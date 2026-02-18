Suspenden los partidos del Torneo Apertura del jueves por el paro general de la CGT

Los partidos de este jueves, jornada en la que estaban previstos cuatro partidos del Torneo Apertura además del encuentro de ida entre Lanús y Flamengo de Brasil por la Recopa Sudamericana , se suspenderán por el paro general que fue convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) .

La Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (Utedyc) adhirió a dicho paro programado para este jueves, por lo que se ven perjudicados los partidos que se iban a realizar.

En lo que respecta al Torneo Apertura , se iban a llevar a cabo cuatro cruces correspondientes a la sexta fecha. En el primero de ellos, Defensa y Justicia iba a recibir a Belgrano de Córdoba a partir de las 17:15, mismo horario en el que San Lorenzo se enfrentaría en el “Nuevo Gasómetro” con Estudiantes de Río Cuarto .

Más tarde, a las 19:30 se iban a disputar otros dos encuentros. Independiente Rivadavia de Mendoza iba a recibir a Independiente, en uno de los encuentros más atractivos de la fecha, mientras que Instituto de Córdoba iba a ser local ante Atlético Tucumán .

Si bien no hay confirmación oficial, todo indica que el enfrentamiento entre Independiente Rivadavia de Mendoza e Independiente será este sábado y solo resta definir si iniciará a las 17 o a las 19:15.

Por otra parte, Lanús iba a recibir a Flamengo de Brasil, por un encuentro correspondiente a la ida de la Recopa Sudamericana. De todas maneras, la suspensión de este partido no está confirmada ya que la Conmebol suele priorizar la realización de sus competencias y evaluar alternativas operativas. Todavía no hay fecha confirmada para la reprogramación de estos partidos.