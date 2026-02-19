Vuelta de Mendoza: a 50 años de historia, los campeones mendocinos que construyeron una leyenda

Gabriel Brizuela fue el último mendocino en levantar la copa de la Vuelta de Mendoza (Foto archivo).

El ciclismo de ruta provincial atraviesa un momento especial. La Vuelta de Mendoza cumple 50 años y confirma que es mucho más que una competencia: es identidad, tradición y semillero de campeones .

Mientras la actual edición se desarrolla con normalidad y a paso firme , Mendoza revive su memoria ciclista y rinde homenaje a quienes supieron llevar la camiseta provincial a lo más alto. Cinco décadas después, la Vuelta sigue rodando con la misma pasión de siempre.

Polideportivo Díaz ganó la Etapa 5 de la Vuelta Ciclista de Mendoza y Moyano mantiene el liderazgo

polideportivo Vuelta de Mendoza 2026: Broggi triunfó en el Corredor del Oeste y Moyano se mantiene arriba

El primer gran festejo mendocino llegó en 1981 con Cayetano Cortez , quien inauguró el palmarés local. Luego llegaron los títulos de Roberto Escalante (1984) , Omar Contreras (1985) y José Villarroel (1986) , una generación que consolidó la presencia cuyana en el podio.

En 1988 , Raúl del Rosario Ruarte volvió a colocar a Mendoza en lo más alto, reafirmando que la Vuelta también pertenecía a quienes la corrían desde casa.

ciclismo (2)

Los ’90: resistencia mendocina y nuevas conquistas

Con una competencia cada vez más federal, Mendoza sostuvo su protagonismo gracias a Rubén Bergamín (1991) y Juan Marcelo Agüero (1993).

Más tarde, en 1997, Ariel Jaime escribió otra página dorada al consagrarse campeón frente a rivales de todo el país.

Fueron años de lucha, rutas exigentes y orgullo provincial intacto.

El nuevo siglo y la era de los grandes referentes

El cambio de milenio trajo nuevas alegrías. En 2003 fue Alejandro Corvalán, y un año después comenzó la etapa más dominante del ciclismo mendocino moderno con Gabriel Brizuela.

El “Lobito” ganó la Vuelta en 2004, 2009 y 2015, mientras que Ignacio Gili logró un histórico bicampeonato en 2007 y 2008. Entre ambos devolvieron a Mendoza al centro del mapa nacional.

WhatsApp Image 2026-02-16 at 18.21.38

La voz del triple campeón

Brizuela recuerda cada victoria como un capítulo distinto: “En 2004 ya había soñado que ganaba la Vuelta y se me cumplió. En 2009 fue especial porque gané la contrarreloj y Las Cuevas. Y en 2015, aunque no era favorito, la regularidad me dio mi tercera Vuelta.”

También remarcó la dureza histórica: “Antes se subía Villavicencio por tierra y las etapas eran más largas. El Cristo Redentor y la crono de Olguín eran decisivas.”

Y dejó un mensaje para los jóvenes: “No es fácil el ciclismo, pero si aparece la pasión, todo llega.”

ciclismo (3)

Los campeones mendocinos

Cayetano Cortez (1981)

Roberto Escalante (1984)

Omar Contreras (1985)

José Villarroel (1986)

Raúl del Rosario Ruarte (1988)

Rubén Bergamín (1991)

Juan Marcelo Agüero (1993)

Ariel Jaime (1997)

Alejandro Corvalán (2003)

Gabriel Brizuela (2004, 2009 y 2015)

Ignacio Gili (2007 y 2008)