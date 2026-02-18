18 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
Postergados

Suspenden los partidos del Torneo Apertura del jueves por el paro general de la CGT

Uno de los encuentros perjudicados por la protesta es el de Independiente Rivadavia. Cuándo podría realizarse el partido.

Suspenden los partidos del Torneo Apertura del jueves por el paro general de la CGT

Suspenden los partidos del Torneo Apertura del jueves por el paro general de la CGT

La Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (Utedyc) adhirió a dicho paro programado para este jueves, por lo que se ven perjudicados los partidos que se iban a realizar.

Lee además
Boca no pudo romper el cero.
a mano

Silbidos en La Bombonera: Boca empató 0-0 con Platense y profundiza su crisis en el Apertura
La Lepra mendocina se quedó sin punta (Foto: Prensa CSIR).
noche olvidable

La Lepra fue pura impotencia y Belgrano le ganó 1-0 en el Gargantini
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/UTEDYCNacional/status/2024135391876407742&partner=&hide_thread=false

Cuáles son los partidos postergados del Torneo Apertura

En lo que respecta al Torneo Apertura, se iban a llevar a cabo cuatro cruces correspondientes a la sexta fecha. En el primero de ellos, Defensa y Justicia iba a recibir a Belgrano de Córdoba a partir de las 17:15, mismo horario en el que San Lorenzo se enfrentaría en el “Nuevo Gasómetro” con Estudiantes de Río Cuarto.

Más tarde, a las 19:30 se iban a disputar otros dos encuentros. Independiente Rivadavia de Mendoza iba a recibir a Independiente, en uno de los encuentros más atractivos de la fecha, mientras que Instituto de Córdoba iba a ser local ante Atlético Tucumán.

Si bien no hay confirmación oficial, todo indica que el enfrentamiento entre Independiente Rivadavia de Mendoza e Independiente será este sábado y solo resta definir si iniciará a las 17 o a las 19:15.

Por otra parte, Lanús iba a recibir a Flamengo de Brasil, por un encuentro correspondiente a la ida de la Recopa Sudamericana. De todas maneras, la suspensión de este partido no está confirmada ya que la Conmebol suele priorizar la realización de sus competencias y evaluar alternativas operativas. Todavía no hay fecha confirmada para la reprogramación de estos partidos.

Temas
Seguí leyendo

Gimnasia se quedó en el complemento y Talleres lo derrotó 2-1 en Córdoba

River se hunde con Gallardo tras una apretada caída 1-0 ante Argentinos

Independiente Rivadavia hace historia en Primera: arranque perfecto, récord y un presente que ilusiona

Alfredo Berti explicó el triunfo de la Lepra líder en Río Cuarto y habló de "madurez"

Independiente Rivadavia ganó en Río Cuarto 1-0, sigue invicto y es puntero del Apertura

El resumen de la victoria del Lobo y lo que se viene en el Apertura

Boca en alerta tras caer con Vélez: Úbeda admitió falencias y apunta a reaccionar en la Bombonera

¿Folklore o provocación? Huracán cruzó la línea con posteos contra San Lorenzo y estallaron las redes

LO QUE SE LEE AHORA
Omar Sperdutti dejó la presencia de la Liga Mendocina
Decisión oficial

Omar Sperdutti renunció a la presidencia de la Liga Mendocina de Fútbol: cuál fue el motivo

Las Más Leídas

La obra vial que benefica a San Martín, Junín y Rivadavia avanza rápidamente.
Vialidad

La Doble Vía del Este avanza "por encima de lo planificado" y proyectan la conexión con la Ruta 7

Marta Boiza, la esposa del exjuez Walter Bento.
Debía pagar casi $350.000 ¿Y ahora?

Insólito error en la multa a la esposa de Bento: corrigen el monto y deberá pagar cientos de millones

La Bancaria adhiere al paro general convocado por la CGT 
reclamo

Paro de la CGT: ¿qué pasará con la atención en los bancos?

El robo ocurrió en calle Cervantes al 1900 de Godoy Cruz. 
la policía atrapó al ladrón

Godoy Cruz: pánico por el robo de un auto con una niña a bordo

Cómo funcionará el transporte público en Mendoza durante la jornada de paro de la CGT.
Para tener en cuenta

A horas del paro de la CGT: qué ocurrirá con el transporte en Mendoza