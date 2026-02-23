Los números de la Vuelta de Mendoza 2026 que consagraron a Christian Moyano campeón histórico

Christian Moyano celebra el título tras diez exigentes etapas en la Vuelta de Mendoza.

La Vuelta de Mendoza cerró su 50ª edición con números que explican la magnitud del desafío: 1.301 kilómetros recorridos , una velocidad promedio superior a los 42 km/h y diez jornadas de altísima exigencia. En ese contexto, Christian Moyano (Municipalidad de Guaymallén) se consagró campeón con un tiempo total de 30h 40m 38s , escribiendo historia al convertirse en el primer cordobés en ganar el giro mendocino.

El podio final quedó completado por el chileno José Autrán (SEP San Juan), a 1m 40s , y por Fernando Contreras (Municipalidad de Guaymallén), a 1m 59s , en una clasificación general que se mantuvo abierta hasta los últimos kilómetros.

La carrera comenzó frente a la Casa de Gobierno y terminó en Guaymallén, atravesando montaña, llano y circuitos urbanos. La décima etapa , disputada sobre 143 kilómetros , fue ganada por Leonardo Cobarrubia (SEP San Juan), quien marcó 2h 30m 53s .

Moyano llegó al cierre respaldado por un trabajo colectivo impecable, neutralizó cualquier intento de sorpresa y administró la ventaja obtenida en jornadas clave, especialmente tras la exigente subida al Cristo Redentor, donde Autrán había mostrado todo su potencial.

Maillots, equipos y protagonistas de la Vuelta de Mendoza

Además de la general individual, la Vuelta dejó otros campeones destacados:

Metas Sprint: Otavio Augusto Gonzelli (Brasil)

Montaña: Alejandro Durán (Municipalidad de Godoy Cruz)

Sub 23: Nicolás Reynoso (Municipalidad de Luján de Cuyo)

Mejor mendocino: Fernando Contreras

General por equipos: Municipalidad de Guaymallén

La última etapa tuvo una sola fuga, protagonizada por Rodrigo Videla, rápidamente neutralizada por el pelotón. Gonzelli, por su parte, cerró una actuación sobresaliente quedándose con la clasificación de velocidad.

Moyano campeón y una edición que quedará en la historia

Con diez etapas disputadas, miles de personas acompañando al costado del camino y un nivel deportivo altísimo, la edición número 50 bajó el telón dejando cifras contundentes y un campeón sólido. Christian Moyano fue el más regular, el más protegido por su equipo y el que mejor administró cada tramo del recorrido para quedarse con el título mayor del ciclismo de ruta mendocino.

¿Quién ganó la Vuelta de Mendoza 2026, cómo quedó el podio y cuáles fueron los principales números de la carrera?

Christian Moyano se consagró campeón de la Vuelta Ciclista de Mendoza 2026 tras completar diez etapas en 30h 40m 38s sobre un total de 1.301 kilómetros. Segundo fue José Autrán a 1m 40s y tercero Fernando Contreras a 1m 59s. La última etapa la ganó Leonardo Cobarrubia, mientras que Gonzelli se quedó con las metas sprint y Guaymallén con la general por equipos.

1977 Juan Carlos Ruarte (San Juan)

1978 Raúl Luján Labate (Buenos Aires)

1979 Juan Carlos Ruarte (San Juan)

1980 Juan Domingo Jácomo (San Juan)

1981 Cayetano Cortez (Mendoza)

1982 Juan Carlos Ruarte (San Juan)

1983 Luis Alberto Bieira (Buenos Aires)

1984 Roberto Escalante (Mendoza)

1985 Omar Contreras (Mendoza)

1986 José Villarroel (Mendoza)

1987 Juan Carlos Rosero (Ecuador)

1988 Raúl del Rosario Ruarte (Mendoza)

1989 Daniel Efraín Castro (San Juan)

1990 Pablo Elizalde (Buenos Aires)

1991 Rubén Bergamín (Mendoza)

1992 Daniel Efraín Castro (San Juan)

1993 Juan Marcelo Agüero (Mendoza)

1994 Fabio Placanica (Buenos Aires)

1995 Pedro Rodríguez (Ecuador)

1996 Erwin Chulde (Ecuador)

1997 Ariel Jaime (Mendoza)

1998 Casio De Paiva Freytas (Brasil)

1999 Elder Herrera (Colombia)

2000 Edgardo Simón (Buenos Aires)

2001 Edgardo Simón (Buenos Aires)

2002 Pedro Pietro (Buenos Aires)

2003 Alejandro Corvalán (Mendoza)

2004 Gabriel Brizuela (Mendoza)

2005 Sebastián Cancio (Buenos Aires)

2006 Marcos Arriagada (Chile)

2007 Ignacio Gili (Mendoza)

2008 Ignacio Gili (Mendoza)

2009 Gabriel Brizuela (Mendoza)

2010 Álvaro Argiro (Tucumán)

2011 Luciano Montivero (San Juan)

2012 Juan Pablo Dotti (Buenos Aires)

2013 Daniel Zamora (San Juan)

2014 Roberto Richeze (Buenos Aires)

2015 Gabriel Brizuela (Mendoza)

2016 Juan Pablo Dotti (Buenos Aires)

2017 Juan Pablo Dotti (Buenos Aires)

2018 Daniel Díaz (Salta)

2019 Juan Pablo Dotti (Buenos Aires)

2020 Juan Pablo Dotti (Buenos Aires)

2021 Juan Pablo Dotti (Buenos Aires)

2022 Laureano Rosas (Buenos Aires)

2023 Nicolás Paredes (Colombia)

2024 Laureano Rosas (Buenos Aires)

2025 André González Zenteno (Perú)

Juan Pablo Dotti (“el Gaucho de Bolívar”) es el máximo ganador histórico con 6 títulos.

El último mendocino campeón fue Gabriel “Lobito” Brizuela en 2015.