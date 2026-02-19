Preocupación en la Selección por las lesiones antes de la Finalissima y el equipo que analiza Scaloni

La lesión de Lautaro Martínez encendió las alarmas en la Selección de fútbol de Argentina, que suma varias bajas importantes de cara a la Finalissima frente a España, programada para el 27 de marzo en el estadio Estadio Lusail, en Qatar.
La Selección de fútbol de Argentina acumula bajas sensibles antes de la dura Finalissima ante España. Mirá el once que tiene en mente Lionel Scaloni.
El delantero del Inter de Milán salió con una fuerte molestia muscular en la derrota 3-1 ante Bodø/Glimt por la UEFA Champions League, y todo indica que habría sufrido un desgarro en el sóleo, por lo que su presencia ante los europeos está prácticamente descartada.
Pero Lautaro no es el único problema para Scaloni. En el último mes también se lesionaron:
Nicolás González, con lesión muscular en el muslo derecho
Giovani Lo Celso, con molestias que aún generan incertidumbre
Nicolás Tagliafico, afectado por un esguince
En tanto, el que ya está descartado de manera definitiva es Juan Foyth, quien sufrió rotura del tendón de Aquiles izquierdo y estará varios meses fuera de las canchas.
Un párrafo aparte merece el capitán, Lionel Messi, quien también encendió una luz de alerta tras sufrir una distensión en el isquiotibial izquierdo jugando para el Inter Miami CF.
Si bien no se trata de una lesión grave, el cuerpo técnico argentino sigue día a día su evolución, consciente de que el rosarino es la pieza clave del equipo.
Más allá de las bajas, la buena noticia para el entrenador es que la base titular no presenta inconvenientes físicos, por lo que podrá armar un once competitivo para buscar un nuevo título, tras la Finalissima ganada en 2022 ante Italia.
El posible equipo sería:
Arquero:
Emiliano Martínez
Defensa:
Nahuel Molina o Gonzalo Montiel
Cristian Romero
Nicolás Otamendi
Tagliafico, si logra recuperarse a tiempo
Mediocampo:
Rodrigo De Paul
Enzo Fernández
Alexis Mac Allister
Ataque:
Messi, con libertad desde la derecha
Julián Álvarez como referencia central ante la posible baja de Lautaro
Un extremo izquierdo a definir entre Thiago Almada o Giuliano Simeone