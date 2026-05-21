Camilo Ugo Carabelli sorprendió a Tiafoe en Hamburgo y logró un triunfazo rumbo a Roland Garros

Camilo Ugo Carabelli consiguió este miércoles una de las victorias más importantes de su carrera al derrotar al estadounidense Frances Tiafoe por 7-6(3) y 7-6(4) para avanzar a los cuartos de final del ATP 500 de Hamburgo . El argentino mostró personalidad y una enorme solidez mental para imponerse ante uno de los jugadores más peligrosos del cuadro.

El triunfo de Camilo Ugo Carabelli no fue uno más dentro de su temporada. El bonaerense eliminó a uno de los principales preclasificados del certamen y confirmó el gran momento que atraviesa sobre polvo de ladrillo . Después de superar al polaco Kamil Majchrzak en la ronda anterior, el argentino volvió a mostrar un tenis agresivo y muy inteligente para quedarse con un partido extremadamente parejo en Alemania.

En el primer set, Ugo Carabelli quebró rápidamente y tomó ventaja de 2-0. Sin embargo, Frances Tiafoe reaccionó y volvió a meterse en juego para llevar la definición hasta el tie break. Allí apareció la mejor versión del argentino. Con mucha agresividad desde el fondo de la cancha y una gran precisión en los puntos importantes, Ugo Carabelli se quedó con el desempate por 7-3 y dio un paso clave para construir la victoria.

El segundo parcial tuvo todavía más tensión. Una interrupción por lluvia cambió completamente las condiciones del partido y favoreció en un primer momento al estadounidense, que logró adelantarse 3-0. Lejos de derrumbarse, el argentino mantuvo la calma y empezó a recuperar terreno. Ugo Carabelli igualó el marcador, volvió a quebrar y llegó a sacar para partido cuando estaba 6-5.

Tiafoe reaccionó otra vez y llevó todo a un nuevo tie break. Pero en los momentos decisivos volvió a imponerse el argentino, que jugó con enorme personalidad y cerró el triunfo en sets corridos. Gracias a esta victoria, Camilo Ugo Carabelli se metió entre los ocho mejores del ATP 500 de Hamburgo y sigue creciendo en confianza de cara a los grandes desafíos de la temporada.

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Camilo Ugo Carabelli consiguió un gran triunfo ante Frances Tiafoe y se metió en los cuartos de final del ATP 500 de Hamburgo



Se viene Kovacevic , que derrotó a Felix Auger-Aliassime pic.twitter.com/vtMqsEAz7W — Argentenista (@argentenista) May 20, 2026

Hamburgo ilusiona a Camilo Ugo Carabelli antes de Roland Garros

El gran nivel mostrado por Ugo Carabelli en Hamburgo llega en un momento ideal de la temporada, a pocos días del inicio de Roland Garros, el Grand Slam más importante sobre polvo de ladrillo. Además del resultado, el rendimiento dejó señales muy positivas. El argentino mostró firmeza mental, capacidad para sostener partidos largos y mucha claridad táctica frente a un rival de jerarquía internacional.

Otro de los puntos destacados fue su rendimiento en los tie breaks. Ugo Carabelli prácticamente no cometió errores en los momentos de máxima presión y logró imponerse en ambos desempates con autoridad. Ahora, el próximo desafío será ante el estadounidense Aleksandar Kovacevic, quien será su rival en los cuartos de final del torneo alemán.

El tenis argentino atraviesa además una semana positiva sobre superficie lenta. Jugadores como Mariano Navone y Francisco Cerúndolo también llegan con buenas sensaciones en la previa de Roland Garros. La actuación de Ugo Carabelli vuelve a confirmar la profundidad que tiene actualmente el tenis argentino, especialmente en competencias disputadas sobre polvo de ladrillo.

Etcheverry sufrió una eliminación dramática en Alemania

La jornada en Hamburgo también dejó una noticia dolorosa para el tenis argentino. Tomás Martín Etcheverry cayó frente al estadounidense Tommy Paul en uno de los partidos más impactantes de la semana. El platense perdió por 6-7(5), 7-6(5) y 7-6(7) después de desperdiciar siete match points en un encuentro cargado de tensión y dramatismo.

Etcheverry había comenzado mejor y logró quedarse con el primer set tras un tie break muy disputado. Luego estuvo muy cerca de cerrar el partido tanto en el segundo como en el tercer parcial. Sin embargo, Tommy Paul resistió cada situación límite y terminó imponiéndose después de más de dos horas de batalla en Alemania.

Más allá de la derrota, el argentino mostró un buen nivel tenístico y también buscará llegar competitivo a Roland Garros 2026, donde intentará recuperar terreno en el ranking ATP.