Ciclismo: Leandro Velardez ganó el primer Memorial Caballito Molina en Santa Rosa

Leandro Velardez se quedó con la primera edición del Memorial Caballito Molina de Ciclismo disputado en Santa Rosa.

El ciclista sanjuanino Leandro “Colo” Velardez se consagró vencedor de la primera edición del Memorial Juan Carlos “Caballito” Molina de Ciclismo , la competencia organizada por la Sub Comisión de Ciclismo de Santa Rosa para homenajear al recordado pedalista mendocino.

La carrera, disputada por las rutas del este provincial , contó con un importante operativo de seguridad para corredores y caravana, algo poco habitual en las competencias del calendario local, y ofreció un espectáculo deportivo de gran nivel.

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Velardez, uno de los grandes protagonistas de la temporada tras ganar la Vuelta al Valle y el Giro del Sol , además de una etapa en la última Vuelta de Mendoza , volvió a demostrar su jerarquía al quedarse con el triunfo.

La competencia tuvo varios momentos destacados desde el inicio. El primero en lanzar un ataque fue el sanjuanino Rodrigo “Chingolo” Díaz , quien saltó en solitario tras la disputa de la primera meta sprinter , que quedó en manos de Leandro Velardez .

Díaz volvió a destacarse al quedarse también con la segunda meta sprinter, lo que le permitió abrir una ventaja cercana a tres minutos cuando la carrera transitaba su tramo medio.

Sin embargo, el Colo Velardez salió a buscar a su compañero de provincia para conectar con la fuga y encaminar la definición de la prueba.

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El podio de la competencia de Ciclismo

En el tramo final de la carrera, Velardez y Díaz lograron consolidarse al frente de la prueba, mientras que el puntano Darío Cacace intentó acercarse al dúo de punta, aunque no logró sostener el ritmo.

De esta manera, el podio final quedó conformado por:

Leandro Velardez

Rodrigo Díaz

Darío Cacace

Completaron los diez mejores de la clasificación general:

Joaquín Sayal

Camilo Mendoza

Matías Stern

Diego Panella

Miguel Sleiman

Matías Guajardo

Diego Hidalgo

En las metas sprinter, el ganador fue Leandro Velardez, seguido por Rodrigo Díaz y Joaquín Sayal.

El orgullo de la organización

Tras la carrera, Ariel Lira, impulsor de la iniciativa y uno de los organizadores del evento, expresó su satisfacción por el desarrollo de la competencia.

“Creo que tuvimos un gran nivel de corredores. Que el Colo Velardez haya ganado le da mucho peso a la carrera. Nos vamos muy conformes porque toda la comisión realizó un magnífico trabajo”, señaló.

Además, agradeció el apoyo de las autoridades y de las instituciones que colaboraron con la realización del evento, entre ellas la Municipalidad de Santa Rosa, la Policía Vial de Mendoza, el Hospital Angelino Arenas Raffo, los sponsors, ciclistas y público presente.

Preguntas clave sobre el Memorial Caballito Molina

Quién ganó el Memorial Caballito Molina

El ciclista sanjuanino Leandro “Colo” Velardez se quedó con la primera edición de la competencia.

Dónde se disputó la carrera

La prueba se desarrolló en Santa Rosa, Mendoza, recorriendo rutas del este provincial.

Quiénes completaron el podio

El segundo puesto fue para Rodrigo Díaz y el tercero para Darío Cacace.

En homenaje a quién se realiza la carrera

El evento se organiza en memoria del recordado ciclista mendocino Juan Carlos “Caballito” Molina.