20 de mayo de 2026
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Motociclismo

Motociclismo: los mendocinos Villalobos y Márquez quieren ser protagonistas del GP3 Argentina

Los pilotos mendocinos correrán este fin de semana en la segunda fecha del GP3 Argentina de velocidad, en el autódromo de La Pampa. Mirá el detalle.

Mariano Villalobos y Federico Márquez competirán en La Pampa dentro de la divisional Supersport 300 Motociclismo del GP3 Argentina. &nbsp;

Mariano Villalobos y Federico Márquez competirán en La Pampa dentro de la divisional Supersport 300 Motociclismo del GP3 Argentina.

 

 Por Martín Sebastián Colucci

El motociclismo mendocino volverá a tener protagonismo nacional este fin de semana con Mariano Villalobos y Federico Márquez, quienes competirán en la segunda fecha del GP3 Argentina CAV en el autódromo de Toay, La Pampa. Ambos pilotos participarán dentro de la categoría Supersport 300, una de las divisionales más competitivas del campeonato argentino de velocidad.

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El GP3 Argentina regresa a Toay después de ocho años

La actividad se desarrollará del 22 al 24 de mayo en el Autódromo Provincia de La Pampa, escenario que volverá a recibir al motociclismo de velocidad después de ocho años sin competencias nacionales.

El cronograma comenzará el jueves con un Track Day y entrenamientos libres, mientras que el viernes habrá prácticas oficiales. El sábado será tiempo de clasificación y Superpole, mientras que las finales se disputarán el domingo.

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Cómo llegan los pilotos mendocinos

Federico Márquez afrontará la competencia junto al equipo Aero Racing y llega después de un buen rendimiento en la apertura del campeonato disputada en Termas de Río Hondo.

En aquella fecha, el mendocino logró finalizar quinto durante la carrera del sábado, aunque posteriormente sufrió una caída en la jornada del domingo que no opacó su fin de semana.

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Por su parte, Mariano Villalobos viene atravesando un gran presente dentro de la categoría, luego de destacarse en el cierre de la temporada pasada y también en recientes competencias especiales disputadas durante las últimas semanas.

Además, ambos pilotos participaron recientemente de un evento especial con carreras tipo exhibición, donde Federico Márquez logró quedarse con la competencia del sábado, mientras que Villalobos obtuvo una destacada actuación durante la jornada del domingo.

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Mendoza tendrá presencia fuerte en la Supersport 300

La Supersport 300 aparece actualmente como una de las categorías con mayor crecimiento dentro del GP3 Argentina, con un parque competitivo y pilotos jóvenes que buscan proyectarse a nivel nacional.

Tanto Villalobos como Márquez buscarán sumar puntos importantes en una fecha que promete finales muy ajustadas en el circuito pampeano.

Además, Mariano Villalobos cuenta con el acompañamiento de MUTA Club Gym, que forma parte del proyecto deportivo que impulsa al piloto mendocino durante la temporada 2026.

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Cómo será la actividad en La Pampa

El circuito de Toay tendrá actividad durante tres jornadas consecutivas, manteniendo el formato habitual del campeonato argentino de velocidad.

  • Jueves: Track Day y entrenamientos libres.
  • Viernes: prácticas oficiales.
  • Sábado: clasificación y Superpole.
  • Domingo: warm-up y carreras finales.

Las competencias del domingo serán transmitidas en vivo a través del canal oficial de YouTube de GP3 Sports.

Los horarios de carrera del GP3 Argentina en Toay

Las finales del domingo 24 de mayo comenzarán a las 11:20 en el Autódromo Provincia de La Pampa. La actividad tendrá cuatro competencias principales y se podrá seguir por el canal oficial de YouTube de GP3 Sports.

  • 11:20: GP3 Cup, Amateur, Promocional y Expertos, a 8 vueltas.
  • 12:10: Sportbike, 600SSP y SBK Amateurs, a 8 vueltas.
  • 14:00: SBK Promocional y SBK Senior, a 9 vueltas.
  • 14:50: SBK Experto y SBK Pro, a 12 vueltas.
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Mariano Villalobos y Federico Márquez competirán en la Supersport 300, dentro de una fecha que tendrá actividad completa entre el 22 y el 24 de mayo.

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