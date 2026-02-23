Los números de la Vuelta de Mendoza 2026 que consagraron a Christian Moyano campeón histórico

La Vuelta de Mendoza cerró su 50ª edición con números que explican la magnitud del desafío: 1.301 kilómetros recorridos, una velocidad promedio superior a los 42 km/h y diez jornadas de altísima exigencia. En ese contexto, Christian Moyano (Municipalidad de Guaymallén) se consagró campeón con un tiempo total de 30h 40m 38s, escribiendo historia al convertirse en el primer cordobés en ganar el giro mendocino.
El podio final quedó completado por el chileno José Autrán (SEP San Juan), a 1m 40s, y por Fernando Contreras (Municipalidad de Guaymallén), a 1m 59s, en una clasificación general que se mantuvo abierta hasta los últimos kilómetros.
Diez etapas, más de 1.300 kilómetros y una definición milimétrica
La carrera comenzó frente a la Casa de Gobierno y terminó en Guaymallén, atravesando montaña, llano y circuitos urbanos. La décima etapa, disputada sobre 143 kilómetros, fue ganada por Leonardo Cobarrubia (SEP San Juan), quien marcó 2h 30m 53s.
Maillots, equipos y protagonistas de la Vuelta de Mendoza
Además de la general individual, la Vuelta dejó otros campeones destacados:
Metas Sprint:Otavio Augusto Gonzelli (Brasil)
Montaña: Alejandro Durán (Municipalidad de Godoy Cruz)
Sub 23: Nicolás Reynoso (Municipalidad de Luján de Cuyo)
Mejor mendocino: Fernando Contreras
General por equipos: Municipalidad de Guaymallén
La última etapa tuvo una sola fuga, protagonizada por Rodrigo Videla, rápidamente neutralizada por el pelotón. Gonzelli, por su parte, cerró una actuación sobresaliente quedándose con la clasificación de velocidad.
Moyano campeón y una edición que quedará en la historia
Con diez etapas disputadas, miles de personas acompañando al costado del camino y un nivel deportivo altísimo, la edición número 50 bajó el telón dejando cifras contundentes y un campeón sólido. Christian Moyano fue el más regular, el más protegido por su equipo y el que mejor administró cada tramo del recorrido para quedarse con el título mayor del ciclismo de ruta mendocino.
¿Quién ganó la Vuelta de Mendoza 2026, cómo quedó el podio y cuáles fueron los principales números de la carrera?
Christian Moyano se consagró campeón de la Vuelta Ciclista de Mendoza 2026 tras completar diez etapas en 30h 40m 38s sobre un total de 1.301 kilómetros. Segundo fue José Autrán a 1m 40s y tercero Fernando Contreras a 1m 59s. La última etapa la ganó Leonardo Cobarrubia, mientras que Gonzelli se quedó con las metas sprint y Guaymallén con la general por equipos.