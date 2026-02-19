Lanús recibe a Flamengo por la ida de la Recopa: hora y dónde verlo

El estadio Néstor Díaz Pérez será el escenario del primer capítulo de una final continental para el Club Atlético Lanús.

Este jueves, el Club Atlético Lanús comenzará a escribir una nueva página dorada de su historia cuando reciba a Flamengo en el partido de ida de la Recopa Sudamericana . El encuentro se jugará desde las 21.30 (hora argentina) en el estadio Néstor Díaz Pérez y será televisado por ESPN y Disney+ Premium.

Con el sueño intacto y el respaldo de su gente, el Granate buscará sacar ventaja ante uno de los gigantes del continente en una serie que puede marcar un antes y un después para el club del sur bonaerense.

El equipo dirigido por Mauricio Pellegrino accedió a la Recopa tras consagrarse campeón de la Copa Sudamericana , logro que significó el primer título internacional en la carrera del DT y el tercero del club a nivel continental , además del octavo trofeo oficial de su historia.

En una campaña memorable, Lanús eliminó sucesivamente a Central Córdoba, Fluminense , Universidad de Chile y Atlético Mineiro , antes de levantar la copa en el Defensores del Chaco, en Paraguay.

Será apenas la segunda participación del Granate en la Recopa, luego de la experiencia de 2014, cuando cayó ante Mineiro por un global de 5-3.

Flamengo, jerarquía continental y sed de revancha

Del otro lado estará un Flamengo cargado de historia reciente. El “Mengao” tuvo dificultades en la fase de grupos de la Copa Libertadores, pero fue demoledor en los cruces directos: dejó en el camino a Internacional de Porto Alegre, Estudiantes de La Plata y Racing Club, hasta vencer 1-0 a Palmeiras en la final.

Así conquistó la cuarta Libertadores de su historia y ahora va por su segunda Recopa, tras haber ganado la edición 2020 frente a Independiente del Valle. En 2023 estuvo cerca, pero cayó ante el mismo rival ecuatoriano por penales luego de un empate global 1-1.

