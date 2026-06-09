Mundial 2026: CTC te trae todos los partidos del mundial por su nuevo canal DSports

La llegada de DSports y DSports 2 representa un importante salto en la propuesta deportiva de la empresa.

En el marco de su compromiso permanente con la innovación y la mejora de sus servicios, CTC - Cable Televisora Color , anunció la incorporación de las señales DSports y DSports 2 a su grilla de televisión. Esta decisión permitirá a sus clientes disfrutar de la cobertura integral del Mundial de Fútbol 2026 , uno de los eventos deportivos más importantes y esperados a nivel global.

Con esta incorporación, la empresa complementa la transmisión de encuentros que ya se encontraban disponibles a través de otras señales de alcance nacional como Telefé, TV Pública y TyC Sports. De esta manera, quienes cuenten con los servicios de televisión de CTC podrán acceder a la totalidad de los 104 partidos que conformarán la Copa Mundial de Fútbol 2026, siguiendo cada instancia del certamen desde la fase inicial hasta la gran final.

La llegada de DSports y DSports 2 representa un importante salto en la propuesta deportiva de la empresa , ya que ambas señales estarán disponibles las 24 horas del día y pasarán a formar parte de manera permanente de todos los sistemas de televisión de CTC .

Quienes cuenten con los servicios de televisión de CTC podrán acceder a la totalidad de los 104 partidos.

Desde la empresa destacaron que esta medida no solo apunta a brindar una experiencia completa durante la Copa del Mundo, sino también a fortalecer la oferta de contenidos deportivos durante todo el año. Una vez finalizado el Mundial, los clientes podrán continuar disfrutando de una extensa programación con transmisiones exclusivas de algunas de las competencias más relevantes del deporte internacional.

Entre los contenidos destacados se encuentran los encuentros de La Liga de España, la Copa Sudamericana, los principales torneos organizados por UEFA y Conmebol, el Brasileirão de Brasil, partidos de básquet correspondientes a la Euroliga, competencias de tenis como la Copa Davis y los eventos más importantes del calendario internacional de ciclismo, entre muchas otras propuestas.

La incorporación de estas señales forma parte de una estrategia orientada a ampliar constantemente la propuesta de valor para los usuarios, ofreciendo nuevas alternativas de entretenimiento, información y deporte que respondan a las demandas de una audiencia cada vez más conectada.

Promociones especiales de CTC durante junio

Como complemento de este lanzamiento, CTC informó que durante todo el mes de junio estará vigente una promoción especial destinada a nuevos suscriptores de CTC+, la plataforma de streaming de la empresa que integra películas, series, deportes y televisión en vivo en un único servicio.

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La promoción también alcanzará a quienes decidan contratar cualquiera de las alternativas de televisión que la compañía ofrece actualmente. De esta manera, brindarán una nueva oportunidad para acceder a una propuesta de contenidos más amplia y completa.

Con estas acciones, CTC reafirma su compromiso de continuar incorporando tecnología, contenidos de calidad y nuevas experiencias para sus clientes, consolidándose como una de las principales opciones de conectividad y entretenimiento de la región.