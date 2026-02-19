19 de febrero de 2026
José Luis Chilavert habló del polémico cruce Vinícius-Prestianni y apuntó contra Mbappé

El ex arquero José Luis Chilavert lanzó fuertes declaraciones tras el escándalo entre Vinícius Júnior y Gianluca Prestianni. Repasá lo que dijo.

El histórico arquero paraguayo José Luis Chilavert volvió a desatar controversia con declaraciones sobre Mbappé.

El ex arquero paraguayo José Luis Chilavert volvió a quedar en el centro de la escena mediática tras pronunciarse sobre el incidente que involucró a Gianluca Prestianni, Vinícius Júnior y Kylian Mbappé, en un episodio ocurrido en la UEFA Champions League.

En diálogo con Radio Rivadavia, el ex capitán de la selección paraguaya expresó su respaldo al juvenil argentino y cuestionó al delantero del Real Madrid.

“Yo me solidarizo con Prestianni porque Vinicius es el primero que va e insulta a todos y le dice ‘cagón’”, sostuvo el ex guardameta.

Las frases que desataron la controversia

La polémica escaló cuando Chilavert apuntó contra Mbappé, quien había manifestado que Prestianni “debía ser expulsado”. En ese contexto, el ex arquero realizó comentarios sobre la vida privada del delantero francés que generaron amplio repudio en redes sociales.

Durante la entrevista, Chilavert cuestionó la postura pública del jugador francés y lanzó afirmaciones que fueron consideradas ofensivas por numerosos usuarios. Cuando uno de los periodistas señaló que “los tiempos cambiaron”, el paraguayo mantuvo su postura y redobló sus declaraciones, lo que profundizó la controversia.

Repercusiones inmediatas en redes

Las palabras del ex arquero multicampeón con Vélez Sarsfield provocaron una reacción inmediata en la plataforma X, donde muchos usuarios repudiaron el tono y el contenido de sus dichos.

Chilavert, conocido por sus opiniones tajantes tanto en el ámbito deportivo como político, volvió así a ubicarse en el centro del debate público. El episodio reabre la discusión sobre los límites del discurso en figuras del deporte y la responsabilidad que implica opinar en contextos donde temas como racismo y discriminación generan alta sensibilidad internacional.

