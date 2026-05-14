14 de mayo de 2026
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Ángel Di María

Ángel Di María explotó ante las críticas luego del triunfo de Rosario Central

La victoria de Rosario Central ante Racing generó polémica y Ángel Di María respondió con un explosivo mensaje. Mirá lo que dijo el futbolista rosarino.

Ángel Di María explotó ante las críticas luego del triunfo de Rosario Central

Ángel Di María explotó ante las críticas luego del triunfo de Rosario Central

Por Sitio Andino Deportes

La victoria de Rosario Central frente a Racing desató una fuerte polémica entre hinchas, periodistas y dirigentes del fútbol argentino. En medio de las críticas y cuestionamientos, Ángel Di María rompió el silencio en sus redes sociales con un explosivo mensaje en Instagram.

El fuerte descargo de Di María contra las críticas

"Cómo molesta que Central pelee todo, cómo molesta ver ganar a los equipos del Interior. Nadie se hace cargo de por qué pierden", expresó el “Fideo” en el inicio de su descargo. El delantero rosarino también remarcó que, según su visión, muchas veces Rosario Central fue perjudicado y esas situaciones no tuvieron la misma difusión.

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Las declaraciones aparecieron poco después de que Diego Milito, presidente de Racing, manifestara públicamente su bronca por el arbitraje y afirmara que en Avellaneda sintieron que fueron perjudicados durante el partido.

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El mensaje de Di María en redes sociales

El mensaje de Di María en redes sociales

Di María, además, cargó contra el peso mediático que históricamente tienen los clubes de Buenos Aires y cuestionó a quienes proponen transformaciones profundas dentro del fútbol argentino. "Muchos de los que quieren ‘cambiar el fútbol’ no pueden ni dirigir su club. El periodismo más fuerte está en Buenos Aires, por eso los del Interior siempre tuvimos que callarnos, pero no nos callamos más. El Interior crece y eso duele", sostuvo.

Otro de los puntos que abordó fue la jugada del gol convertido por Alejo Véliz, una acción que también despertó polémica por una posible posición adelantada. Para Di María, las imágenes utilizadas para analizar la jugada fueron seleccionadas de manera conveniente. "El gol de Véliz no fue fuera de juego. Hay dos cámaras que enfocan y encontraron la que ve el offside. Qué casualidad, ¿no?", escribió.

Para cerrar, el exjugador de la Selección Argentina dejó una reflexión sobre el escenario que atraviesa el fútbol local y el impacto que generan las constantes sospechas alrededor de los arbitrajes. "¿Para qué quieren que los campeones del mundo vengan a Argentina? ¿Para que digan que nos ayudan o que el fútbol está manchado? El fútbol no está manchado. Ahora somos todos iguales y eso molesta", concluyó.

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