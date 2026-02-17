Hallaron sin vida al hombre que había ingresado al agua en El Carrizal: tenía 38 años

El cuerpo del hombre de 38 años que había ingresado al agua en el dique El Carrizal fue hallado este martes por la mañana, tras un operativo desplegado en la zona del paredón. La víctima había sido vista por última vez mientras nadaba y pedía auxilio, según el parte del Ministerio de Seguridad.
El hecho se reportó cerca de las 6.55, cuando personal de la Subcomisaría El Carrizal tomó conocimiento de que un hombre había ingresado al embalse y no logró regresar a la orilla. De inmediato se activó un operativo de búsqueda y asistencia.