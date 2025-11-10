Así será la Temporada de Ruta 2025/26 rumbo a la 50° Vuelta de Mendoza

El ciclismo mendocino inicia una nueva Temporada de Ruta con trece competencias y el foco puesto en la Vuelta.

La Asociación Ciclista Mendocina (ACM) presentó oficialmente el calendario de la Temporada de Ruta 2025/26 , que incluirá trece apasionantes fechas en distintos departamentos de la provincia de Mendoza . El inicio será el domingo 16 de noviembre en Junín , con el tradicional Criterium de apertura , marcando el comienzo de una campaña que promete emoción, nivel y espíritu competitivo.

Según informó la Asociación Ciclista Mendocina , el calendario de ruta 2025/2026 volverá a tener un marcado carácter federal , con pruebas en múltiples departamentos: Junín, Maipú, Godoy Cruz, Tupungato, San Martín, Lavalle, Tunuyán, Rivadavia, Algarrobal y La Paz .

El objetivo es que el pelotón mendocino recorra diferentes terrenos y contextos de carrera, desde circuitos urbanos rápidos hasta rutas abiertas donde el viento y el desgaste puedan hacer la diferencia. Cada fecha del Campeonato Mendocino de Ruta será clave tanto en lo deportivo como en la preparación para la gran cita de febrero.

El Criterium de apertura en Junín marcará el puntapié inicial de la temporada, mientras que el gran cierre en La Paz definirá al campeón y servirá como la última prueba general antes de la Vuelta.

Etapas, perfiles y tipos de recorrido de la Temporada de Ruta

Aunque el detalle técnico de cada competencia será difundido por la ACM en los próximos días, el calendario ya perfila una temporada variada en perfiles de etapa:

Circuitos rápidos y criteriums urbanos en departamentos como Junín, Maipú, Godoy Cruz y Rivadavia , ideales para velocistas y equipos con buen tren de embalaje.

Etapas más extensas y de mayor desgaste en zonas como San Martín, Lavalle y Algarrobal , donde el viento suele ser protagonista y la estrategia de equipo resulta determinante.

Recorridos con desnivel y trazados exigentes en el Valle de Uco, con competencias en Tupungato y Tunuyán , pensadas para escaladores y ciclistas de buen rendimiento en media montaña.

Un cierre exigente en La Paz, que suele combinar resistencia, táctica y manejo de la tensión del campeonato, ya con la Vuelta de Mendoza en el horizonte.

De este modo, la temporada de ruta 2025/2026 no sólo coronará al nuevo Campeón Mendocino de Ruta, sino que funcionará como una verdadera serie de etapas preparatorias rumbo a la prueba más importante del calendario provincial.

Camino a la histórica Vuelta de Mendoza

El gran objetivo que se asoma al final del calendario es la 50ª edición de la Vuelta de Mendoza, que se disputará del 12 al 22 de febrero de 2026.

Esta edición especial representará medio siglo de una de las carreras más prestigiosas del ciclismo argentino, reconocida a nivel nacional por su exigencia, su tradición y el marco que brindan las rutas mendocinas.

Todas las competencias de la temporada rutera funcionarán como banco de pruebas: los equipos ajustarán estados de forma, estrategias y planteles pensando en llegar con el mejor nivel posible a esta “cita dorada”.

El último campeón del Campeonato Mendocino de Ruta, Matías Contreras, tendrá el desafío de revalidar su título frente a un pelotón que promete ser cada vez más competitivo, con ciclistas locales consolidados y nuevas figuras buscando dar el salto.

‍Pasión, esfuerzo y tradición: una temporada que ya se pone en marcha

Con este calendario confirmado, el ciclismo mendocino vuelve a ponerse en marcha con los ingredientes de siempre: pasión, esfuerzo y tradición.