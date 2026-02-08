8 de febrero de 2026
Sitio Andino
Alcohol al volante

Conducía por Guaymallén con casi cuatro veces el límite permitido y chocó a un auto: qué sucedió

El accidente vial se registró el sábado por la noche en el cruce de Elpidio González y Bonfanti. El otro rodado huyó de la escena antes de la llegada policial.

Accidente vial en Guaymallén: un auto fue chocado y huyó del lugar.

 Por Celeste Funes

Un choque entre vehículos en una esquina de Guaymallén terminó con un test de alcoholemia positivo y la apertura de un proceso contravencional. El hecho ocurrió durante la noche del sábado, y ahora es investigado por las autoridades policiales debido a la fuga de uno de los implicados.

Un accidente vial expuso un caso de alcoholemia en Guaymallén

A las 21.32, la tranquilidad de vecinos que residen en la intersección de Elpidio González y Bonfanti se vio interrumpida por el estruendo de un accidente de tránsito entre una camioneta y otro vehículo. Lo llamativo fue que, tras el impacto, el segundo rodado se retiró del lugar antes de la llegada del personal policial. La escena causó la rápida respuesta de presentes, quienes se comunicaron con el 911 para alertar sobre el siniestro.

Cuando los efectivos arribaron al lugar de los hechos, entrevistaron al conductor de la camioneta, identificado como S. V., un hombre de 33 años. Durante el procedimiento, los agentes advirtieron que el conductor presentaba signos evidentes de ebriedad, por lo que se le practicó un control de alcoholemia.

El test arrojó un resultado de 1,98 gramos de alcohol en sangre, una cifra que supera ampliamente los límites permitidos por la normativa vigente en materia de seguridad vial. Ante esta situación, se labraron las actuaciones correspondientes y se dio inicio a un proceso contravencional contra el conductor.

Finalmente, el hecho quedó bajo investigación, pero las autoridades trabajan en determinar la dinámica del siniestro y localizar al segundo vehículo involucrado, que abandonó el lugar tras la colisión.

