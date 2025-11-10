10 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
polideportivo

Así será la Temporada de Ruta 2025/26 rumbo a la 50° Vuelta de Mendoza

La ACM confirmó trece fechas para la dura Temporada de Ruta 2025/26. Mirá el calendario completo rumbo a la histórica Vuelta de Mendoza 50.

El ciclismo mendocino inicia una nueva Temporada de Ruta con trece competencias y el foco puesto en la Vuelta.

El ciclismo mendocino inicia una nueva Temporada de Ruta con trece competencias y el foco puesto en la Vuelta.

 Por Martín Sebastián Colucci

La Asociación Ciclista Mendocina (ACM) presentó oficialmente el calendario de la Temporada de Ruta 2025/26, que incluirá trece apasionantes fechas en distintos departamentos de la provincia de Mendoza. El inicio será el domingo 16 de noviembre en Junín, con el tradicional Criterium de apertura, marcando el comienzo de una campaña que promete emoción, nivel y espíritu competitivo.

Trece fechas y un recorrido por toda la provincia de Mendoza

Según informó la Asociación Ciclista Mendocina, el calendario de ruta 2025/2026 volverá a tener un marcado carácter federal, con pruebas en múltiples departamentos: Junín, Maipú, Godoy Cruz, Tupungato, San Martín, Lavalle, Tunuyán, Rivadavia, Algarrobal y La Paz.

Lee además
Scaloni deberá rearmar el plantel de la Selección para el partido del viernes en Luanda.

Selección argentina: Scaloni desafectó a cuatro jugadores para el amistoso con Angola
Lionel Messi visitó el Camp Nou y dejó un mensaje cargado de nostalgia para los hinchas del Barcelona.
tremendo

Lionel Messi agitó a Barcelona con un posteo desde el Camp Nou: el mensaje que ilusiona a los hinchas culés

El objetivo es que el pelotón mendocino recorra diferentes terrenos y contextos de carrera, desde circuitos urbanos rápidos hasta rutas abiertas donde el viento y el desgaste puedan hacer la diferencia. Cada fecha del Campeonato Mendocino de Ruta será clave tanto en lo deportivo como en la preparación para la gran cita de febrero.

El Criterium de apertura en Junín marcará el puntapié inicial de la temporada, mientras que el gran cierre en La Paz definirá al campeón y servirá como la última prueba general antes de la Vuelta.

Embed

Etapas, perfiles y tipos de recorrido de la Temporada de Ruta

Aunque el detalle técnico de cada competencia será difundido por la ACM en los próximos días, el calendario ya perfila una temporada variada en perfiles de etapa:

  • Circuitos rápidos y criteriums urbanos en departamentos como Junín, Maipú, Godoy Cruz y Rivadavia, ideales para velocistas y equipos con buen tren de embalaje.

  • Etapas más extensas y de mayor desgaste en zonas como San Martín, Lavalle y Algarrobal, donde el viento suele ser protagonista y la estrategia de equipo resulta determinante.

  • Recorridos con desnivel y trazados exigentes en el Valle de Uco, con competencias en Tupungato y Tunuyán, pensadas para escaladores y ciclistas de buen rendimiento en media montaña.

  • Un cierre exigente en La Paz, que suele combinar resistencia, táctica y manejo de la tensión del campeonato, ya con la Vuelta de Mendoza en el horizonte.

De este modo, la temporada de ruta 2025/2026 no sólo coronará al nuevo Campeón Mendocino de Ruta, sino que funcionará como una verdadera serie de etapas preparatorias rumbo a la prueba más importante del calendario provincial.

Camino a la histórica Vuelta de Mendoza

El gran objetivo que se asoma al final del calendario es la 50ª edición de la Vuelta de Mendoza, que se disputará del 12 al 22 de febrero de 2026.

Esta edición especial representará medio siglo de una de las carreras más prestigiosas del ciclismo argentino, reconocida a nivel nacional por su exigencia, su tradición y el marco que brindan las rutas mendocinas.

Todas las competencias de la temporada rutera funcionarán como banco de pruebas: los equipos ajustarán estados de forma, estrategias y planteles pensando en llegar con el mejor nivel posible a esta “cita dorada”.

El último campeón del Campeonato Mendocino de Ruta, Matías Contreras, tendrá el desafío de revalidar su título frente a un pelotón que promete ser cada vez más competitivo, con ciclistas locales consolidados y nuevas figuras buscando dar el salto.

‍Pasión, esfuerzo y tradición: una temporada que ya se pone en marcha

Con este calendario confirmado, el ciclismo mendocino vuelve a ponerse en marcha con los ingredientes de siempre: pasión, esfuerzo y tradición.

Temas
Seguí leyendo

Nutrición Inteligente en el deporte: el secreto del alto rendimiento sostenido

Juega el único campeón de Cuyo: la Lepra recibe a Central Córdoba en el Gargantini

Godoy Cruz al borde del descenso: qué resultados necesita el Tomba para seguir en Primera

Franco Colapinto tras el GP de Brasil: el mensaje que ilusiona a los fanáticos y su promesa para 2026

Marcelo Gallardo sorprendió tras la derrota ante Boca: la drástica decisión que tomó en la Bombonera

Lionel Scaloni convocó a Kevin Mac Allister por primera vez a la Selección argentina y sorprendió a todos

Claudio Úbeda tras el triunfo ante River: la palabra con la que definió a su Boca y el mensaje para Russo

Tristeza Tombina: Godoy Cruz perdió 2 a 1 con Atlético Tucumán y quedó a un paso del descenso

LO QUE SE LEE AHORA
El Tomba no depende de sí mismo (Foto: La Página Bodeguera).
complicado

Godoy Cruz al borde del descenso: qué resultados necesita el Tomba para seguir en Primera

Las Más Leídas

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2401 y números ganadores del domingo 9 de noviembre
Juegos de azar

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2401 y números ganadores del domingo 9 de noviembre

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1327 del domingo 9 de noviembre
Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1327 del domingo 9 de noviembre

Tremendo choque e incendio en la Ruta 7 entre dos camiones y un auto: hay dos muertos.
Siniestro

Tremendo choque e incendio en la Ruta 7 entre dos camiones y un auto: hay dos muertos

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3320 del domingo 9 de noviembre
Juegos de azar

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3320 del domingo 9 de noviembre

Los siniestros ocurrieron en San Rafael, La Paz y Tunuyán
Crece la preocupación

Trágico fin de semana en Mendoza: cuatro muertos en accidentes viales en menos de 48 horas

Te Puede Interesar

La Fiesta de la Vendimia 2026 será un homenaje a la historia y a los personajes fundacionales.
90 años

La Fiesta de la Vendimia 2026 será un homenaje a la historia y a los personajes fundacionales

Por Natalia Mantineo
Desde hoy aumenta el precio del boleto en toda la provincia.
transporte público

Desde hoy aumenta el precio del boleto en Mendoza: así quedan las tarifas en toda la provincia

Por Cecilia Zabala
Paciencia y desvíos: el Hospital Notti cambia su acceso por obras en Guaymallén.
Atención

Tránsito interrumpido en Guaymallén por cuatro meses: por dónde ingresar al Hospital Notti

Por Sitio Andino Departamentales