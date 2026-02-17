17 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
Luján de Cuyo

Hallaron sin vida al hombre que había ingresado al agua en El Carrizal: tenía 38 años

Se activó un operativo en la zona del paredón y la Bahía de los Pobres, del cual participaron policías, bomberos y personal de Náutica. Por qué se había arrojado.

Personal de Bomberos y de Náutica de Mendoza trabajó en el lugar.

Personal de Bomberos y de Náutica de Mendoza trabajó en el lugar.

Foto: Ministerio de Seguridad de Mendoza
Por Sitio Andino Policiales

El cuerpo del hombre de 38 años que había ingresado al agua en el dique El Carrizal fue hallado este martes por la mañana, tras un operativo desplegado en la zona del paredón. La víctima había sido vista por última vez mientras nadaba y pedía auxilio, según el parte del Ministerio de Seguridad.

El hecho se reportó cerca de las 6.55, cuando personal de la Subcomisaría El Carrizal tomó conocimiento de que un hombre había ingresado al embalse y no logró regresar a la orilla. De inmediato se activó un operativo de búsqueda y asistencia.

Lee además
Qué se puede hacer en Mendoza low cost para este Carnaval 2026
A tener en cuenta

Mendoza para todos los gustos y bolsillos: qué podes hacer en este Carnaval 2026
Santiago Rodríguez, dirigente de la Federación Mendocina de Pesca, detalló el presente y futuro de la pesca deportiva en la provincia.

Pesca deportiva en ríos y embalses mendocinos: cómo iniciarse, qué tener en cuenta y por qué sigue creciendo
Embed - Diario Digital Sitio Andino | #AHORA | Un hombre de 38 años es intensamente buscado en el embalse de El Carrizal, luego de que ingresara nadando al agua y no lograra... | Instagram
View this post on Instagram

Cómo ocurrió la muerte en el dique El Carrizal

En el lugar, familiares del hombre relataron que observaron una boya de color brillante en el agua y que la víctima se habría metido al embalse con la intención de retirarla.

Según el testimonio, al intentar volver a la costa comenzó a pedir ayuda, lo que motivó el aviso a las autoridades y el despliegue de equipos de rescate en el sector.

El operativo y el hallazgo del cuerpo en El Carrizal

En las tareas trabajaron de manera conjunta Bomberos de El Carrizal y personal de Náutica de Mendoza, abocados al rastrillaje del espejo de agua.

Minutos después de las 10, el cuerpo fue encontrado a unos 30 metros de la costa, en la zona conocida como Bahía de los Pobres, y posteriormente extraído del interior del dique por los rescatistas.

La investigación quedó a cargo de las autoridades intervinientes, mientras se aguardan las actuaciones correspondientes para determinar con precisión las circunstancias del hecho.

Temas
Seguí leyendo

Un mendocino cruzó a Chile con su arma registrada y fue detenido

Hacían senderismo en un cerro de Luján, se descompusieron y debieron ser rescatadas

Video: rescate de alto riesgo en el Aconcagua: un guía de trekking se descompensó a 4.200 metros de altura

Alejandra Monteoliva alertó que endurecerían los operativos de seguridad en marchas

Por una falla mecánica, volcó un camión que transportaba la cosecha de uva

Accidente fatal en Ruta 7: un motociclista de San Luis murió tras caer en una curva camino a Uspallata

Conducía ebrio en Guaymallén y fue detenido: tenía casi cinco veces más alcohol que lo permitido

Arrestaron a un joven acusado de intentar robar ovejas en una finca de Ugarteche

LO QUE SE LEE AHORA
Rescate de alto riesgo en el Aconcagua: un guía de trekking se descompensó a 4.200 metros
Las imágenes del rescate

Video: rescate de alto riesgo en el Aconcagua: un guía de trekking se descompensó a 4.200 metros de altura

Las Más Leídas

Por qué los mendocinos le dieron la espalda a Chile durante el Carnaval: ni compras, ni playa. Imagen de archivo
Importante caída

Por qué los mendocinos "le dieron la espalda" a Chile durante el Carnaval: ni compras, ni playa

La moto que protagonizó el siniestro vial en la zona de Alta Montaña.
Muerte en Alta Montaña

Accidente fatal en Ruta 7: un motociclista de San Luis murió tras caer en una curva camino a Uspallata

El exdiputado provincial de PBA está en delicado estado en el vecino país.
Qué le pasó y qué necesita

El desesperado pedido de la familia de Alberto Samid por una afección sufrida en Uruguay

Personal de Bomberos y de Náutica de Mendoza trabajó en el lugar.
Luján de Cuyo

Hallaron sin vida al hombre que había ingresado al agua en El Carrizal: tenía 38 años

Es argentino, estuvo detenido en El Helicoide de Venezuela, lo liberaron y contó su historia
El relato de un sobreviviente

Videos: es argentino, estuvo detenido en El Helicoide de Venezuela, lo liberaron y contó su historia