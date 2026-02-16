16 de febrero de 2026
Sitio Andino
Irresponsable al volante

Conducía ebrio en Guaymallén y fue detenido: tenía casi cinco veces más alcohol que lo permitido

El hombre fue interceptado en un control vial y quedó detenido. La legislación provincial prevé fuertes sanciones económicas y suspensión de la licencia.

El conductor alcoholizado fue aprehendido en un control vial (Imagen ilustrativa).

Por Sitio Andino Policiales

Un conductor de 30 años fue detenido este lunes por la mañana en Guaymallén tras ser sometido a un control vial que confirmó que manejaba con un alto nivel de alcohol en sangre. El procedimiento se realizó cerca de las 6.10 en la intersección de Castro y Holmberg.

Según el parte policial, personal de Policía Vial detuvo la marcha de un Citroën C4 y al realizar el test de alcoholemia el resultado fue de 2,27 gramos por litro de sangre, por lo que el hombre fue trasladado a la Comisaría 44ª por infracción al artículo 67 bis de la Ley 9099.

Conducía con 2,27 g/l de alcohol en sangre en Guaymallén: qué multa le corresponde

En Mendoza, el límite legal de alcohol en sangre para conducir es de 0,5 gramos por litro, por lo que el automovilista circulaba con casi el quíntuple de lo autorizado por la normativa vigente, una situación considerada de alto riesgo vial.

De acuerdo con la legislación provincial, cuando la alcoholemia es igual o superior a 1 gramo por litro de sangre, las sanciones contemplan:

  • Multas de entre 4.000 y 11.000 Unidades Fijas, equivalentes a montos de entre $2.000.000 y $5.500.000.

  • Inhabilitación para conducir de 30 a 180 días.

  • En caso de reincidencia, la suspensión puede extenderse hasta un año.

  • El juez también puede disponer la asistencia obligatoria a cursos de capacitación y prevención vial.

El conductor quedó a disposición de la Justicia mientras se avanzaba con las actuaciones correspondientes.

