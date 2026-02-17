Hallaron sin vida al hombre que había ingresado al agua en El Carrizal: tenía 38 años

Personal de Bomberos y de Náutica de Mendoza trabajó en el lugar.

El cuerpo del hombre de 38 años que había ingresado al agua en el dique El Carrizal fue hallado este martes por la mañana, tras un operativo desplegado en la zona del paredón. La víctima había sido vista por última vez mientras nadaba y pedía auxilio , según el parte del Ministerio de Seguridad.

El hecho se reportó cerca de las 6.55, cuando personal de la Subcomisaría El Carrizal tomó conocimiento de que un hombre había ingresado al embalse y no logró regresar a la orilla. De inmediato se activó un operativo de búsqueda y asistencia .

En el lugar, familiares del hombre relataron que observaron una boya de color brillante en el agua y que la víctima se habría metido al embalse con la intención de retirarla.

Según el testimonio, al intentar volver a la costa comenzó a pedir ayuda , lo que motivó el aviso a las autoridades y el despliegue de equipos de rescate en el sector.

El operativo y el hallazgo del cuerpo en El Carrizal

En las tareas trabajaron de manera conjunta Bomberos de El Carrizal y personal de Náutica de Mendoza, abocados al rastrillaje del espejo de agua.

Minutos después de las 10, el cuerpo fue encontrado a unos 30 metros de la costa, en la zona conocida como Bahía de los Pobres, y posteriormente extraído del interior del dique por los rescatistas.

La investigación quedó a cargo de las autoridades intervinientes, mientras se aguardan las actuaciones correspondientes para determinar con precisión las circunstancias del hecho.