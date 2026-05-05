Argentina en el Mundial 2026: grupo, rivales, calendario y el camino del campeón hacia una nueva ilusión

El equipo de Lionel Scaloni buscará repetir la hazaña en un torneo más largo y exigente, el Mundial 2026.

La Selección de fútbol de Argentina afrontará el Mundial 2026 con la presión y el orgullo de ser el vigente campeón del mundo. Con una base consolidada y jugadores acostumbrados a escenarios de alta competencia, el equipo albiceleste se perfila nuevamente como uno de los grandes candidatos a pelear por el título.

El desafío no será menor: el formato ampliado del torneo obliga a sostener el rendimiento durante más partidos , en una competencia donde cada detalle puede marcar la diferencia.

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Datos relevantes del Mundial 2026 que te van a ilusionar con la cuarta estrella

Argentina, con la presencia de Lionel Messi, integrará el Grupo J junto a tres selecciones de perfiles distintos.

Argelia

Austria

Jordania

Se trata de un grupo que, en la previa, aparece accesible para el conjunto argentino, aunque en este tipo de torneos ningún partido permite relajación.

El calendario de partidos de Argentina en el Mundial

La Selección ya tiene definidos los días, horarios y sedes de la fase de grupos.

Jornada 1: Argentina vs Argelia Martes 16 de junio 22hs.- Kansas City Stadium

Jornada 2: Argentina vs Austria Lunes 22 de junio 14hs.- Dallas Stadium

Jornada 3: Jordania vs Argentina Sábado 27 de junio 23hs.- Dallas Stadium

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Cómo llega Argentina al Mundial 2026

El equipo de Lionel Scaloni mantiene una estructura sólida. Argentina llega con un plantel que combina experiencia y recambio, con futbolistas que ya saben lo que es competir al máximo nivel y con una identidad de juego clara.

Además, el antecedente reciente pesa: es el campeón vigente, lo que lo ubica automáticamente en el centro de la escena.

El desafío de defender el título en un Mundial más largo

El Mundial 2026 tendrá un formato más exigente.

Con más selecciones y más partidos, el recorrido será más extenso, lo que obligará a los equipos a mantener regularidad, gestionar cargas físicas y sostener el nivel competitivo durante todo el torneo.

En ese contexto, Argentina deberá demostrar que puede volver a ser protagonista desde el inicio.

Una ilusión que vuelve a ponerse en marcha

La Selección argentina iniciará su camino con la expectativa de repetir la historia.

Con un grupo definido y un calendario claro, el equipo ya empieza a preparar un nuevo desafío mundialista, donde buscará seguir escribiendo páginas doradas en su historia.