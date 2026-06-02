Mundial 2026: con Messi diferenciado, Argentina tuvo su primera práctica

La Selección argentina tuvo este lunes su primera práctica oficial en Kansas City de cara al inicio del Mundial 2026, aunque la gran noticia pasó por el estado físico de Lionel Messi, quien trabajó de manera diferenciada por una contractura muscular. El capitán realizó ejercicios livianos y fue preservado por el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni.
¿Por qué Lionel Messi entrenó diferenciado en la Selección argentina?
Lionel Messi entrenó aparte por precaución física debido a una contractura muscular y el cuerpo técnico decidió bajar las cargas para evitar riesgos antes del debut mundialista.
Desde el entorno de la Selección transmitieron tranquilidad y remarcaron que la decisión fue exclusivamente preventiva. La idea de Lionel Scaloni es administrar los esfuerzos del rosarino para que llegue en plenitud física al estreno de Argentina en la Copa del Mundo.
El calendario exigente y las altas temperaturas que afectan a Kansas también influyeron en la planificación del entrenamiento. El cuerpo técnico prefirió no exigir al futbolista en el primer día de trabajo y priorizar la recuperación muscular.
Cómo fue la primera práctica de Argentina en Kansas
La Selección argentina realizó ejercicios de baja intensidad debido al calor extremo y comenzó a adaptarse al clima estadounidense antes del debut.
La práctica se desarrolló durante las últimas horas de la tarde para evitar las temperaturas más altas del día. El plantel llevó adelante movimientos tácticos livianos, ejercicios físicos moderados y tareas regenerativas.
El objetivo principal del primer ensayo fue comenzar la adaptación física al clima, al terreno de juego y al ritmo de competencia que tendrá el equipo durante el Mundial. Por esa razón, Scaloni evitó realizar trabajos exigentes en esta etapa inicial de la preparación.
El entrenador campeón del mundo sabe que uno de los grandes desafíos será mantener en plenitud física a las principales figuras del plantel, especialmente a Messi, que llega como el líder futbolístico y emocional del grupo.
Qué busca Lionel Scaloni antes del debut mundialista
Lionel Scaloni busca cuidar físicamente al plantel y llegar al debut con todos los futbolistas en condiciones óptimas.
La decisión de preservar a Messi refleja la postura que tendrá el cuerpo técnico durante toda la fase inicial de preparación. La prioridad absoluta es evitar lesiones musculares o sobrecargas que puedan complicar el armado del equipo.
En ese contexto, el entrenador también analiza administrar minutos y cargas en varios futbolistas que vienen de temporadas extensas en Europa y Estados Unidos. El calor, los viajes y la intensidad del torneo obligan a planificar cada detalle.
Mientras tanto, la presencia de Messi continúa generando expectativa entre los hinchas argentinos y la prensa internacional. Cada movimiento del capitán es seguido de cerca y cualquier novedad física se transforma rápidamente en noticia mundial.
Pese a la preocupación inicial, en la Selección mantienen el optimismo y consideran que el rosarino llegará sin inconvenientes al primer partido. De hecho, el trabajo diferenciado formó parte de un esquema preventivo pensado para evitar riesgos innecesarios.
Tras finalizar la práctica, los jugadores regresaron al hotel de concentración y continuarán entrenándose en Kansas durante los próximos días. Allí, Scaloni terminará de definir cuestiones tácticas, físicas y futbolísticas antes del estreno en el torneo.