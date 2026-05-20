Motociclismo: los mendocinos Villalobos y Márquez quieren ser protagonistas del GP3 Argentina

El motociclismo mendocino volverá a tener protagonismo nacional este fin de semana con Mariano Villalobos y Federico Márquez, quienes competirán en la segunda fecha del GP3 Argentina CAV en el autódromo de Toay, La Pampa. Ambos pilotos participarán dentro de la categoría Supersport 300, una de las divisionales más competitivas del campeonato argentino de velocidad.
El GP3 Argentina regresa a Toay después de ocho años
La actividad se desarrollará del 22 al 24 de mayo en el Autódromo Provincia de La Pampa, escenario que volverá a recibir al motociclismo de velocidad después de ocho años sin competencias nacionales.
El cronograma comenzará el jueves con un Track Day y entrenamientos libres, mientras que el viernes habrá prácticas oficiales. El sábado será tiempo de clasificación y Superpole, mientras que las finales se disputarán el domingo.
Además, ambos pilotos participaron recientemente de un evento especial con carreras tipo exhibición, donde Federico Márquez logró quedarse con la competencia del sábado, mientras que Villalobos obtuvo una destacada actuación durante la jornada del domingo.
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Mendoza tendrá presencia fuerte en la Supersport 300
La Supersport 300 aparece actualmente como una de las categorías con mayor crecimiento dentro del GP3 Argentina, con un parque competitivo y pilotos jóvenes que buscan proyectarse a nivel nacional.
Tanto Villalobos como Márquez buscarán sumar puntos importantes en una fecha que promete finales muy ajustadas en el circuito pampeano.
Además, Mariano Villalobos cuenta con el acompañamiento de MUTA Club Gym, que forma parte del proyecto deportivo que impulsa al piloto mendocino durante la temporada 2026.
Las finales del domingo 24 de mayo comenzarán a las 11:20 en el Autódromo Provincia de La Pampa. La actividad tendrá cuatro competencias principales y se podrá seguir por el canal oficial de YouTube de GP3 Sports.
11:20: GP3 Cup, Amateur, Promocional y Expertos, a 8 vueltas.
12:10: Sportbike, 600SSP y SBK Amateurs, a 8 vueltas.
14:00: SBK Promocional y SBK Senior, a 9 vueltas.
14:50: SBK Experto y SBK Pro, a 12 vueltas.
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Mariano Villalobos y Federico Márquez competirán en la Supersport 300, dentro de una fecha que tendrá actividad completa entre el 22 y el 24 de mayo.