¡A puro corazón! Lanús gritó campeón y volvió a conquistar la Copa Sudamericana tras una década de sequía

Lanús se coronó campeón de la Copa Sudamericana al imponerse 5-4 al Atlético Mineiro en los penales , tras un partido que finalizó 0-0 en el tiempo reglamentario y suplementario . La final, disputada en el Estadio Defensores del Chaco de Paraguay , tuvo como figura clave al a rquero Nahuel Losada , cuyo desempeño le permitió al "Granate" obtener un nuevo título continental después de 12 años.

El estadio Defensores del Chaco estaba repleto y las miradas de ambas hinchadas se cruzaban en cada jugada. El primer tiempo no dio respiro: a los 13 minutos , Lanús avisó con una recuperación de Marcelino Moreno , que habilitó a Ramiro Carrera . El volante definió con un remate débil que terminó en las manos de Everson .

Minutos después, el Galo respondió con una acción aún más peligrosa. El ecuatoriano Alan Franco , tras un despeje de José Canale hacia la medialuna, controló de pecho y sacó un derechazo que pasó a centímetros del travesaño . Luego, a los 26' , el equipo brasileño volvió a mostrar su superioridad con un tiro de Bernard cerca del área, pero la pelota se estrelló milagrosamente en el palo izquierdo de Nahuel Losada .

En el complemento , José María Canale tuvo bastante trabajo en la defensa del Granate ante los constantes avances del Mineiro , que logró contener con firmeza. Aun así, eso no alcanzó para evitar otra intervención clave de Losada que ocurrió a los 58 minutos, cuando tapó un remate cruzado de Dudu tras un tiro de esquina .

HABÍA OFFSIDE PERO... ¡GIGANTESCA TAPADA DE LOSADA PARA EVITAR EL 1-0 DE ATLÉTICO MINEIRO ANTE LANÚS!

Tras los tres minutos adicionados, el equipo argentino tuvo una chance clara para abrir el marcador en el tiempo extra, aunque la primera parte del alargue terminó siendo para los Galos. La más peligrosa llegó a los 101 minutos, con un cabezazo de Gabriel Teixeira en soledad dentro del área, que terminó en las manos de Losada, bien ubicado.

El cierre del primer tiempo del suplementario no cambió demasiado el panorama. En el segundo, Losada volvió a ser determinante a los 111 minutos, cuando achicó rápido y le tapó un mano a mano a Teixeira para sostener el arco en cero.

¡¡ENORME NAHUEL!! ¡¡LOSADA Y UNA TAPADA FENOMENAL PARA SALVAR A LANÚS VS. ATLÉTICO MINEIRO EN EL TIEMPO EXTRA!!





Ya sobre el final, el Granate tuvo su última esperanza con un remate de Watson, pero Everson volvió a responder y así la definición se estiró a los penales.

La definición por penales: un desenlace dramático

La tanda comenzó con Walter Bou fallando para Lanús, pero Losada igualó la serie al contener el penal de Hulk. Tras una seguidilla de aciertos de ambos equipos, Lautaro Acosta erró el penal que podría haber cerrado la serie. Sin embargo, con el gol de Franco Watson, Lanús mantuvo sus esperanzas y Losada se convirtió en el héroe definitivo al contener los remates de Teixeira y, al final, Vitor Hugo.

NAHUEL LOSADA: EL ARQUERO DEL GRANATE LE ATAJÓ EL PENAL A VITOR HUGO Y LANÚS ES EL CAMPEÓN DE LA CONMEBOL #SUDAMERICANA.





Con este triunfo, Lanús no solo levanta la Copa Sudamericana sino que asegura su clasificación a la próxima edición de la Copa Libertadores, torneo del que estaba ausente desde 2017. El título marca el fin de una sequía de 12 años para el club del sur del Gran Buenos Aires.

Así levantó Lanús la Copa Sudamericana

MOMENTO PARA LA HISTORIA: ¡¡LAUCHA ACOSTA Y CALI IZQUIERDOZ LEVANTARON LA SEGUNDA #Sudamericana EN LA HISTORIA DE LANÚS!!





La síntesis de la final entre Lanús y el Mineiro