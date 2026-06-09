9 de junio de 2026
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Ángel Di María

¿Ángel Di María se va de Rosario Central? Los detalles de una renovación que no llega

Crece la expectativa por la continuidad de Ángel Di María en el Club Atlético Rosario Central. Sin firma estampada, el vínculo vence en pocos días.

¿Ángel Di María se va de Rosario Central?: los detalles de una renovación que no llega

¿Ángel Di María se va de Rosario Central?: los detalles de una renovación que no llega

Por Sitio Andino Deportes

El futuro futbolístico de Ángel Di María mantiene en vilo a los hinchas de Rosario Central. A pocas semanas del vencimiento legal de su contrato, fijado para el próximo 30 de junio, la falta de una firma definitiva encendió las alarmas de los hinchas auriazules. Con cada día que se demora la firma crecen las especulaciones.

¿Por qué se demora la renovación de "Fideo" en Arroyito?

La negociación entre la comisión directiva de la institución canalla y el entorno del campeón del mundo ingresó en una etapa de marcado hermetismo. Si bien las charlas para extender el vínculo por una temporada más son constantes y el diálogo se mantiene fluido, el delantero de 38 años evalúa minuciosamente cada paso antes de estampar la rúbrica.

Fuentes cercanas al club de Arroyito señalan que la demora no responde a una única causa, sino a un combo de factores que el jugador pone sobre la balanza. Más allá de su vigente deseo deportivo de disputar los octavos de final de la Copa Libertadores, Di María analiza el desgaste físico, la planificación de cargas familiares y el esfuerzo económico que demanda su permanencia.

ángel di maría

¿Qué variables definirán el destino del crack rosarino?

A pesar del nerviosismo que genera la fecha límite del 30 de junio, desde la cúpula dirigencial del club consideran que retener a la leyenda de la Selección Argentina es la prioridad absoluta para el segundo semestre del año. En las oficinas de Rosario trabajan a contrarreloj para pulir cláusulas específicas que garanticen la tranquilidad del jugador.

  • El factor deportivo: La continuidad en el certamen internacional es el principal imán para que el extremo zurdo decida quedarse a competir en el fútbol argentino.
  • El aspecto físico: Fideo manifestó públicamente su intención de ir evaluando su rendimiento "año a año", midiendo su respuesta ante la alta exigencia del calendario local.
  • El plano familiar: Las decisiones del futbolista están fuertemente ligadas al bienestar de su entorno directo, una condición clave para sellar cualquier acuerdo logístico en el país.

Mientras los días corren, en el Gigante de Arroyito se respira un clima de tensa calma a la espera de una señal definitiva. La dirigencia confía en que el amor por la camiseta y el desafío de la Libertadores terminen inclinando la balanza, pero… hasta que el gancho no esté puesto sobre el papel,nada es seguro.

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