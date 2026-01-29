29 de enero de 2026
Guaymallén inaugura Plaza Las Tonadas con juegos y pisos hechos de neumáticos reciclados

La remodelación en Guaymallén integra juegos infantiles, pistas de salud y bolardos, promoviendo la economía circular y la protección del ambiente.

Plaza Las Tonadas en Guaymallén.

Por Sitio Andino Departamentales

El pasado 13 de diciembre, el Municipio de Guaymallén inauguró la remodelación integral de la Plaza Las Tonadas, en el barrio 3º UNIMEV de Villa Nueva, frente a la escuela 1-656 Martina Chapanay.

En esta intervención, que forma parte del programa Entornos Escolares Seguros, una política que articula obra urbana, seguridad, ambiente y calidad de vida, se utilizaron más de 5.300 neumáticos reciclados. El caucho recuperado se convirtió en el material clave para la construcción de bolardos y pisos antigolpes en las áreas de juegos infantiles y pistas de salud.

image

Desarrollado por el municipio, este proceso de reciclado se enmarca en el Programa de Gestión de Neumáticos Fuera de Uso (NFU), vigente desde 2018. El mismo tiene como fin contribuir e impulsar acciones que ayuden a proteger el ambiente y mitigar la contaminación.

Durante el 2025, este programa ha promovido el reciclaje de 160 toneladas de neumáticos usados, reduciendo considerablemente el impacto ambiental y permitiendo incrementar la vida útil de los sitios de disposición final.

image

La iniciativa apunta hacia una economía circular que permita proteger el capital natural, optimizar el uso de los recursos y fomentar la eficacia del sistema; considerando los objetivos de desarrollo sostenible planteados por la ONU (Organización de las Naciones Unidas).

Para ello, se realiza la recolección de neumáticos fuera de uso en gomerías y empresas de transporte, los que son entregados luego a la empresa Eco Cuyum, primera planta en Mendoza dedicada a su reciclaje mecánico y a su reinserción al mercado a través de diversos productos elaborados a partir de caucho reciclado.

image

Cómo es el tratamiento del neumático reciclado

Los neumáticos son trasladados a la planta de reciclado, en la que se les extrae el reborde y se cortan, mojan y trituran con maquinarias especializadas. Luego, se procede a la separación de los materiales que las componen, entre ellos alambre y fibra, para obtener un caucho puro que deriva en seis tipos de productos con distintos fines.

Así, este proceso operativo aporta la materia prima para elaborar reductores de velocidad, pisos in situ, ecopisos, macetas y baldosas. También, el elemento es utilizado para pistas de deportes, suelas, aislantes, césped sintético y mangueras.

Acción por el clima

La gestión de NFU reduce considerablemente el impacto ambiental y permite incrementar la vida útil de los sitios de disposición final. Se estima que estos materiales tardan 600 años en degradarse y, al acumular líquidos en su interior, se convierten en focos de proliferación de enfermedades. Asimismo, la quema de este tipo de residuos emite gases perjudiciales tanto para la salud de la población circundante como para la calidad del aire.

