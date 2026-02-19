19 de febrero de 2026
Preocupación en la Selección por las lesiones antes de la Finalissima y el equipo que analiza Scaloni

La Selección de fútbol de Argentina acumula bajas sensibles antes de la dura Finalissima ante España. Mirá el once que tiene en mente Lionel Scaloni.

La Selección de fútbol de Argentina llega golpeada físicamente al duelo del 27 de marzo en Qatar.

La lesión de Lautaro Martínez encendió las alarmas en la Selección de fútbol de Argentina, que suma varias bajas importantes de cara a la Finalissima frente a España, programada para el 27 de marzo en el estadio Estadio Lusail, en Qatar.

Lautaro Martínez dejó la cancha con molestias musculares y encendió las alarmas en la Albiceleste.
Scaloni no lo puede creer

Alarma en la Selección: Lautaro Martínez sufrió una lesión muscular y estará varias semanas afuera
Leonardo Balerdi permanece hospitalizado por una infección de oído, se perderá el próximo partido del Marsella y genera inquietud en la Selección argentina.
en observación

Preocupación en la Selección: Leonardo Balerdi está internado en Francia

Las otras bajas que preocupan al cuerpo técnico de Lionel Scaloni

Pero Lautaro no es el único problema para Scaloni. En el último mes también se lesionaron:

  • Nicolás González, con lesión muscular en el muslo derecho

  • Giovani Lo Celso, con molestias que aún generan incertidumbre

  • Nicolás Tagliafico, afectado por un esguince

En tanto, el que ya está descartado de manera definitiva es Juan Foyth, quien sufrió rotura del tendón de Aquiles izquierdo y estará varios meses fuera de las canchas.

Messi, bajo seguimiento especial

Un párrafo aparte merece el capitán, Lionel Messi, quien también encendió una luz de alerta tras sufrir una distensión en el isquiotibial izquierdo jugando para el Inter Miami CF.

Si bien no se trata de una lesión grave, el cuerpo técnico argentino sigue día a día su evolución, consciente de que el rosarino es la pieza clave del equipo.

El equipo que piensa Scaloni para enfrentar a España

Más allá de las bajas, la buena noticia para el entrenador es que la base titular no presenta inconvenientes físicos, por lo que podrá armar un once competitivo para buscar un nuevo título, tras la Finalissima ganada en 2022 ante Italia.

El posible equipo sería:

Arquero:

Emiliano Martínez

Defensa:

Nahuel Molina o Gonzalo Montiel

Cristian Romero

Nicolás Otamendi

Tagliafico, si logra recuperarse a tiempo

Mediocampo:

Rodrigo De Paul

Enzo Fernández

Alexis Mac Allister

Ataque:

Messi, con libertad desde la derecha

Julián Álvarez como referencia central ante la posible baja de Lautaro

Un extremo izquierdo a definir entre Thiago Almada o Giuliano Simeone

