Ciclismo: Bruno Contreras ganó en Tupungato y este domingo sigue la temporada de pista en Guaymallén

La temporada de pista y critérium 2025 continúa a paso firme en Mendoza. Tras la victoria de Bruno Contreras en la 6° fecha disputada en Tupungato , este domingo 21 de septiembre se correrá la 7° jornada en el Boulevard Dorrego de Guaymallén , con pruebas para todas las categorías y la expectativa de otro espectáculo vibrante.

El pasado fin de semana se corrió la 6° fecha de la temporada, sobre un circuito de 900 metros en el departamento de Tupungato . Allí, Bruno Contreras , del equipo Municipalidad de Godoy Cruz , se quedó con el triunfo tras 45 minutos de carrera y una vuelta final electrizante.

El segundo puesto fue para Lucas Zumer (Municipalidad de Guaymallén) y el tercero quedó en manos de Matías Contreras (Municipalidad de Godoy Cruz), confirmando el gran presente de los equipos municipales.

Todo listo para la 7° fecha en Guaymallén

La acción sigue este domingo 21 de septiembre, con concentración desde las 09:00 hs en el Boulevard Dorrego (entre Blanco Encalada y Joaquín Castellanos). La largada oficial está prevista a las 10:00 hs, sobre un circuito de 1000 metros que pondrá a prueba a ciclistas de todas las divisiones.

Habrá competencias para élite, sub-23, damas, máster, juveniles y niños, y las inscripciones se realizarán en la concentración previa.

Con grandes figuras locales y el entusiasmo de los equipos municipales, la temporada de pista y critérium 2025 promete otra jornada de ciclismo de alto nivel en el corazón de Guaymallén.