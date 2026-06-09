El mendocino Fabrizio Maggini volvió al podio en La Plata y se prende con fuerza en la pelea por el TC Mouras

El mendocino Fabrizio Maggini volvió a destacarse en el TC Mouras y terminó segundo en el autódromo Roberto Mouras de La Plata.

Fabrizio Maggini continúa ratificando su gran presente en el TC Mouras . El piloto mendocino terminó segundo en la sexta fecha del campeonato, disputada en el autódromo Roberto Mouras de La Plata , y sumó un nuevo resultado importante que le permite mantenerse en la pelea por el título de la categoría.

Desde el inicio de la actividad, el representante del Valle de Uco mostró un rendimiento competitivo con el Ford del Rus Med Team y se posicionó rápidamente entre los protagonistas del fin de semana.

Durante la jornada del sábado, Maggini finalizó cuarto en los entrenamientos y repitió esa ubicación en la clasificación, resultados que le permitieron quedar bien perfilado para luchar por los puestos de vanguardia.

El mendocino volvió a demostrar regularidad y velocidad en un circuito siempre exigente como el de La Plata, donde varios de los principales candidatos al campeonato llegaron con la intención de sumar fuerte.

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Una gran serie y una final peleada hasta el final

Lo mejor para Maggini llegó el domingo. En la serie clasificatoria, avanzó dos posiciones para finalizar segundo, consolidando el potencial del auto y ratificando el gran trabajo realizado por todo el equipo.

Gracias a ese resultado, el piloto mendocino largó desde la segunda posición en la carrera final, una ubicación que le permitió pelear desde el inicio por los puestos de punta.

A lo largo de la competencia, mantuvo un ritmo competitivo, luchó por el liderazgo de la prueba y completó una carrera sin errores, cruzando finalmente la bandera a cuadros en el segundo lugar.

El ganador de la competencia fue Francisco Luengo, mientras que Maggini volvió a subir al podio y a sumar puntos importantes para el campeonato.

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"Me voy feliz con este podio"

Tras la carrera, el piloto mendocino destacó el trabajo realizado por el equipo y el valor de los puntos obtenidos en función del certamen. "Estoy muy contento. Hicimos una gran carrera y sumamos muy buenos puntos para el campeonato", expresó Maggini.

Además, agregó: "Agradezco a todo el equipo por el trabajo que han realizado. No pude saltar a la punta en la largada y lo intenté durante toda la carrera, pero me voy feliz con este podio".

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Cuarto podio del año y cómo quedó el campeonato del TC Mouras

El resultado conseguido en La Plata significó el cuarto podio de la temporada para Fabrizio Maggini, una muestra clara de la regularidad que viene sosteniendo desde el inicio del campeonato.

El mendocino había comenzado el año de la mejor manera con una victoria en la fecha inaugural, a la que luego le sumó dos terceros puestos antes de alcanzar este nuevo segundo lugar. Gracias a esa constancia, Maggini se mantiene entre los principales animadores del certamen y sigue sumando puntos valiosos en cada presentación.

Disputadas las primeras seis fechas de la temporada, Fabrizio Maggini ocupa la tercera posición del campeonato con 211 puntos.

Por delante aparecen Francisco Luengo, líder con 249 unidades, y otros protagonistas que buscan llegar con chances a la definición del torneo. La próxima fecha del TC Mouras se disputará los días 27 y 28 de junio, en un escenario que todavía no fue confirmado por la categoría.