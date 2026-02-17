17 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
Reforma laboral

Pese a que el paro de la CGT es sin movilización, varios gremios marcharán el jueves al Congreso

La central convocó a una huelga general sin protestas callejeras, pero sectores sindicales confirmaron movilizaciones y el Ejecutivo anticipó que descontará el día.

Los sindicatos más duros se movilizarán al Congreso cuando se trate la reforma laboral.

Los sindicatos más duros se movilizarán al Congreso cuando se trate la reforma laboral.

Foto: Prensa ATE

La medida de fuerza, prevista por 24 horas, coincide con el debate legislativo del proyecto impulsado por el Gobierno y abre un escenario de tensión sindical y política en la previa de la sesión.

Lee además
Alejandra Monteoliva alertó que endurecerían los operativos de seguridad en marchas
Controles

Alejandra Monteoliva alertó que endurecerían los operativos de seguridad en marchas
La central obrera ratificó la medida de fuerza contra el proyecto del Gobierno.
Huelga general

La CGT confirmó que irá al paro contra la reforma laboral y sumó una adhesión clave
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ateprensa/status/2023819940495540390&partner=&hide_thread=false

Gremios enfrentan la estrategia de la CGT de paro sin marchas

Sectores sindicales nucleados en el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), junto con organizaciones de las dos CTA y gremios de la CGT, anunciaron que se movilizarán al Congreso para rechazar la reforma, diferenciándose de la conducción cegetista, que resolvió un paro sin protestas callejeras.

Entre quienes impulsan la movilización se encuentra la ATE, cuyo secretario general, Rodolfo Aguiar, planteó que la medida debe ser “activa” y con presencia en las calles para presionar contra el proyecto oficial.

La convocatoria prevé concentraciones en distintas provincias y, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, una movilización hacia el Congreso a partir del mediodía.

ATE nación Rodolfo Aguiar
Rodolfo Aguiar, titular de ATE, anunci&oacute; que esa central se movilizar&aacute; en el marco del paro contra la reforma laboral.

Rodolfo Aguiar, titular de ATE, anunció que esa central se movilizará en el marco del paro contra la reforma laboral.

Paro de la CGT: el Gobierno anticipa descuentos a empleados públicos

En paralelo, el Ejecutivo nacional advirtió que se descontará el día a los trabajadores estatales que adhieran al paro y no concurran a sus puestos, en línea con lo aplicado en anteriores huelgas.

La postura oficial se da en un contexto en el que se prevé una fuerte adhesión de gremios del transporte, lo que podría paralizar colectivos, trenes, subtes y taxis durante la jornada.

Desde el sindicalismo estatal respondieron con dureza a la advertencia y ratificaron la adhesión a la medida, al considerar que el derecho a huelga está garantizado constitucionalmente.

Javier Milei, Manuel Adorni, reforma laboral
El Gobierno anunci&oacute; el descuento del d&iacute;a a aquellos trabajadores estatales que adhieran al paro.

El Gobierno anunció el descuento del día a aquellos trabajadores estatales que adhieran al paro.

Reforma laboral, eje del conflicto

La protesta se inscribe en el rechazo sindical al proyecto de reforma laboral que el oficialismo busca tratar en la Cámara de Diputados, con apoyo de bloques aliados.

Dirigentes gremiales sostienen que la iniciativa recorta derechos y no generará empleo, y cuestionan especialmente el artículo que modifica el esquema salarial durante licencias por enfermedad o accidente.

El titular de la Unión del Personal Civil de la Nación, Andrés Rodríguez, remarcó que el texto “quita derechos y no va a crear ni un solo empleo”, además de señalar otros puntos que deberían modificarse.

Libertad de acción y escenario abierto

Aunque la CGT definió una huelga sin movilización, la central dejó en claro que cada sindicato tendrá libertad para decidir si se manifiesta en la calle, lo que derivó en la convocatoria paralela de sectores más duros.

La CGT votó hoy al nuevo triunvirato de la central que estará compuesto por Jorge Sola (Seguro), Cristian Jerónimo (Vidrio) y Octavio Arguello (Camioneros) - 03
La CGT vot&oacute; un paro sin movilizaci&oacute;n para el d&iacute;a que la C&aacute;mara de Diputados trate la reforma laboral.

La CGT votó un paro sin movilización para el día que la Cámara de Diputados trate la reforma laboral.

La fecha definitiva del paro dependerá de cuándo se concrete la sesión en Diputados: podría ser este jueves si el debate avanza esta semana o trasladarse a la próxima, en caso de postergación.

En cualquier escenario, la discusión por la reforma laboral se encamina a un clima de alta conflictividad, con presión sindical en las calles y advertencias del Gobierno sobre el impacto de la medida en la administración pública.

Temas
Seguí leyendo

Reforma laboral: la CGT evalúa convocar a un paro general ante el debate en Diputados

Paro en la Salud y concentración gremial este miércoles en la Legislatura

Javier Milei recibió a la empresa que promete realizar la mayor inversión en minería de la historia argentina

Reforma laboral: el Gobierno busca tratarla el jueves en Diputados, pero volvería al Senado

¿Sabés que votás en Santa Rosa? Qué se elige y cómo es la boleta de las elecciones 2026

El Consejo Interuniversitario Nacional reclama la apertura de paritarias y el cumplimiento del financiamiento

Buscan derogar cientos de leyes "obsoletas" en Mendoza: troles soviéticos, ajedrez escolar y créditos en australes

Las condiciones de un diputado "aliado" de Milei para acompañar la reforma laboral

LO QUE SE LEE AHORA
Buscan derogar cientos de leyes obsoletas en Mendoza: troles soviéticos, ajedrez escolar y créditos en australes. Imagen generada con IA.
Ley Hojarasca

Buscan derogar cientos de leyes "obsoletas" en Mendoza: troles soviéticos, ajedrez escolar y créditos en australes

Las Más Leídas

Personal de Bomberos y de Náutica de Mendoza trabajó en el lugar.
Luján de Cuyo

Hallaron sin vida al hombre que había ingresado al agua en El Carrizal: tenía 38 años

El exdiputado provincial de PBA está en delicado estado en el vecino país.
Qué le pasó y qué necesita

El desesperado pedido de la familia de Alberto Samid por una afección sufrida en Uruguay

Buscan derogar cientos de leyes obsoletas en Mendoza: troles soviéticos, ajedrez escolar y créditos en australes. Imagen generada con IA.
Ley Hojarasca

Buscan derogar cientos de leyes "obsoletas" en Mendoza: troles soviéticos, ajedrez escolar y créditos en australes

Rescate de alto riesgo en el Aconcagua: un guía de trekking se descompensó a 4.200 metros
Las imágenes del rescate

Video: rescate de alto riesgo en el Aconcagua: un guía de trekking se descompensó a 4.200 metros de altura

Las mujeres practicaban senderismo en el Cerro Nahuel y quedaron varadas (imagen ilustrativa).
En el Cerro Nahuel

Hacían senderismo en un cerro de Luján, se descompusieron y debieron ser rescatadas