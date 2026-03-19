Guaymallén recibió más de 10 mil libros para fortalecer la alfabetización escolar

El intendente de Guaymallén , Marcos Calvente , junto al ministro de Educación, Cultura, Infancias y titular de la Dirección General de Escuelas de Mendoza , Tadeo García Zalazar , encabezó la entrega de material didáctico destinado a fortalecer la alfabetización en los primeros años de la educación primaria.

La actividad se realizó en el Jardín 0-154 Rosmary , con la participación de autoridades municipales, docentes y equipos técnicos de la DGE.

En total, el departamento recibió 10.100 ejemplares , que serán utilizados en las aulas para acompañar los procesos de lectura y escritura de los estudiantes.

Estos recursos fueron diseñados para fortalecer la alfabetización y mejorar las herramientas pedagógicas en las escuelas .

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Educación como prioridad de gestión

Durante la actividad, el jefe comunal destacó la importancia de invertir en educación como base del desarrollo social. “Invertir en educación es invertir en un futuro mejor”, señaló Calvente, quien además remarcó la necesidad de brindar herramientas concretas tanto a docentes como a estudiantes.

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Recursos digitales para docentes

Además de los libros físicos, los docentes de Mendoza cuentan con la versión digital del material Klofky y sus amigos exploran el mundo 1, disponible en el portal educativo provincial.

Este recurso forma parte del Programa Provincial de Alfabetización y busca acompañar el trabajo en el aula con contenidos accesibles y pedagógicamente validados.

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La alfabetización como base del aprendizaje

Desde el Gobierno provincial destacaron que estos contenidos están orientados a garantizar que todos los niños puedan aprender a leer y escribir desde el inicio de su trayectoria escolar.

El material Klofky y sus amigos exploran el mundo fue desarrollado por un equipo investigador especializado y constituye una herramienta didáctica clave para respaldar el trabajo docente dentro de los lineamientos del programa.