la cuestión física, el cuerpo técnico también empezó a delinear el posible equipo titular que afrontará el debut en la Copa del Mundo. Aunque todavía no hubo indicios concretos de formación, se espera que en los próximos entrenamientos aumente la intensidad y comiencen las pruebas tácticas.

Qué busca Lionel Scaloni antes del debut mundialista

Lionel Scaloni busca cuidar físicamente al plantel y llegar al debut con todos los futbolistas en condiciones óptimas.

La decisión de preservar a Messi refleja la postura que tendrá el cuerpo técnico durante toda la fase inicial de preparación. La prioridad absoluta es evitar lesiones musculares o sobrecargas que puedan complicar el armado del equipo.

En ese contexto, el entrenador también analiza administrar minutos y cargas en varios futbolistas que vienen de temporadas extensas en Europa y Estados Unidos. El calor, los viajes y la intensidad del torneo obligan a planificar cada detalle.

Mientras tanto, la presencia de Messi continúa generando expectativa entre los hinchas argentinos y la prensa internacional. Cada movimiento del capitán es seguido de cerca y cualquier novedad física se transforma rápidamente en noticia mundial.

Pese a la preocupación inicial, en la Selección mantienen el optimismo y consideran que el rosarino llegará sin inconvenientes al primer partido. De hecho, el trabajo diferenciado formó parte de un esquema preventivo pensado para evitar riesgos innecesarios.

Tras finalizar la práctica, los jugadores regresaron al hotel de concentración y continuarán entrenándose en Kansas durante los próximos días. Allí, Scaloni terminará de definir cuestiones tácticas, físicas y futbolísticas antes del estreno en el torneo.

Temas
Seguí leyendo

Mundial 2026: la Selección confirmó los horarios de sus últimos amistosos

Mundial 2026: Scaloni fue sincero sobre el presente de Argentina y hubo sorpresa

Mundial 2026: la Cancillería publicó una guía con requisitos y recomendaciones para los argentinos que viajen

Mundial 2026: la FIFA confirmó cómo vestirá la Selección en la fase de grupos

Los goles que hicieron historia: el nuevo capítulo de Andino Mundialista que despierta la emoción argentina

El goleador de la Lepra fue confirmado en la lista definitiva de Paraguay

Mundial 2026: la Selección entre alertas de tornados y una preocupación que sigue de cerca Scaloni

El Congreso seguirá activo durante el Mundial y ya hay sesiones en evaluación

Lee además
La Ciudad de Mendoza prepara un Fan Fest con promociones para el Mundial 2026.

Mundial 2026: la Ciudad de Mendoza tendrá un Fan Fest para alentar a la Selección Argentina
Dibu Martínez trabaja diferenciado en Kansas mientras se recupera de una fractura en la mano derecha, en la previa al Mundial 2026.

El preocupante mensaje de Dibu Martínez antes del Mundial 2026: "Triste de no poder hacer todo"
LO QUE SE LEE AHORA
Dibu Martínez trabaja diferenciado en Kansas mientras se recupera de una fractura en la mano derecha, en la previa al Mundial 2026.

El preocupante mensaje de Dibu Martínez antes del Mundial 2026: "Triste de no poder hacer todo"

Las Más Leídas

El hombre manifestó que había acudido al colegio porque creía que sus hijos se encontraban en peligro.

Aseguraba que sus hijos estaban en peligro en un colegio de Mendoza y terminó internado

Primeros resultados de la autopsia de Agostina Vega: revelan extrema violencia

Primeros resultados de la autopsia de Agostina Vega: revelan extrema violencia

El escenario del crimen fue la vivienda de Claudio Gabriel Barrelier.

Giro dramático en el caso Agostina Vega: la autopsia reveló cómo la asesinaron

La convocatoria se desarrolla en un contexto de profunda preocupación por la situación que atraviesan las mujeres

A 11 años del primer Ni Una Menos convocan a una nueva marcha masiva

La exministra de Seguridad llega a Mendoza este martes.

Antes de llegar a Mendoza, Bullrich se planta y rechaza una orden de Javier Milei