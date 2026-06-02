Mundial 2026: con Messi diferenciado, Argentina tuvo su primera práctica

Lionel Messi realizó trabajos livianos en Kansas durante el primer entrenamiento de la Selección argentina rumbo al Mundial 2026.

La Selección argentina tuvo este lunes su primera práctica oficial en Kansas City de cara al inicio del Mundial 2026 , aunque la gran noticia pasó por el estado físico de Lionel Messi , quien trabajó de manera diferenciada por una contractura muscular. El capitán realizó ejercicios livianos y fue preservado por el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni.

Lionel Messi entrenó aparte por precaución física debido a una contractura muscular y el cuerpo técnico decidió bajar las cargas para evitar riesgos antes del debut mundialista.

La presencia del capitán albiceleste fue el foco principal de la jornada desarrollada en el Compass Minerals National Performance Center de Kansas City. Si bien Messi estuvo presente junto al resto del plantel, no participó de los trabajos más intensos y realizó movimientos regenerativos y tareas físicas controladas.

Desde el entorno de la Selección transmitieron tranquilidad y remarcaron que la decisión fue exclusivamente preventiva. La idea de Lionel Scaloni es administrar los esfuerzos del rosarino para que llegue en plenitud física al estreno de Argentina en la Copa del Mundo.

El calendario exigente y las altas temperaturas que afectan a Kansas también influyeron en la planificación del entrenamiento. El cuerpo técnico prefirió no exigir al futbolista en el primer día de trabajo y priorizar la recuperación muscular.

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Cómo fue la primera práctica de Argentina en Kansas

La Selección argentina realizó ejercicios de baja intensidad debido al calor extremo y comenzó a adaptarse al clima estadounidense antes del debut.

La práctica se desarrolló durante las últimas horas de la tarde para evitar las temperaturas más altas del día. El plantel llevó adelante movimientos tácticos livianos, ejercicios físicos moderados y tareas regenerativas.

El objetivo principal del primer ensayo fue comenzar la adaptación física al clima, al terreno de juego y al ritmo de competencia que tendrá el equipo durante el Mundial. Por esa razón, Scaloni evitó realizar trabajos exigentes en esta etapa inicial de la preparación.

El entrenador campeón del mundo sabe que uno de los grandes desafíos será mantener en plenitud física a las principales figuras del plantel, especialmente a Messi, que llega como el líder futbolístico y emocional del grupo.

Además de la cuestión física, el cuerpo técnico también empezó a delinear el posible equipo titular que afrontará el debut en la Copa del Mundo. Aunque todavía no hubo indicios concretos de formación, se espera que en los próximos entrenamientos aumente la intensidad y comiencen las pruebas tácticas.

Qué busca Lionel Scaloni antes del debut mundialista

Lionel Scaloni busca cuidar físicamente al plantel y llegar al debut con todos los futbolistas en condiciones óptimas.

La decisión de preservar a Messi refleja la postura que tendrá el cuerpo técnico durante toda la fase inicial de preparación. La prioridad absoluta es evitar lesiones musculares o sobrecargas que puedan complicar el armado del equipo.

En ese contexto, el entrenador también analiza administrar minutos y cargas en varios futbolistas que vienen de temporadas extensas en Europa y Estados Unidos. El calor, los viajes y la intensidad del torneo obligan a planificar cada detalle.

Mientras tanto, la presencia de Messi continúa generando expectativa entre los hinchas argentinos y la prensa internacional. Cada movimiento del capitán es seguido de cerca y cualquier novedad física se transforma rápidamente en noticia mundial.

Pese a la preocupación inicial, en la Selección mantienen el optimismo y consideran que el rosarino llegará sin inconvenientes al primer partido. De hecho, el trabajo diferenciado formó parte de un esquema preventivo pensado para evitar riesgos innecesarios.

Tras finalizar la práctica, los jugadores regresaron al hotel de concentración y continuarán entrenándose en Kansas durante los próximos días. Allí, Scaloni terminará de definir cuestiones tácticas, físicas y futbolísticas antes del estreno en el torneo.