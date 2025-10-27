27 de octubre de 2025
Facundo Ambrossi, campeón mendocino de ciclismo en pista: "Este título es de mi familia y de mi equipo"

El ciclista Facundo Ambrossi se consagró campeón del Ciclismo en pista local 2025. Mirá la historia del atleta que llevó a lo más alto a Godoy Cruz.

El hombre de Godoy Cruz se coronó campeón mendocino de Ciclismo en pista tras una temporada llena de esfuerzo y sacrificio (Foto ACM).

 Por Martín Sebastián Colucci

Con apenas 20 años, el mendocino Facundo Ambrossi escribió una de las páginas más emotivas del Ciclismo en pista de la provincia de Mendoza. Tras una temporada intensa, llena de sacrificios y kilómetros de esfuerzo, el representante de la Municipalidad de Godoy Cruz se consagró campeón mendocino de Pista y Criterium 2025.

El flamante vencedor se coronó y cumplió un sueño que nació junto a su padre y que hoy comparte con toda su familia.

“Este título es de ellos”: la emoción de Ambrossi tras consagrarse campeón mendocino de ciclismo en pista

Este título va dedicado a mi familia y a mi equipo”, dijo Ambrossi apenas bajó del podio, todavía con la emoción a flor de piel. “Ellos estuvieron en todas las fechas, ayudándome en lo que fuera necesario, y cuando me tuvieron que bancar, lo hicieron sin ningún problema. Este logro es tan de ellos como mío”, afirmó, con una sonrisa que mezclaba orgullo y gratitud.

Ambrossi fue el más regular a lo largo de las 10 fechas disputadas, acumulando 32 puntos y mostrando un nivel sobresaliente en cada circuito. Sin embargo, más allá de los resultados, lo que más lo marcó fue el camino recorrido. “La etapa de Lavalle fue la que más me quedó grabada. Fue un final al foto finish con Iván Escudero, de Guaymallén. Fue un sprint durísimo, muy apretado, de esos que no te olvidás más”, recordó el ciclista.

Con humildad y emoción, el joven campeón mendocino valoró cada pedalada como una enseñanza. “Fue un año muy largo, con muchas carreras y entrenamientos, pero cada sacrificio valió la pena. Detrás de cada victoria hay un equipo enorme que te empuja cuando faltan fuerzas”, destacó.

El sacrificio detrás del Ciclismo en pista: familia, esfuerzo y aprendizaje

Detrás del triunfo hay una historia de renuncias, viajes y esfuerzo familiar. “Mi pasión por el ciclismo viene de mi papá”, contó Facundo. “A él siempre le gustó andar en bici, pero por distintas razones nunca pudo dedicarse cien por ciento a esto. Entonces me lo transmitió a mí, y de a poco me fui metiendo hasta que pasó a ser una profesión. Todo esto se lo debo a él”, confesó.

Ambrossi no dudó en reconocer que su familia fue clave: “Son mi pilar fundamental. Si no fuera por ellos, no estaría donde estoy. Me acompañaron a todas partes, me ayudaron cuando fui por primera vez a España y en cada carrera importante. En los momentos malos, ellos fueron los que me levantaron”.

Pero el camino no siempre fue fácil. Facundo también habló de los momentos en los que pensó en dejar el ciclismo: “Muchas veces se me cruzó por la cabeza dejarlo. Es un deporte que te exige muchísimo, te hace perder muchas cosas: cumpleaños, fiestas, tiempo con amigos. Me perdí los últimos años del colegio y eso me dolió. Pero después entendí que todo eso formaba parte del camino, que esos sacrificios me hicieron más fuerte”, reflexionó.

Con madurez, el joven mendocino también se permitió mirar hacia atrás y hablarle a su “yo” del pasado: “Si pudiera hablar con el Facu de 12 años, le diría que disfrute más. A esa edad ya entrenaba como un profesional, cuidándome con las comidas y todo. Me di cuenta de que esa era la etapa para disfrutar de los amigos, de la familia. Después la vida se pone más exigente, pero también más linda cuando lográs tus sueños”.

Representar a Godoy Cruz y seguir soñando en el ciclismo mendocino

Más allá de los títulos, Facundo Ambrossi mantiene los pies firmes sobre el suelo. “Representar a la Municipalidad de Godoy Cruz es un orgullo enorme. Nos apoyan en todo y están siempre en los detalles, en lo que necesitamos. Correr con esos colores es un gusto”, precisó.

El joven campeón mendocino de ciclismo en pista y criterium sabe que este triunfo no es un punto final, sino el comienzo de un nuevo desafío. “Todavía me quedan muchos sueños por cumplir”, aseguró, con la mirada puesta en seguir creciendo. “Con esfuerzo todo se consigue, y eso lo tengo muy claro. Así que vamos a seguir poniéndole para adelante”.

Entre la emoción, el cansancio y la alegría, Facundo Ambrossi dejó una enseñanza que trasciende el deporte: los títulos se ganan en la pista, pero se construyen con amor, familia y sacrificio.

Los ganadores de la temporada de pista

03/08/2025 – A.C.M. – Guaymallén - Bruno Contreras

10/08/2025 – A.C.M. – Luján de Cuyo - Facundo Ambrossi

17/08/2025 – A.C.M. – Guaymallén (C. Deportivo Rivadavia) - Camilo Mendoza

24/08/2025 – Casa de Gobierno (Enrique Laverreire) - Facundo Ambrossi

14/09/2025 - Tupungato - Bruno Contreras

21/09/2025 - Guaymallén - Matías Contreras

