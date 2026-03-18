Guaymallén inaugura la muestra "Manresa Atelier" con entrada gratuita

El Municipio de Guaymallén invita a vecinos y visitantes a la inauguración de la muestra “Manresa Atelier” , una exposición colectiva que reunirá obras de alumnas del taller de arte dirigido por la profesora Rocío Manresa.

La apertura se realizará el sábado 21 de marzo a las 20 en Salas de Arte Libertad , ubicadas en Libertad 466 de Villa Nueva. Durante la velada se podrán apreciar las producciones de las alumnas Marisol Adrover, Mabel Bisquert, Cecilia Boerr, Liliana Cánovas, Alejandra Castro, María Laura Córdoba, Johana Enzenhofer, Elina Gómez, Giovanna Horn, Nilda Insirillo, Claudia Mendoza, Edith Miano, Micaela Moreno, Emilce Montenegro, Antonia Ortega, Carina Pereyra y Graciela Vargas.

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La inauguración contará además con música en vivo del Trío Tango , integrado por Ricardo Bazán, Rubén Ripamonti y Javier Schillagi, músicos que forman parte de la Orquesta Municipal de Guitarras Tito Francia.

Luego de la apertura, la exposición podrá visitarse hasta el 6 de abril , de lunes a viernes entre las 9 y las 19, con entrada libre y gratuita.

Un espacio de formación artística en Guaymallén

Manresa Atelier es un espacio de formación artística dirigido por la profesora en Artes Visuales Rocío Manresa, ubicado en Villa Nueva, Guaymallén. El taller propone fortalecer las tendencias creativas de cada alumno a través de un acompañamiento teórico y práctico.

Desde hace cinco años, la academia se distingue dentro de la oferta educativa artística no formal por la incorporación de contenidos académicos vinculados a la evolución de técnicas y movimientos artísticos, así como al análisis del impacto sociocultural del arte.

El espacio también ofrece capacitaciones orientadas a la experimentación técnico-material y al estudio de la teoría del color, con el objetivo de fomentar la creatividad y el desarrollo de un estilo personal en cada participante.

Las muestras anuales del taller representan además una oportunidad para que los alumnos presenten sus obras al público y se involucren en los procesos propios del circuito artístico.

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Trayectoria de Rocío Manresa

Rocío Manresa es profesora en Artes Visuales egresada de la Universidad Nacional de Cuyo. A lo largo de su carrera se ha desempeñado tanto en el ámbito educativo formal como en espacios de formación artística independientes.

egresada de la Universidad Nacional de Cuyo. A lo largo de su carrera se ha desempeñado tanto en el ámbito educativo formal como en espacios de formación artística independientes. Desde 2011 ha capacitado a más de 200 alumnos y en 2021 abrió su propia academia, donde desarrolló un sistema de enseñanza mixto que integra contenidos teóricos y técnicos con el objetivo de potenciar la creatividad y la identidad artística de cada estudiante.

Para mayor información sobre la muestra, los interesados pueden comunicarse al 4498124 o escribir a [email protected]

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