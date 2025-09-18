Ciclismo: Bruno Contreras ganó en Tupungato y este domingo sigue la temporada de pista en Guaymallén

La temporada de pista y critérium 2025 continúa a paso firme en Mendoza. Tras la victoria de Bruno Contreras en la 6° fecha disputada en Tupungato, este domingo 21 de septiembre se correrá la 7° jornada en el Boulevard Dorrego de Guaymallén, con pruebas para todas las categorías y la expectativa de otro espectáculo vibrante.
El segundo puesto fue para Lucas Zumer (Municipalidad de Guaymallén) y el tercero quedó en manos de Matías Contreras (Municipalidad de Godoy Cruz), confirmando el gran presente de los equipos municipales.
Resultados destacados:
Juveniles: 1° Luciano Abeiro, 2° Ivo Herrera, 3° Esteban Mena.
Élite: 1° Bruno Contreras, 2° Lucas Zumer, 3° Matías Contreras, 4° Felipe Pizarro, 5° Ramiro Castro.
Todo listo para la 7° fecha en Guaymallén
La acción sigue este domingo 21 de septiembre, con concentración desde las 09:00 hs en el Boulevard Dorrego (entre Blanco Encalada y Joaquín Castellanos). La largada oficial está prevista a las 10:00 hs, sobre un circuito de 1000 metros que pondrá a prueba a ciclistas de todas las divisiones.
Habrá competencias para élite, sub-23, damas, máster, juveniles y niños, y las inscripciones se realizarán en la concentración previa.
Con grandes figuras locales y el entusiasmo de los equipos municipales, la temporada de pista y critérium 2025 promete otra jornada de ciclismo de alto nivel en el corazón de Guaymallén.